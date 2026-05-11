वजन बढ़ने से रोकने और वेट को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना चलें 8,500 कदम, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ
सिर्फ डाइटिंग पर निर्भर रहने के बजाय, लगातार फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि चलना, जारी रखना ही लंबे समय तक वजन को काबू में रखने की...
Published : May 11, 2026 at 3:11 PM IST
डॉक्टर और एक्सपर्ट कहते हैं कि हर किसी को रोज कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. वॉकिंग एक बहुत आसान एक्सरसाइज है. वजन कम करने की कोशिश करने वालों से लेकर अपने दिल को हेल्दी रखने की चाहत रखने वालों तक, वॉकिंग सभी के लिए बहुत फायदेमंद है. साथ ही, हर दिन 8,500 कदम (लगभग 6-7 km) चलना वजन कम करने के बाद वजन बनाए रखने में बहुत असरदार है. यह 10,000 कदम के पुराने लक्ष्य से कम स्ट्रेसफुल है और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए एक रियलिस्टिक, एविडेंस-बेस्ड लक्ष्य है.
क्या कहता है शोध?
दरअसल, एक नई रिसर्च के मुताबिक, रोजाना करीब 8,500 कदम चलने से लोगों को डाइटिंग के बाद अपना वजन कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है. तुर्की के इस्तांबुल में 12 से 15 मई तक होने वाले ‘यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी’ (ECO 2026) में पेश की जाने वाली इस स्टडी में यह सामने आया है कि कदमों की संख्या बढ़ाने और दोबारा वजन बढ़ने से रोकने के बीच एक साफ संबंध है.
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में छपी इस स्टडी के मुताबिक, वजन घटाने के बाद उसे दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए रोजाना कदमों की संख्या बढ़ाना और उसे बनाए रखना बेहद प्रभावी है. रिसर्च बताती है कि रोजाना 8,500 कदम चलना वजन को कंट्रोल में रखने के लिए एक 'स्वीट स्पॉट' हो सकता है.
इस स्टडी से पता चलता है कि जो लोग वजन घटाने के फेज में कदमों की संख्या बढ़ाते हैं और वजन मेंटेनेंस फेज में भी ऐसा करते रहते हैं, उनका वजन कम होता है. यह एक आसान और किफायती तरीका है जो 80 फीसदी मोटे लोगों को वजन कम करने और उसे बनाए रखने में मदद कर सकता है. रिसर्च में यह भी पाया गया कि अगर आप पहले से ही एक्टिव हैं, तो हर अतिरिक्त 1,000 कदम आपके वजन मैनेजमेंट को 1.1 फीसदी से 1.3 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
इटली के मोडेना में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना एंड रेजियो एमिलिया के प्रोफेसर मारवान अल घोच बताते हैं कि मोटापे का इलाज करते समय सबसे बड़ी और सबसे अहम चुनौती यह होती है कि वजन दोबारा न बढ़ने दिया जाए. ज्यादा वजन या मोटापे से जूझ रहे करीब 80 फीसदी लोग, जो शुरू में अपना वजन घटा लेते हैं, उनमें से कुछ या सभी का वजन तीन से पांच साल के अंदर दोबारा बढ़ जाता है.
उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी रणनीति मिल जाए जो इस समस्या को हल कर सके और लोगों को अपना नया वजन बनाए रखने में मदद करे, तो इसका क्लीनिकल तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होगा. प्रोफेसर अल घोच और इटली तथा लेबनान के कुछ रिसर्चर्स ने इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मौजूदा रिसर्च की एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-एनालिसिस किया.
शोध का परिणाम
ट्रायल की शुरुआत में, वजन घटाने के समय के आखिर में (औसत 7.9 महीने) और वजन कंट्रोल करने के समय के आखिर में (औसत 10.3 महीने) रोजाना उठाए गए कदमों की संख्या मापी गई. ट्रायल की शुरुआत में, दोनों ग्रुप के मरीजों द्वारा उठाए गए कदमों की संख्या लगभग एक जैसी थी (LSM ग्रुप में 7,280 और कंट्रोल ग्रुप में 7,180), जिससे पता चलता है कि शुरुआत में उनकी लाइफस्टाइल एक जैसी थी. कंट्रोल ग्रुप ने अपने कदमों की संख्या नहीं बढ़ाई जिसके परिणामस्वरूप उनका वजन भी कम नहीं हुआ.
इसके उलट, LSM ग्रुप ने वजन घटाने के साइकिल के आखिर तक अपने कदमों की संख्या बढ़ाकर हर दिन 8,454 कर ली. उनका शरीर का वजन भी बहुत कम हुआ (औसतन 4.39 प्रतिशत, यानी लगभग 4 kg). उन्होंने कदमों की यह बढ़ी हुई संख्या बनाए रखी और वजन कंट्रोल पीरियड के आखिर में वे हर दिन 8,241 कदम चल रहे थे. उनका खोया हुआ वजन ज्यादा वापस नहीं आया (ट्रायल के आखिर में औसत वजन 3.28 प्रतिशत, या लगभग 3 किलोग्राम कम हो गया). प्रोफेसर एल घोष ने कहा कि लाइफस्टाइल में बदलाव के प्रोग्राम से लंबे समय तक वजन काफी कम हो सकता है.
ध्यान देने वाली बात
इस स्टडी से पता चलता है कि सिर्फ डाइटिंग के बजाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी (वॉकिंग) वजन को कंट्रोल में रखने का तरीका है.
(इनपुट- आईएएनएस)