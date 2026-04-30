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किन हालात में फट सकता है एयर कूलर, Cooler चलाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए?

गर्मी के मौसम में उमस और गर्मी से बचने के लिए बहुत से लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं. एसी वालों को तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन कूलर इस्तेमाल करने वालों को बहुत सी दिक्कतें होती है. जब धूप तेज होती है तो कमरे का तापमान ठंडा नहीं हो पाता और जब कूलर चलता है तो पूरा कमरा नमी से भर जाता है, जिससे चिपचिपाहट महसूस होती है. पसीना बहुत आता है और त्वचा तैलीय हो जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कारण यह है कि कमरे की सारी नमी बाहर नहीं निकल पाती है. जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है.

इसके अलावा, विशेषज्ञ कूलर का इस्तेमाल करते समय कई अन्य गलतियां करने से भी बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि कूलर चलाते समय की गई कुछ गलतियों के कारण कभी-कभी इसमें ब्लास्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. आइए जानते हैं कि वे गलतियां कौन-सी हैं...