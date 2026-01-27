ETV Bharat / lifestyle

महंगे कॉस्मेटिक्स से कई गुणा बेहतर है यह एक विटामिन, खूबसूरत दिखने के लिए अपनी डाइट में करें शामिल

बहुत से लोग अपनी रंगत को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर महिलाएं, जो हमेशा सबसे अच्छी दिखना चाहती हैं. पुरुष भी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना किसी न किसी रूप में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जबकि कुछ ब्यूटी पार्लर जाते हैं. हालांकि, रिसर्चर्स का कहना है कि अगर आप बिना सैलून जाए नैचुरली अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको विटामिन C से भरपूर खाना खाना चाहिए. उनका दावा है कि इसके कई फायदे हैं, न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि खूबसूरती के लिए भी. तो, आइए जानते हैं कि वे फायदे क्या हैं...

त्वचा शरीर की नैचुरल सुरक्षा कवच है. यह कवच रोजाना हवा में प्रदूषण, सूरज और हवा की वजह से खराब होता है. इसकी सुरक्षा में कोलेजन बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. कोलेजन त्वचा की इलास्टिसिटी, कसाव और नमी बनाए रखता है. यह झुर्रियों को भी कम करता है. यह त्वचा की नैचुरल रीजेनरेशन क्षमता को बढ़ाता है और ज्यादा धूप से होने वाले नुकसान को कम करता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि खून में विटामिन C का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है. वे बताते हैं कि शरीर इस विटामिन को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं करता है. स्वस्थ लोगों को अपने खून में सही लेवल बनाए रखने के लिए रोजाना 250 मिलीग्राम विटामिन C लेना चाहिए. ताजे फल, सब्जियां, बेरी, शिमला मिर्च और ब्रोकली विटामिन C के अच्छे सोर्स हैं.

विटामिन C के स्वास्थ्य लाभ

विटामिन C त्वचा को स्वस्थ रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन C वाले कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने के बजाय खाने के जरिए विटामिन C लेने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि खाने के जरिए लिया गया विटामिन C खून में मिलकर त्वचा की हर परत तक पहुंचता है. इससे त्वचा में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है और त्वचा टाइट भी होती है. यह भी कहा जाता है कि यह त्वचा के पतले होने की समस्या को भी कम करता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन के अनुसार, विटामिन सी हमारी त्वचा में पिगमेंट के उत्पादन को रोककर काले धब्बों को कम करता है.