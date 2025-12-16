ETV Bharat / lifestyle

नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आजमाएं यह आसान ट्रिक, कई हफ्तों तक नहीं होंगे खराब

सर्दियों का मौसम नींबू, संतरे और मीठे नींबू जैसे खट्टे फलों का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मौसम में ये फल सबसे अच्छे होते हैं. ये ताजे, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, खासकर विटामिन C, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और ठंडे मौसम में शरीर को एनर्जी देने के लिए बहुत फायदेमंद होता है. हालांकि, इन्हें लंबे समय तक ताजा और रसीला रखना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं. जबकि संतरे आमतौर पर तुरंत खा लिए जाते हैं या उनका जूस निकालकर पी लिया जाता है, लेकिन नींबू के साथ ऐसा नहीं है.

दरअसल, नींबू का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है. लेकिन समस्या यह है कि नींबू जल्दी सूख जाते हैं, हालांकि, अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो आप अपने नींबू को ज्यादा समय तक ताजा रख सकते हैं. इस खबर के माध्यम से नींबू को स्टोर करने के कुछ आसान तरीके जानें...

बाजार से सही नींबू चुनें

नींबू को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए, सबसे पहले बाजार से सही नींबू खरीदें. इसके लिए, नींबू को धीरे से दबाकर देखें, अगर वह बहुत सख्त लगे, तो उसे न खरीदें. ऐसे नींबू चुनें जो थोड़े नरम हों, साथ ही, दाग वाले नींबू खरीदने से बचें. अब, नींबू को सूंघें. ताजे नींबू में अच्छी खुशबू होती है. अगर वह सख्त और सूखा है, तो उसमें कोई खुशबू नहीं होगी.

इन्हें फ्रिज में कैसे स्टोर करें?

नींबू को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए, उन्हें सीधे फ्रिज में न रखें. बहुत से लोग बाजार से नींबू खरीदने के तुरंत बाद उन्हें फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. नींबू को फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह धो लें. अब, एक कांच के बर्तन में साफ पानी भरें. फिर, नींबू को उस कांच के बर्तन में रखें और ढक्कन कसकर बंद कर दें. अब, इस बर्तन को फ्रिज में रख दें. इस तरह, नींबू जल्दी खराब नहीं होंगे.