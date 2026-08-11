बिजली बिल बढ़ाने में 'वैम्पायर एनर्जी' निभाती है अहम भूमिका, जानिए यह आपकी जेब पर कैसे डालती है असर
रिमोट या पावर बटन से डिवाइस को बंद करने के बजाय, उन्हें सीधे मेन सॉकेट से बंद करें या एक साथ कई डिवाइस बंद करने...
Published : August 11, 2026 at 3:24 PM IST
भले ही आपके घर की सभी लाइटें और उपकरण बंद दिख रहे हों, फिर भी आपका बिजली का बिल उम्मीद से ज्यादा हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कई उपकरण बंद होने पर भी बिजली की खपत करते रहते हैं. बिजली की इस छिपी हुई बर्बादी तकनीकी भाषा में इसे फैंटम लोड या स्टैंडबाय पावर कहा जाता है. इसे 'वैम्पायर एनर्जी' भी कहा जाता है.
यह बर्बादी तब होती है जब डिवाइस इस्तेमाल में न होने पर भी प्लग में लगे रहते हैं. इसमें फोन चार्जर और माइक्रोवेव जैसी घरेलू चीजों से लेकर टीवी, गेमिंग कंसोल, बिना फोन जुड़े सॉकेट में लगे फोन चार्जर और AC/TV रिमोट कंट्रोल तक सब कुछ शामिल है.
ये डिवाइस स्विच ऑफ होने पर भी बिजली खर्च करते रहते हैं क्योंकि ये सॉकेट में लगे रहते हैं. जानकारों के मुताबिक, घर में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का लगभग 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा इसी तरह बर्बाद हो जाता है, फैंटम एनर्जी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास किस तरह के सिस्टम हैं और समय के साथ उनमें कितना सुधार हुआ है. मॉडर्न डिवाइस में टेक्नोलॉजिकल सुधार से स्टैंडबाय मोड में पावर की खपत काफी कम हो गई है. हालांकि, इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की बढ़ती संख्या के कारण फैंटम एनर्जी एक बड़ी समस्या बनी हुई है.
जानकारों का कहना है कि 'स्मार्ट वेक' फीचर वाले इंटरनेट से जुड़े टेलीविजन (जो फोन और दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं) उस समय भी 40 वॉट तक बिजली की खपत कर सकते हैं जब टीवी आम तौर पर बंद रहता है. यह सामान्य टेलीविजन की खपत से लगभग 40 गुना ज्यादा है.अच्छी बात यह है कि इस समस्या को हल करने के लिए नई और बेहतर कोशिशें की जा रही हैं.
बेवजह बर्बाद होने वाली बिजली को कैसे बचाएं
- अनप्लग और डिस्कनेक्ट करें- 'वैम्पायर एनर्जी' को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है कि जब डिवाइस इस्तेमाल में न हों तो उन्हें अनप्लग कर दें.
- स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें- ऐसी स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स खरीदें जो इस्तेमाल में न होने पर डिवाइस की पावर अपने आप काट दें. कुछ में ज्यादा आसानी के लिए मोशन सेंसर या टाइमर भी होते हैं. स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स का फायदा यह है कि इससे आप एक ही स्विच से सभी की पावर पूरी तरह से काट सकते हैं.
- एनर्जी बचाने वाले अप्लायंस चुनें- नए इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लायंस खरीदते समय, 'एनर्जी स्टार' सर्टिफाइड प्रोडक्ट देखें. ये स्टैंडबाय मोड में भी ज्यादा एनर्जी बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं.
- स्लीप या पावर-सेविंग मोड चालू करें- कई डिवाइस में पावर-सेविंग मोड होते हैं जो इस्तेमाल न होने पर एनर्जी की खपत को काफी कम कर सकते हैं. इस फीचर को चालू करने के लिए सेटिंग्स या यूजर मैनुअल देखें.
- बैटरी चार्जर सोच-समझकर चुनें- डिवाइस पूरी तरह चार्ज होने के बाद चार्जर को अनप्लग कर दें. उन्हें बिना वजह प्लग इन न छोड़ें, क्योंकि वे एक्टिवली चार्ज न होने पर भी पावर ले सकते हैं. आपको हैरानी होगी कि 'वैम्पायर एनर्जी' को खत्म करके आप कितनी एनर्जी और पैसे बचा सकते हैं.