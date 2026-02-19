ETV Bharat / lifestyle

किन हालात में रमजान के दौरान रोजा नहीं रखना चाहिए? इस्लामी कानून क्या कहता है? एक्सपर्ट से जानिए

रमजान का महीना सोच-विचार, खुद पर काबू और समाज में एकता का समय माना जाता है. रमजान के दौरान पूरी दुनिया में सुबह से शाम तक मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा रोजा रखा जाता है. कुरान के आने की याद में नमाज और दान भी किया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का नौवां और सबसे पवित्र महीना है, जो ईद-उल-फित्र के साथ खत्म होता है. दिन की शुरुआत सुबह होने से पहले के खाने से होती है, जिसे सहरी (सुहूर) कहते हैं, और यह रोजा खोलने के लिए खाने (इफ्तार) के साथ खत्म होता है. इस्लामी जानकार अब्दुल रहमान शम्स के मुताबिक, इस्लाम में रमजान के रोजे हर बालिग और स्वस्थ मुसलमान पर अनिवार्य हैं, लेकिन आज इस खबर में जानिए कि कुरान और सुन्नत के अनुसार, किन हालात में रमजान के दौरान रोजा नहीं रखना चाहिए? इस्लामी कानून क्या कहता है?