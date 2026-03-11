ETV Bharat / lifestyle

पीठ दर्द और साइटिका से राहत पाने के लिए इस नेचुरल इलाज को आजमाएं

पीठ दर्द और साइटिका से राहत पाने के लिए इस नेचुरल इलाज को आजमाएं ( GETTY IMAGES )

साइटिका ज्यादातर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों को होता है. तेज दर्द होने पर, थोड़े समय के लिए आराम करने से दो दिन तक सूजन कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, ज्यादा देर तक एक्टिव न रहने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और समय के साथ लक्षण और बिगड़ सकते हैं.

पीठ दर्द एक आम बीमारी है जो कई वजहों से हो सकती है, लेकिन जब यह साइटिक नर्व से जुड़ी हो तो यह खास तौर पर कमजोर कर सकती है. साइटिका साइटिक नर्व पर जलन या दबाव के कारण होता है, जो पीठ के निचले हिस्से से कूल्हों और पैरों तक जाती है. दर्द अक्सर तेज, जलन या बिजली के झटके जैसा महसूस होता है, और ज्यादा देर तक बैठने, खांसने या छींकने से बढ़ सकता है.

बचाव की देखभाल और रोज की आदतें

सही देखभाल और लाइफस्टाइल में बदलाव से साइटिका के बढ़ने का खतरा काफी कम हो सकता है...

पीठ, पेट और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें.

भारी चीजें उठाते समय हमेशा घुटने मोड़ें और पीठ सीधी रखें.

शरीर का वजन सही रखें, क्योंकि ज्यादा वजन से पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है

ज्यादा देर तक बैठने से बचें और पूरे दिन सही पोस्चर में रहें.

जिन लोगों को साइटिका होने का ज्यादा खतरा होता है.

कुछ ग्रुप साइटिका के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनमें शामिल हैं...

स्मोकिंग करने वाले, क्योंकि स्मोकिंग से रीढ़ की हड्डी के टिशू में ब्लड फ्लो कम हो जाता है

जो लोग अक्सर भारी चीजें उठाते हैं

जिन लोगों को आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये ऐसी कंडीशन हैं जो रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को कमजोर करती हैं

साइटिका के लिए नेचुरल घरेलू नुस्खे

मेडिकल सलाह और फिजिकल थेरेपी के अलावा, कुछ पारंपरिक घरेलू नुस्खे लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि...

प्याज की मसाज- आधे कच्चे प्याज से प्रभावित जगह पर लगभग 10 मिनट तक हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें. अगर जरूरी हो, तो मसाज को दो घंटे बाद दोहराया जा सकता है. माना जाता है कि यह नुस्खा पारंपरिक रूप से सूजन कम करने और सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

गर्म आलू का सिकाई- चार पके हुए आलू का इस्तेमाल करके प्यूरी बना लें. इस मिक्सचर को एक साफ कपड़े में रखें और पीठ के निचले हिस्से पर लगाएं. इसे बैंडेज या टाइट शर्ट से बांधकर ठंडा होने तक लगा रहने दें. मांसपेशियों को आराम देने और दर्द कम करने के लिए इस सेक को दिन में दो बार लगाया जा सकता है.

विलो बार्क इन्फ्यूजन- एक लीटर पानी में 50 ग्राम विलो बार्क डालकर 15 मिनट तक उबालें. इसे ठंडा होने दें, छान लें और खाने के बाद दिन में तीन कप तक पिएं. विलो बार्क में एस्पिरिन जैसे नेचुरल कंपाउंड होते हैं और यह दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान इस उपाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

हॉर्सटेल इन्फ्यूजन- एक कप उबलते पानी में एक बड़ा चम्मच हॉर्सटेल हर्ब डालें. इसे भीगने दें, फिर दिन में तीन बार तक पिएं. हॉर्सटेल एक पावरफुल नेचुरल डाइयूरेटिक है जो सूजन कम करने, यूरिक एसिड को खत्म करने और जोड़ों में जमा गंदगी को साफ करने में मदद करता है.

ध्यान देने वाली बात

साइटिका रोजाना के कामों और जिंदगी की पूरी क्वालिटी पर काफी असर डाल सकता है. जबकि गंभीर या लगातार रहने वाले मामलों में प्रोफेशनल मेडिकल जांच की जरूरत होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतों को नेचुरल उपायों के साथ मिलाने से परेशानी कम करने और ठीक होने में मदद मिल सकती है. सही खाना, आराम से हिलना-डुलना, सही पॉस्चर और पारंपरिक इलाज, ये सभी साइटिका के दर्द को नैचुरली मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं. सबसे अच्छे नतीजों के लिए, नैचुरल इलाज का इस्तेमाल लगातार और जिम्मेदारी से करना चाहिए, और किसी भी बिगड़ते या असामान्य लक्षण की जांच हेल्थकेयर प्रोफेशनल से करवानी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)