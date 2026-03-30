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Toilet की सफाई के लिए नमक का इस तरह करें इस्तेमाल, बिना केमिकल वाले क्लीनर के चमक उठेगा टॉयलेट

नमक का इस्तेमाल सभी के घर में होता है. इसका मुख्य रूप से उपयोग खाना बनाने में किया जाता है. लेकिन, बहुत कम लोगों को पता है कि यह सफाई करने वाले एक असरदार और सस्ते एजेंट के तौर पर भी काम कर सकता है. जी हां! नमक सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है. इसमें मौजूद एब्रेसिव (घर्षण करने वाले) और एंटी-बैक्टीरियल गुण इसे एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट बनाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह इको-फ्रेंडली है और इसके इस्तेमाल से जहरीले धुएं या त्वचा में जलन का खतरा नहीं रहता है. केमिकल वाले क्लीनर पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, बहुत से लोग टॉयलेट की सफाई और रखरखाव के लिए नमक जैसे आसान और नेचुरल तरीके अपना रहे हैं. तो, आज इस खबर में आइए जानते हैं कि टॉयलेट की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है...

टॉयलेट की सफाई के लिए नमक कैसे काम करेगा?

नमक में नैचुरल एंटीबैक्टीरियल और डियोडोराइजिंग गुण होते हैं. टॉयलेट की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल करने से दुर्गंध दूर होती है. यह बैक्टीरिया के जमाव को कम करता है और दाग-धब्बे और मिनरल जमाव को रोकने में मदद करता है. यह एक आसान तरीका है जिससे आप बिना किसी हार्ड केमिकल का इस्तेमाल किए अपने बाथरूम को साफ रख सकते हैं.

बदबू को असरदार तरीके से खत्म करता है- नमक टॉयलेट बाउल और पाइप के अंदर की बदबू को खत्म करने में मदद करता है. इसके लिए टॉयलेट में 1 बड़े कप नमक डालें और इसे रात भर के लिए छोड़ दें (सबसे अच्छा होगा कि सोने से पहले ऐसा करें), ऐसा करने से यह बदबू को सोख लेता है, जिससे सुबह तक आपके बाथरूम से ताजी महक आती है.

नमक एक नेचुरल और हल्का एब्रैसिव (रगड़ने वाला) एजेंट है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड सेल्स (डेड सेल्स) हटाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और त्वचा में नेचुरल निखार लाता है. यह एक बेहतरीन स्क्रबर की तरह काम करता है. जैसे कि...