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बिजली बिल बढ़ाने में 'वैम्पायर एनर्जी' निभाती है अहम भूमिका, जानिए यह आपकी जेब पर कैसे डालती है असर

भले ही आपके घर की सभी लाइटें और उपकरण बंद दिख रहे हों, फिर भी आपका बिजली का बिल उम्मीद से ज्यादा हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कई उपकरण बंद होने पर भी बिजली की खपत करते रहते हैं. बिजली की इस छिपी हुई बर्बादी तकनीकी भाषा में इसे फैंटम लोड या स्टैंडबाय पावर कहा जाता है. इसे 'वैम्पायर एनर्जी' भी कहा जाता है.

यह बर्बादी तब होती है जब डिवाइस इस्तेमाल में न होने पर भी प्लग में लगे रहते हैं. इसमें फोन चार्जर और माइक्रोवेव जैसी घरेलू चीजों से लेकर टीवी, गेमिंग कंसोल, बिना फोन जुड़े सॉकेट में लगे फोन चार्जर और AC/TV रिमोट कंट्रोल तक सब कुछ शामिल है.

ये डिवाइस स्विच ऑफ होने पर भी बिजली खर्च करते रहते हैं क्योंकि ये सॉकेट में लगे रहते हैं. जानकारों के मुताबिक, घर में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का लगभग 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा इसी तरह बर्बाद हो जाता है, फैंटम एनर्जी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास किस तरह के सिस्टम हैं और समय के साथ उनमें कितना सुधार हुआ है. मॉडर्न डिवाइस में टेक्नोलॉजिकल सुधार से स्टैंडबाय मोड में पावर की खपत काफी कम हो गई है. हालांकि, इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की बढ़ती संख्या के कारण फैंटम एनर्जी एक बड़ी समस्या बनी हुई है.