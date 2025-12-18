ETV Bharat / lifestyle

डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए जरूर आजमाएं ये तरीका, रिजल्ट कर देगा हैरान

आंखों के नीचे डार्क सर्कल के साथ जागना एक बुरा सपना है जिससे हम सब डरते हैं. आंखों के नीचे डार्क सर्कल कभी-कभी एक लगातार समस्या हो सकती है, जो अक्सर नींद की कमी के कारण होती है. ये डार्क सर्कल आपको थका हुआ या अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का दिखा सकते हैं. लेकिन, अच्छी बात यह है कि अच्छी डाइट और घरेलू नुस्खे इन डार्क सर्कल को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

आप महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैसे खर्च किए बिना अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए, आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना होगा. ब्यूटीशियन इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतरीन डाइट बताते हैं. अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके आप आंखों के नीचे के इन काले घेरों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं.

कहते हैं कि आंखें बिना कुछ कहे हजार बातें कह जाती हैं. लेकिन अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय, आपको यह समझने की जरूरत है कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए. तो, आइए इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताते हैं जो आपकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

अंडर आई डार्क सर्कल से क्या खाएं क्या ना खाएं

खट्टे फल खाएं: बहुत से लोग काम के प्रेशर में रहते हैं और सही पोषण पर ध्यान नहीं देते. इससे आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं. जिन लोगों को यह समस्या है, उन्हें विटामिन C से भरपूर खाना खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन C सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और काले धब्बे बनने से रोकता है. इसलिए, आपको यह पक्का करना चाहिए कि आपकी रोज की डाइट में नींबू, आंवला, शिमला मिर्च, कीवी, बेरीज, अमरूद और कमल के डंठल शामिल हों. इसी तरह, लाइकोपीन भी हमारी स्किन को पिगमेंटेशन से बचाता है. यह टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, अमरूद और तरबूज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

पत्तेदार हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें: अगर हम अपने शरीर के सभी सेल नेटवर्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आयरन का लेवल सही रखना होगा. पालक, लेट्यूस, किशमिश, कद्दू के बीज, दाल और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है. अपनी रोजाना की डाइट में इनमें से किसी एक को शामिल करने का प्लान बनाएं.