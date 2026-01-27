ETV Bharat / lifestyle

महंगे कॉस्मेटिक्स से कई गुणा बेहतर है यह एक विटामिन, खूबसूरत दिखने के लिए अपनी डाइट में करें शामिल

अपनी स्किन को गोरा, जवान और हेल्दी बनाना चाहते है, तो बस हर दिन अपनी डाइट में इस एक विटामिन को शामिल करें.

Vitamin C is many times better than expensive cosmetics; include it in your diet for beautiful skin.
महंगे कॉस्मेटिक्स से कई गुणा बेहतर है यह एक विटामिन, खूबसूरत दिखने के लिए अपनी डाइट में करें शामिल (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 27, 2026 at 7:28 PM IST

5 Min Read
बहुत से लोग अपनी रंगत को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर महिलाएं, जो हमेशा सबसे अच्छी दिखना चाहती हैं. पुरुष भी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना किसी न किसी रूप में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जबकि कुछ ब्यूटी पार्लर जाते हैं. हालांकि, रिसर्चर्स का कहना है कि अगर आप बिना सैलून जाए नैचुरली अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको विटामिन C से भरपूर खाना खाना चाहिए. उनका दावा है कि इसके कई फायदे हैं, न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि खूबसूरती के लिए भी. तो, आइए जानते हैं कि वे फायदे क्या हैं...

त्वचा शरीर की नैचुरल सुरक्षा कवच है. यह कवच रोजाना हवा में प्रदूषण, सूरज और हवा की वजह से खराब होता है. इसकी सुरक्षा में कोलेजन बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. कोलेजन त्वचा की इलास्टिसिटी, कसाव और नमी बनाए रखता है. यह झुर्रियों को भी कम करता है. यह त्वचा की नैचुरल रीजेनरेशन क्षमता को बढ़ाता है और ज्यादा धूप से होने वाले नुकसान को कम करता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि खून में विटामिन C का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है. वे बताते हैं कि शरीर इस विटामिन को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं करता है. स्वस्थ लोगों को अपने खून में सही लेवल बनाए रखने के लिए रोजाना 250 मिलीग्राम विटामिन C लेना चाहिए. ताजे फल, सब्जियां, बेरी, शिमला मिर्च और ब्रोकली विटामिन C के अच्छे सोर्स हैं.

विटामिन C के स्वास्थ्य लाभ
विटामिन C त्वचा को स्वस्थ रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन C वाले कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने के बजाय खाने के जरिए विटामिन C लेने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि खाने के जरिए लिया गया विटामिन C खून में मिलकर त्वचा की हर परत तक पहुंचता है. इससे त्वचा में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है और त्वचा टाइट भी होती है. यह भी कहा जाता है कि यह त्वचा के पतले होने की समस्या को भी कम करता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन के अनुसार, विटामिन सी हमारी त्वचा में पिगमेंट के उत्पादन को रोककर काले धब्बों को कम करता है.

Vitamin C is many times better than expensive cosmetics; include it in your diet for beautiful skin.
महंगे कॉस्मेटिक्स से कई गुणा बेहतर है यह एक विटामिन, खूबसूरत दिखने के लिए अपनी डाइट में करें शामिल (GETTY IMAGES)

स्टडी में क्या कहा गया है
विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. विटामिन C प्रोलाइल हाइड्रॉक्सिलेज और लाइसिन हाइड्रॉक्सिलेज नाम के एंजाइम को एक मजबूत कोलेजन स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है. इसीलिए इसे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाता है. हालांकि, यह पानी में आसानी से घुल जाता है. इसके अलावा, यह स्किन की बाहरी परत में आसानी से अंदर नहीं जा पाता है. इस रिसर्च में, न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने स्किन में विटामिन C के लेवल का अध्ययन किया. इस स्टडी में 24 स्वस्थ लोग शामिल थे. उन्हें रोजाना विटामिन C से भरपूर दो कीवी फल दिए गए. यह 250 माइक्रोग्राम विटामिन C खाने के बराबर है. यह प्रक्रिया 8 हफ्ते तक चली. इस दौरान, उनकी स्किन में विटामिन C के लेवल पर नजर रखी गई. उन्होंने स्किन की मोटाई, इलास्टिसिटी, अल्ट्रावॉयलेट किरणों से बचाने की क्षमता और स्किन की ऊपरी परत में सेल रीजेनरेशन जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया.

इस स्टडी में स्किन और खून में विटामिन C के लेवल के बीच सीधा संबंध पाया गया. स्टडी से पता चला कि विटामिन C से भरपूर खाना खाने से खून और स्किन दोनों में इस विटामिन का लेवल बढ़ जाता है. इससे कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन की बाहरी परत को फिर से जवान बनाने में मदद मिलती है.

वैज्ञानिकों ने पाया है कि खून और स्किन में विटामिन C का लेवल लगभग एक जैसा होता है. उन्होंने पहली बार यह भी दिखाया है कि यह स्किन की सभी परतों में पहुंचता है. इसके अलावा, स्किन सेल्स खून से विटामिन C को सोखने में बहुत कुशल होते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

संपादक की पसंद

