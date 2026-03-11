ETV Bharat / lifestyle

पीठ दर्द और साइटिका से राहत पाने के लिए इस नेचुरल इलाज को आजमाएं

साइटिका पीठ के निचले हिस्से और पैर में दर्द के सबसे आम कारणों में से एक है. यह दर्द साइटिक नर्व के साथ फैलता है...

Try this natural remedy to get relief from back pain and sciatica
पीठ दर्द और साइटिका से राहत पाने के लिए इस नेचुरल इलाज को आजमाएं (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 11, 2026 at 4:00 PM IST

पीठ दर्द एक आम बीमारी है जो कई वजहों से हो सकती है, लेकिन जब यह साइटिक नर्व से जुड़ी हो तो यह खास तौर पर कमजोर कर सकती है. साइटिका साइटिक नर्व पर जलन या दबाव के कारण होता है, जो पीठ के निचले हिस्से से कूल्हों और पैरों तक जाती है. दर्द अक्सर तेज, जलन या बिजली के झटके जैसा महसूस होता है, और ज्यादा देर तक बैठने, खांसने या छींकने से बढ़ सकता है.

साइटिका ज्यादातर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों को होता है. तेज दर्द होने पर, थोड़े समय के लिए आराम करने से दो दिन तक सूजन कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, ज्यादा देर तक एक्टिव न रहने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और समय के साथ लक्षण और बिगड़ सकते हैं.

साइटिका के आम कारण

  • साइटिका कई वजहों से हो सकता है या बिगड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं...
  • B-कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी, जो नर्व हेल्थ और सही नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जरूरी हैं.
  • खाने की खराब आदतें, खासकर ऐसी डाइट जिसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम हों.
  • मैग्नीशियम की कमी, क्योंकि मैग्नीशियम नर्व और मसल फाइबर को पोषण देने और मजबूत बनाने में मदद करता है, साथ ही मसल टेंशन को कम करता है.
  • जोड़ों में टॉक्सिन जमा होने से, जैसे ज्यादा यूरिक एसिड, नसों में सूजन और दबाव बढ़ सकता है.

साइटिका के आम लक्षण

  • साइटिका के लक्षण अलग-अलग तरह के हो सकते हैं और कितने समय तक रहेंगे, लेकिन आम तौर पर इनमें ये शामिल हैं:
  • मांसपेशियों में कमजोरी, खासकर निचले अंगों में
  • पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द
  • खांसने, स्ट्रेचिंग करने या छींकने पर दर्द बढ़ना
  • पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन
  • चलने-फिरने में कमी या अकड़न
  • खड़े होने, बैठने या पोजीशन बदलने में मुश्किल
  • ज्यादा गंभीर मामलों में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है

बचाव की देखभाल और रोज की आदतें

  • सही देखभाल और लाइफस्टाइल में बदलाव से साइटिका के बढ़ने का खतरा काफी कम हो सकता है...
  • पीठ, पेट और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें.
  • भारी चीजें उठाते समय हमेशा घुटने मोड़ें और पीठ सीधी रखें.
  • शरीर का वजन सही रखें, क्योंकि ज्यादा वजन से पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है
  • ज्यादा देर तक बैठने से बचें और पूरे दिन सही पोस्चर में रहें.
  • जिन लोगों को साइटिका होने का ज्यादा खतरा होता है.
  • कुछ ग्रुप साइटिका के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनमें शामिल हैं...
  • स्मोकिंग करने वाले, क्योंकि स्मोकिंग से रीढ़ की हड्डी के टिशू में ब्लड फ्लो कम हो जाता है
  • जो लोग अक्सर भारी चीजें उठाते हैं
  • जिन लोगों को आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये ऐसी कंडीशन हैं जो रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को कमजोर करती हैं

साइटिका के लिए नेचुरल घरेलू नुस्खे

मेडिकल सलाह और फिजिकल थेरेपी के अलावा, कुछ पारंपरिक घरेलू नुस्खे लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि...

प्याज की मसाज- आधे कच्चे प्याज से प्रभावित जगह पर लगभग 10 मिनट तक हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें. अगर जरूरी हो, तो मसाज को दो घंटे बाद दोहराया जा सकता है. माना जाता है कि यह नुस्खा पारंपरिक रूप से सूजन कम करने और सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

गर्म आलू का सिकाई- चार पके हुए आलू का इस्तेमाल करके प्यूरी बना लें. इस मिक्सचर को एक साफ कपड़े में रखें और पीठ के निचले हिस्से पर लगाएं. इसे बैंडेज या टाइट शर्ट से बांधकर ठंडा होने तक लगा रहने दें. मांसपेशियों को आराम देने और दर्द कम करने के लिए इस सेक को दिन में दो बार लगाया जा सकता है.

विलो बार्क इन्फ्यूजन- एक लीटर पानी में 50 ग्राम विलो बार्क डालकर 15 मिनट तक उबालें. इसे ठंडा होने दें, छान लें और खाने के बाद दिन में तीन कप तक पिएं. विलो बार्क में एस्पिरिन जैसे नेचुरल कंपाउंड होते हैं और यह दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान इस उपाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

हॉर्सटेल इन्फ्यूजन- एक कप उबलते पानी में एक बड़ा चम्मच हॉर्सटेल हर्ब डालें. इसे भीगने दें, फिर दिन में तीन बार तक पिएं. हॉर्सटेल एक पावरफुल नेचुरल डाइयूरेटिक है जो सूजन कम करने, यूरिक एसिड को खत्म करने और जोड़ों में जमा गंदगी को साफ करने में मदद करता है.

ध्यान देने वाली बात
साइटिका रोजाना के कामों और जिंदगी की पूरी क्वालिटी पर काफी असर डाल सकता है. जबकि गंभीर या लगातार रहने वाले मामलों में प्रोफेशनल मेडिकल जांच की जरूरत होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतों को नेचुरल उपायों के साथ मिलाने से परेशानी कम करने और ठीक होने में मदद मिल सकती है. सही खाना, आराम से हिलना-डुलना, सही पॉस्चर और पारंपरिक इलाज, ये सभी साइटिका के दर्द को नैचुरली मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं. सबसे अच्छे नतीजों के लिए, नैचुरल इलाज का इस्तेमाल लगातार और जिम्मेदारी से करना चाहिए, और किसी भी बिगड़ते या असामान्य लक्षण की जांच हेल्थकेयर प्रोफेशनल से करवानी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)

