किन हालात में रमजान के दौरान रोजा नहीं रखना चाहिए? इस्लामी कानून क्या कहता है? एक्सपर्ट से जानिए
रमजान का महीना शुरू हो गया है. हर मुसलमान इस महीने में रोजा रखता है. लेकिन, जानिए किन हालात में रोजा नहीं रखना चाहिए.
Published : February 19, 2026 at 6:01 PM IST
रमजान का महीना सोच-विचार, खुद पर काबू और समाज में एकता का समय माना जाता है. रमजान के दौरान पूरी दुनिया में सुबह से शाम तक मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा रोजा रखा जाता है. कुरान के आने की याद में नमाज और दान भी किया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का नौवां और सबसे पवित्र महीना है, जो ईद-उल-फित्र के साथ खत्म होता है. दिन की शुरुआत सुबह होने से पहले के खाने से होती है, जिसे सहरी (सुहूर) कहते हैं, और यह रोजा खोलने के लिए खाने (इफ्तार) के साथ खत्म होता है. इस्लामी जानकार अब्दुल रहमान शम्स के मुताबिक, इस्लाम में रमजान के रोजे हर बालिग और स्वस्थ मुसलमान पर अनिवार्य हैं, लेकिन आज इस खबर में जानिए कि कुरान और सुन्नत के अनुसार, किन हालात में रमजान के दौरान रोजा नहीं रखना चाहिए? इस्लामी कानून क्या कहता है?
- अब्दुल रहमान शम्स का कहना है कि रोजा इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण इबादत है, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह किसी भी रूह पर उसकी काबिलियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है. यह नियम साफ करता है कि बीमारी, प्रेग्नेंसी, सफर या दूसरी मुश्किल हालात की वजह से रोजा तोड़ना और फिर बाद में रोजा की कजा करना या फिद्या (गरीबों को खाना खिलाना) देना एक तरह की रहमत और माफी है, जिससे इबादत का काम नुकसान के बजाय रहमत बन जाता है.
- बता दें, इबादत के लिए इस्लाम का नजरिया दया और समझ पर आधारित है. जब रोजे से नुकसान या गंभीर मुश्किल का खतरा हो, तो अपने हालात के हिसाब से रोजे में देरी करना या उसे बदलना जायज है. इस्लाम के अनुसार, प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं अगर खुद को या अपने बच्चे को नुकसान होने का डर हो तो अपना रोजा तोड़ सकती हैं.
- अगर किसी व्यक्ति को कोई टेम्पररी बीमारी है, जैसे फ्लू या कोई छोटा-मोटा इन्फेक्शन, तो उन्हें अपना रोजा तोड़ देना चाहिए और ठीक होने के बाद अपना रोजा पूरा करना चाहिए. हालांकि, पुरानी बीमारियों के लिए जिनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है, वे रोजा पूरा नहीं करते बल्कि फिद्या (मुआवजा) देते हैं. इसका मतलब है कि हर छूटे हुए दिन के लिए एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना.
- जो बुजुर्ग मुसलमान बिना ज्यादा परेशानी के रोजा नहीं रख सकते, उन्हें इससे छूट है. उन्हें रोजा पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें फिदया देना चाहिए. अगर उनकी सेहत इजाजत देती है, तो वे सर्दियों के छोटे छोटे दिनों में या सिर्फ उन दिनों में रोजा रख सकते हैं जब वे ठीक महसूस करें.
- लंबी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बिना किसी गुनाह के अपना रोजा तोड़ने की इजाजत है. छूटे हुए दिनों को बाद में पूरा करना होगा. उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो लंबी दूरी की काम की यात्रा पर है और जिसे लंबे समय तक काम करना पड़ता है और अनियमित रूप से खाना पड़ता है, वह घर लौटने तक अपना रोजा टाल सकता है. यह चुनाव उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है.
- इस्लाम में, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान रोजा रखने से मना किया जाता है. इस छूट को उपर वाले की दया माना जाता है, हालांकि, इस स्थिति से निकलने के बाद छूटे हुए दिनों की भरपाई बाद में करना जरूरी होता है. हालांकि आप रोजा नहीं रख सकते, फिर भी आप जिक्र और दुआ जैसी दूसरी इबादत कर सकते हैं.
अब्दुल रहमान शम्स का कहना है कि जब आप रोजा नहीं रख सकते, तो भी आप रोजे की भावना को इन तरीकों से जिंदा रख सकते हैं...
- कुरान पढ़ना और उस पर सोचना
- बार-बार जिक्र करना और दिल से दुआ करना
- रोज दान देना
- रोजाना दूसरों को इफ्तार देना जो रोजा रख रहे हैं
- फायदेमंद इस्लामी लेक्चर सुनना
- आप रोजाना जिक्र के लिए रिमाइंडर सेट करने, कुरान पढ़ने को फॉलो करने, दान देने को ट्रैक करने और भविष्य में अपनी मर्जी से रोजे रखने की योजना बनाने के लिए मुस्लिम प्रो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
कजा और फिदया के नियमों का क्या मतलब है?
- कजा: अगर बीमारी, यात्रा या प्रेग्नेंसी जैसी कोई वजह हो, तो अगले रमजान से पहले छूटे हुए दिनों की भरपाई करना और फिर ठीक होना.
- फिदया: जब पुरानी बीमारी, बुढ़ापे या चल रही सेहत की दिक्कतों की वजह से हमेशा के लिए रोजा रखना मुमकिन न हो, तो हर छूटे हुए दिन के लिए किसी गरीब को खाना खिलाना. फिदया की रकम आपके इलाके में पूरे खाने की कीमत के बराबर होनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. ETV Bharat इसका समर्थन नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)