नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आजमाएं यह आसान ट्रिक, कई हफ्तों तक नहीं होंगे खराब
नींबू का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन समस्या यह है कि नींबू जल्दी सूख जाते हैं...
Published : December 16, 2025 at 3:41 PM IST
सर्दियों का मौसम नींबू, संतरे और मीठे नींबू जैसे खट्टे फलों का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मौसम में ये फल सबसे अच्छे होते हैं. ये ताजे, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, खासकर विटामिन C, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और ठंडे मौसम में शरीर को एनर्जी देने के लिए बहुत फायदेमंद होता है. हालांकि, इन्हें लंबे समय तक ताजा और रसीला रखना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं. जबकि संतरे आमतौर पर तुरंत खा लिए जाते हैं या उनका जूस निकालकर पी लिया जाता है, लेकिन नींबू के साथ ऐसा नहीं है.
दरअसल, नींबू का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है. लेकिन समस्या यह है कि नींबू जल्दी सूख जाते हैं, हालांकि, अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो आप अपने नींबू को ज्यादा समय तक ताजा रख सकते हैं. इस खबर के माध्यम से नींबू को स्टोर करने के कुछ आसान तरीके जानें...
बाजार से सही नींबू चुनें
नींबू को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए, सबसे पहले बाजार से सही नींबू खरीदें. इसके लिए, नींबू को धीरे से दबाकर देखें, अगर वह बहुत सख्त लगे, तो उसे न खरीदें. ऐसे नींबू चुनें जो थोड़े नरम हों, साथ ही, दाग वाले नींबू खरीदने से बचें. अब, नींबू को सूंघें. ताजे नींबू में अच्छी खुशबू होती है. अगर वह सख्त और सूखा है, तो उसमें कोई खुशबू नहीं होगी.
इन्हें फ्रिज में कैसे स्टोर करें?
नींबू को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए, उन्हें सीधे फ्रिज में न रखें. बहुत से लोग बाजार से नींबू खरीदने के तुरंत बाद उन्हें फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. नींबू को फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह धो लें. अब, एक कांच के बर्तन में साफ पानी भरें. फिर, नींबू को उस कांच के बर्तन में रखें और ढक्कन कसकर बंद कर दें. अब, इस बर्तन को फ्रिज में रख दें. इस तरह, नींबू जल्दी खराब नहीं होंगे.
अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, तो नींबू को कैसे स्टोर करें?
फ्रिज के बिना भी आप नींबू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. नींबू को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें. उन्हें पूरी तरह सुखा लें और फिर हर नींबू की सतह पर थोड़ा सा तेल लगाएं. इसके लिए आप सरसों का तेल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद, हर नींबू को अलग-अलग टिशू पेपर में लपेट दें. अब, नींबू को किसी कंटेनर में या ठंडी जगह पर रख दें. इससे वे जल्दी सूखेंगे नहीं.
आप नींबू को आइस ट्रे में भी स्टोर कर सकते हैं.
अगर आपको लगता है कि आपके नींबू जल्दी सूख रहे हैं, तो आप उनके रस को ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं. इसके लिए, नींबू का रस निकालें और उसे आइस क्यूब ट्रे में डालें. फिर उसे फ्रीज कर दें. अगले दिन, जमे हुए नींबू के क्यूब्स को एक रीसीलेबल बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें. जब भी आपको नींबू के रस की जरूरत हो, आप बस एक क्यूब निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह, आप नींबू के रस को 3-4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं.
ये टिप्स भी हैं असरदार
- नींबू को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए, उन्हें धोकर अच्छी तरह सुखा लें. अब उन्हें भूरे कागज या टिशू पेपर में लपेट दें. उन्हें एक प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में रखें और ढक्कन कसकर बंद कर दें. इस कंटेनर को फ्रिज में रखें.
- नींबू को सीधी धूप से दूर रखें. ज्यादा धूप से वे जल्दी सूख सकते हैं
- नींबू को फ्रिज में रखने से पहले, सुनिश्चित कर लें कि नींबू सूखे हों. क्योंकि, नमी वाली जगह पर रखने से वे जल्दी खराब हो जाएंगे.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)