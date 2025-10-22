बिना धोए सोफे के गंदे कवर को साफ करने के लिए अपनाएं यह तरीका, चमक जाएंगे नए जैसे
यदि आपके घर में बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, या आप सोफे पर खाना खाना पसंद करते हैं, तो सोफे पर दाग लगना लाजिमी है...
Published : October 22, 2025 at 7:46 PM IST
सोफा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर माना जाता है, और समय के साथ इन पर धूल, बाल और दाग आसानी से जम जाते हैं. कभी-कभी, खाना या कोई और चीज गलती से सोफा कवर पर गिर जाती है, जिससे दाग लग जाते हैं. ये दाग हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी सोफा कवर आम कपड़ों की तरह नहीं धोए जा सकते. इन कवरों को उतारना और धोना एक मुश्किल काम है. इन्हें वैक्यूम क्लीनर से हटाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर सिर्फ धूल हटाता है, ग्रीस के दाग नहीं. तो आइए जानें सोफा कवर कैसे साफ करें...
दाग हटाने के तरीकों पर विचार करने से पहले, यह समझना जरूरी है कि आपका सोफा किस प्रकार के कपड़े से बना है. सफाई के निर्देशों के लिए देखभाल लेबल देखें. कुछ कपड़ों को एक्सपर्ट सफाई की जरूरत पड़ सकती है, जबकि कुछ को घर पर ही साफ किया जा सकता है. एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप किस कपड़े से काम कर रहे हैं, तो सोफे के दाग हटाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें...
दाग हटाएं, रगड़ें नहीं
दाग लगने पर तुरंत कार्रवाई करें. दाग को साफ करने के लिए सूखे कपड़े या पेपर टॉवल से हल्के से पोंछें. रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे दाग कपड़े में और गहराई तक जा सकता है या फैल सकता है.
क्लीनर की जांच करें
किसी भी सोफे के दाग हटाने वाले प्रोडक्ट को लगाने से पहले, अपने सोफे के एक छोटे, जो दिखाई न देता हो, उस क्षेत्र पर इस प्रोडक्ट की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह रंग नहीं बदलेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा.
इन घरेलु तरीकों से हटा सकते हैं कई तरह के दाग
पानी से बने दागों (जैसे, कॉफ़ी, जूस) के लिए: हल्के बर्तन धोने वाले साबुन की थोड़ी मात्रा को गर्म पानी में मिलाएं. एक कपड़े को इस घोल में डुबोएं, निचोड़ें और दाग पर हल्के से थपथपाएं.
तेल के दागों (जैसे, तेल, ग्रीस, मेकअप) के लिए: अगर आप तेल के दाग हटाना चाहते हैं, तो पहले दाग पर कॉर्नस्टार्च लगाएं अगर यह उपलब्ध न हो, तो टैल्कम पाउडर काफ़ी होगा। पाउडर को कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें. फिर, मुलायम ब्रश से इसे पूरी तरह से हटा दें. अब, अगर आप ग्रीस के दाग हटाना चाहते हैं, तो एक कॉटन बॉल पर अल्कोहल की कुछ बूंदें डालें. इस कॉटन बॉल को ग्रीस के दाग पर रगड़ें. इससे दाग बहुत जल्दी निकल जाएगा.
बेकिंग सोडा के साथ मेकअप के दाग- बेकिंग सोडा से भी सोफा कवर साफ किए जा सकते हैं. यह खास तौर पर जिद्दी दाग हटाने के लिए उपयोगी है. इसके लिए, सबसे पहले सोफा कवर पर दाग वाली जगह बेकिंग सोडा छिड़कें. हालांकि, आपको इसे थोड़ा-थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, दूर से छिड़कना चाहिए. छिड़कने के बाद, इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद, मुलायम टूथब्रश से धीरे-धीरे सारा सोडा साफ कर लें. ऐसा करने से दाग आसानी से निकल जाएगा.
पालतू जानवरों से लगने वाले दाग: पालतू जानवरों के दागों के लिए एंजाइम-आधारित क्लीनर एक बेहतरीन समाधान हैं, क्योंकि ये क्लीनर जैविक दागों को उनके मूल स्रोत पर तोड़कर हटाते हैं और दुर्गंध को बेअसर करते हैं. इसके साथ ही नेचुरल तरीके से सोफ़ा कवर ले आ रही दुर्गंध को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा में लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं. इसके बाद, इस मिश्रण को सोफ़ा कवर पर स्प्रे करें. ऐसा करने से सोफा कवर से दुर्गंध दूर हो जाएगी और खुशबू भी आएगी. सोफा कवर को मुलायम ब्रश से साफ करना चाहिए.
दाग हटाने के बाद- दाग हटाने के बाद, उस जगह को एक साफ, नम कपड़े से धोकर किसी भी अवशेष को हटा दें. फिर, उस जगह को सूखे तौलिये से पोंछकर पूरी तरह सूखने दें. ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे फफूंदी लग सकती है. जब वह क्षेत्र सूख जाए, तो कपड़े की बनावट और दिखावट को बहाल करने के लिए मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश से धीरे से कपड़े को साफ करें.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)