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हेल्दी दांतों के लिए ये टिप्स आजमाएं, जानें किस विटामिन की कमी के कारण पीले हो जाते हैं आपके दांत

हेल्दी दांतों के लिए ये टिप्स आजमाएं, जानें किस विटामिन की कमी के कारण पीले हो जाते हैं आपके दांत ( GETTY IMAGES )

फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ-साथ हेल्दी रहने के लिए डेंटल हेल्थ भी जरूरी है.आजकल, हममें से कई लोग अलग-अलग कारणों से दांतों की समस्याओं से परेशान रहते हैं. ऐसी स्थिति में, दांतों की उचित देखभाल बहुत जरूरी है. इसलिए, आप अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए यहां दिए कुछ तरीके अपना सकते हैं...

जानें किस विटामिन की कमी से आपके दांत पीले हो सकते हैं?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, विटामिन D की कमी से दांत पीले हो सकते हैं. प्रयाप्त विटामिन D के बिना, शरीर कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे इनेमल कमजोर हो जाता है. जैसे-जैसे इनेमल कमजोर होता है, अंदर का पीला डेंटिन ज्यादा दिखने लगता है, जिससे दांत पीले दिखने लगते हैं. इसलिए, अगर अच्छी तरह ब्रश करने के बाद भी आपके दांत पीले दिखते हैं, तो यह विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है.

बता दें, विटामिन D शरीर के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है, जो आपको हेल्दी रखता है. इसकी कमी से कई अंगों और उनके काम पर असर पड़ सकता है. सूरज की रोशनी विटामिन D का मुख्य सोर्स है, इसलिए इसे "सनशाइन विटामिन" भी कहा जाता है। इसलिए, ज्यादा देर तक घर के अंदर रहना और ज्यादा समय तक के लिए तक धूप में निकलने से बचना शरीर के लिए दोनों ही नुकसानदायक है. विटामिन D का कम लेवल कई तरह से स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है.

विटामिन D की कमी से ये दिक्कतें हो सकती हैं...