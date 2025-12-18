ETV Bharat / lifestyle

डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए जरूर आजमाएं ये तरीका, रिजल्ट कर देगा हैरान

क्या आप अपनी आंखों के नीचे काले घेरों से परेशान हैं? सारी कोशिशों के बाद भी ये घेरे नहीं जा रहे हैं? तो ये आजमाएं...

Try this method to get rid of dark circles; the results will surprise you.
डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए जरूर आजमाएं ये तरीका, रिजल्ट कर देगा हैरान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 18, 2025 at 6:00 PM IST

5 Min Read
आंखों के नीचे डार्क सर्कल के साथ जागना एक बुरा सपना है जिससे हम सब डरते हैं. आंखों के नीचे डार्क सर्कल कभी-कभी एक लगातार समस्या हो सकती है, जो अक्सर नींद की कमी के कारण होती है. ये डार्क सर्कल आपको थका हुआ या अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का दिखा सकते हैं. लेकिन, अच्छी बात यह है कि अच्छी डाइट और घरेलू नुस्खे इन डार्क सर्कल को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

आप महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैसे खर्च किए बिना अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए, आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना होगा. ब्यूटीशियन इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतरीन डाइट बताते हैं. अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके आप आंखों के नीचे के इन काले घेरों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं.

कहते हैं कि आंखें बिना कुछ कहे हजार बातें कह जाती हैं. लेकिन अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय, आपको यह समझने की जरूरत है कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए. तो, आइए इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताते हैं जो आपकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

अंडर आई डार्क सर्कल से क्या खाएं क्या ना खाएं

खट्टे फल खाएं: बहुत से लोग काम के प्रेशर में रहते हैं और सही पोषण पर ध्यान नहीं देते. इससे आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं. जिन लोगों को यह समस्या है, उन्हें विटामिन C से भरपूर खाना खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन C सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और काले धब्बे बनने से रोकता है. इसलिए, आपको यह पक्का करना चाहिए कि आपकी रोज की डाइट में नींबू, आंवला, शिमला मिर्च, कीवी, बेरीज, अमरूद और कमल के डंठल शामिल हों. इसी तरह, लाइकोपीन भी हमारी स्किन को पिगमेंटेशन से बचाता है. यह टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, अमरूद और तरबूज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

पत्तेदार हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें: अगर हम अपने शरीर के सभी सेल नेटवर्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आयरन का लेवल सही रखना होगा. पालक, लेट्यूस, किशमिश, कद्दू के बीज, दाल और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है. अपनी रोजाना की डाइट में इनमें से किसी एक को शामिल करने का प्लान बनाएं.

विटामिन E का सेवन करें: विटामिन E से भरपूर खाना भी आंखों के नीचे काले घेरे कम करने में अहम भूमिका निभाता है. इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. बादाम, एवोकाडो, छोले, मूंगफली और चुकंदर जैसे खाने की चीजों से भरपूर मात्रा में विटामिन E मिलता है.

विटामिन K: विटामिन K डैमेज टिशूज को ठीक करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. अपनी रोजाना की डाइट में पत्तागोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और लेट्यूस शामिल करने से आपकी स्किन सुरक्षित रहती है. ऊपर बताए गए खाने की चीजों को खाते समय, अपने चेहरे को रोजाना एक अच्छे क्लींजर से साफ करें. साथ ही, हमेशा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें.

आरामदायक नींद लें: डाइट में बदलाव के अलावा, आपको हर दिन कम से कम तीन लीटर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए. इसी तरह, रात का खाना 7 बजे तक खत्म करने की कोशिश करें. इन सबके साथ, यह भी पक्का करें कि आपको आठ घंटे की आरामदायक नींद मिले. अगर आप ये बदलाव करना शुरू करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको अपने चेहरे में अनचाहे सुधार दिखेंगे.

डार्क सर्कल्स के मुख्य कारण क्या हैं?

डार्क सर्कल्स कई कारणों से होते हैं, जैसे कि...

  • नींद की कमी
  • एलर्जी, जिसमें हे फीवर भी शामिल है
  • हाइपरपिग्मेंटेशन (जब शरीर बहुत ज्यादा मेलेनिन बनाता है)
  • आंखों के आसपास फैटी टिशू का कम होना और पतला होना
  • आंखों के नीचे की त्वचा का पतला होना
  • आयरन की कमी
  • ज्यादा धूप में रहना
  • स्मोकिंग
  • थायरॉइड की समस्याए
  • पर्याप्त पानी न पीना

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)

संपादक की पसंद

