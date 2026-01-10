ETV Bharat / lifestyle

इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने से आप भी घर पर उगा सकते हैं ताजी धनिया पत्ती, जानें कैसे

ताजा धनिया पत्ती को छोटी सी जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है. यह सीखने के लिए नीचे दिए गए टिप्स आजमाएं...

Try this easy method to grow coriander at home. best month to grow coriander
Try this easy method to grow coriander at home. best month to grow coriander (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 10, 2026 at 2:36 PM IST

चाहे भारत हो या दुनिया भर में, खाना बनाने में हर जगह धनिया पत्ती का इस्तेमाल होता है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे धनिया और सिलेंट्रो, ये पत्तियां न सिर्फ खाने का रंग और स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि कई बीमारियों से बचाने में भी सक्षम हैं. धनिया को कई पोषक तत्वों का भी अच्छा सोर्स माना जाता है. तो, अगर आप भी रोजाना अलग-अलग डिश में ताजी धनिया पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और आपको रोजाना बाजार से खरीदनी पड़ती है, तो यह खबर आपके लिए है...

चाहे दाल हो, सब्जी हो या चटनी, फ्रेश धनिया हर डिश में ताजगी और खुशबू डाल देता है. लेकिन दिक्कत यह है कि धनिया बहुत जल्दी मुरझा जाता है और खराब हो जाता है. लोग अक्सर बाजार या सब्जी वाले से धनिया का गुच्छा खरीदते हैं, और दो-तीन दिन में ही वह पीला पड़ने लगता है. बार-बार फ्रेश धनिया खरीदना मुश्किल और कभी-कभी महंगा भी हो सकता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप आसानी से घर पर ताजा धनिया घर पर उगा सकते हैं, जिससे आपको रोज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Try this easy method to grow coriander at home. best month to grow coriander
इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने से आप भी घर पर उगा सकते हैं ताजी धनिया पत्ती, जानें कैसे (GETTY IMAGES)

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताजा धनिया पत्ती को छोटी सी जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इन धनिये के पौधों को छोटे गमलों या किसी भी कंटेनर में उगाया जा सकता है. घर पर ताजा धनिया उगाने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए सुझावों को आजमाएं...

घर पर धनिया कैसे उगाएं

Try this easy method to grow coriander at home. best month to grow coriander
इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने से आप भी घर पर उगा सकते हैं ताजी धनिया पत्ती, जानें कैसे (GETTY IMAGES)
  • स्टेप 1: धनिया के बीजों को, चाहे वे घर पर रखे हों या नर्सरी से खरीदे हों, दो हिस्सों में तोड़ लें. बीजों को तोड़ने के लिए, उन्हें एक कपड़े के बैग या जिप-लॉक बैग में रखें और फिर उन्हें बेलन से धीरे से दबाकर दो टुकड़ों में तोड़ लें.
  • स्टेप 2: अब, टूटे हुए बीजों को एक कटोरे में रखें और उन्हें रात भर पानी में भिगो दें. इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे.
  • स्टेप 3: अब, एक गमला, ग्रो बैग, या कोई भी कंटेनर जिसमें आप धनिया उगाना चाहते हैं, उसमें मिट्टी भरें और भीगे हुए बीजों को उस पर छिड़क दें. फिर, अपने हाथों से बीजों को हल्की मिट्टी से ढक दें, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से न दबाएं. बीजों को सीधे मिट्टी पर बिखेरने के बजाय, अपनी उंगली से मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे बना लें. अब, जरूरत के हिसाब से इन गड्ढों में बीज डाल दें.
  • स्टेप 4: धनिये के बीजों को रोज़ सुबह और शाम पानी दें. ऐसा करने से बीज 10 दिनों के अंदर अंकुरित होकर बढ़ने लगेंगे. अगर मिट्टी नम नहीं रहेगी, तो पत्तियां मुरझाने लगेंगी. पक्का करें कि मिट्टी लगातार नम रहे. पौधे में फूल आने से पहले धनिये की पत्तियां तोड़ लें.

मिट्टी का मिश्रण: 1 कप मिट्टी के लिए, आप 1 कप वर्मीकम्पोस्ट, कोको पीट, नीम की खली, या कोई अन्य उपलब्ध उर्वरक जैसे कि गाय का गोबर मिला सकते हैं.

खाद: धनिया की पत्तियों को अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करने के लिए, आप सहजन की पत्तियों को पीसकर, छानकर, पानी में मिलाकर धनिया के पौधे को दे सकते हैं.

ध्यान दें
नर्सरी में मिलने वाले हाइब्रिड बीजों से धनिया लंबा तो होगा, लेकिन उसकी खुशबू अच्छी नहीं होगी. इसी तरह, देसी बीजों से पौधा एक निश्चित ऊंचाई तक ही बढ़ेगा, लेकिन उसकी खुशबू अच्छी होगी. इससे खाना बनाते समय धनिया का स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

संपादक की पसंद

