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दांत दर्द से राहत पाने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान घरेलू उपाय, जानें कैसे करें लौंग के तेल का इस्तेमाल

दांत दर्द से राहत पाने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान घरेलू उपाय, जानें कैसे करें लौंग के तेल का इस्तेमाल ( GETTY IMAGES )

जब दांत में दर्द होता है, तो छोटे-छोटे काम भी मुश्किल हो जाते हैं. कभी-कभी रात में दर्द इतना बढ़ जाता है कि सोना भी नामुमकिन हो जाता है. कुछ भी खाने या पीने पर असहनीय दर्द हो सकता है. लेकिन, दांत के दर्द की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती. ऐसी स्थिति में, तुरंत महंगी दवाइयां लेने के बजाय, कई लोग रसोई में आसानी से मिलने वाली एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लौंग. लौंग में 'यूजेनॉल' (eugenol) नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है, जिसमें दर्द कम करने के गुण होते हैं, यही वजह है कि दांत दर्द होने पर बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. इस खबर में, हम जानेंगे कि दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल कैसे करें, इसके अलावा और कौन से असरदार घरेलू उपाय हैं...

लौंग के इस्तेमाल से दांत दर्द से राहत: लौंग में 'यूजेनॉल' (eugenol) नाम का एक शक्तिशाली प्राकृतिक तेल होता है. EJMPR में छपी एक स्टडी के अनुसार, यूजेनॉल एक असरदार एनेस्थेटिक (सुन्न करने वाला पदार्थ) और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. दर्द वाली जगह पर यूजेनॉल लगाने से वहां की नसें सुन्न हो जाती हैं, जिससे दर्द के सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाते और तुरंत राहत मिलती है.