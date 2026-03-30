Toilet की सफाई के लिए नमक का इस तरह करें इस्तेमाल, बिना केमिकल वाले क्लीनर के चमक उठेगा टॉयलेट
यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन टॉयलेट में नमक डालने के कई स्मार्ट और पुराने घरेलू नुस्खे हैं जो असल में काम करते...
Published : March 30, 2026 at 4:19 PM IST
नमक का इस्तेमाल सभी के घर में होता है. इसका मुख्य रूप से उपयोग खाना बनाने में किया जाता है. लेकिन, बहुत कम लोगों को पता है कि यह सफाई करने वाले एक असरदार और सस्ते एजेंट के तौर पर भी काम कर सकता है. जी हां! नमक सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है. इसमें मौजूद एब्रेसिव (घर्षण करने वाले) और एंटी-बैक्टीरियल गुण इसे एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट बनाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह इको-फ्रेंडली है और इसके इस्तेमाल से जहरीले धुएं या त्वचा में जलन का खतरा नहीं रहता है. केमिकल वाले क्लीनर पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, बहुत से लोग टॉयलेट की सफाई और रखरखाव के लिए नमक जैसे आसान और नेचुरल तरीके अपना रहे हैं. तो, आज इस खबर में आइए जानते हैं कि टॉयलेट की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है...
टॉयलेट की सफाई के लिए नमक कैसे काम करेगा?
नमक में नैचुरल एंटीबैक्टीरियल और डियोडोराइजिंग गुण होते हैं. टॉयलेट की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल करने से दुर्गंध दूर होती है. यह बैक्टीरिया के जमाव को कम करता है और दाग-धब्बे और मिनरल जमाव को रोकने में मदद करता है. यह एक आसान तरीका है जिससे आप बिना किसी हार्ड केमिकल का इस्तेमाल किए अपने बाथरूम को साफ रख सकते हैं.
बदबू को असरदार तरीके से खत्म करता है- नमक टॉयलेट बाउल और पाइप के अंदर की बदबू को खत्म करने में मदद करता है. इसके लिए टॉयलेट में 1 बड़े कप नमक डालें और इसे रात भर के लिए छोड़ दें (सबसे अच्छा होगा कि सोने से पहले ऐसा करें), ऐसा करने से यह बदबू को सोख लेता है, जिससे सुबह तक आपके बाथरूम से ताजी महक आती है.
नमक एक नेचुरल और हल्का एब्रैसिव (रगड़ने वाला) एजेंट है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड सेल्स (डेड सेल्स) हटाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और त्वचा में नेचुरल निखार लाता है. यह एक बेहतरीन स्क्रबर की तरह काम करता है. जैसे कि...
- गंदगी और मैल को ढीला करना
- पीले दाग कम करना
- आसान सफाई में मदद करना
- जब गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है, तो इसका सफाई असर और बढ़ जाता है.
ड्रेन के रखरखाव में मदद करता है- नमक ग्रीस और बचे हुए जमाव को तोड़कर पाइप में छोटी-मोटी रुकावटों को रोकने में भी मदद कर सकता है. हालांकि यह गंभीर रुकावटों का समाधान नहीं है, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल से समय के साथ ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने में मदद मिल सकती है. यह इसे उन घरों के लिए एक सही ऑप्शन बनाता है जो केमिकल के संपर्क को कम करना चाहते हैं.
टॉयलेट में नमक का इस्तेमाल कैसे करें
- लगभग 1 कप नमक सीधे टॉयलेट बाउल में डालें
- गर्म (उबलता हुआ नहीं) पानी डालें
- इसे कई घंटों या रात भर के लिए छोड़ दें
- अगली सुबह टॉयलेट फ्लश करें
- सबसे अच्छे नतीजों के लिए, इस तरीके को रेगुलर दोहराएं
टॉयलेट में नमक का इस्तेमाल करना अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके बाथरूम को साफ और बदबू-मुक्त रखने का एक आसान, कम लागत वाला तरीका है. अपनी नेचुरल सफाई के गुणों के साथ, नमक आपके घर की सफाई के रूटीन में एक प्रैक्टिकल चीज हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया विशेषज्ञ से सलाह लें.)