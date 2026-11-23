दांत दर्द से राहत पाने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान घरेलू उपाय, जानें कैसे करें लौंग के तेल का इस्तेमाल
मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया के कारण दांतों का सड़ना और मसूड़ों में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं. अगर आपके दांत में दर्द है या...
Published : November 23, 2026 at 8:00 PM IST
जब दांत में दर्द होता है, तो छोटे-छोटे काम भी मुश्किल हो जाते हैं. कभी-कभी रात में दर्द इतना बढ़ जाता है कि सोना भी नामुमकिन हो जाता है. कुछ भी खाने या पीने पर असहनीय दर्द हो सकता है. लेकिन, दांत के दर्द की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती. ऐसी स्थिति में, तुरंत महंगी दवाइयां लेने के बजाय, कई लोग रसोई में आसानी से मिलने वाली एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लौंग. लौंग में 'यूजेनॉल' (eugenol) नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है, जिसमें दर्द कम करने के गुण होते हैं, यही वजह है कि दांत दर्द होने पर बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. इस खबर में, हम जानेंगे कि दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल कैसे करें, इसके अलावा और कौन से असरदार घरेलू उपाय हैं...
लौंग के इस्तेमाल से दांत दर्द से राहत: लौंग में 'यूजेनॉल' (eugenol) नाम का एक शक्तिशाली प्राकृतिक तेल होता है. EJMPR में छपी एक स्टडी के अनुसार, यूजेनॉल एक असरदार एनेस्थेटिक (सुन्न करने वाला पदार्थ) और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. दर्द वाली जगह पर यूजेनॉल लगाने से वहां की नसें सुन्न हो जाती हैं, जिससे दर्द के सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाते और तुरंत राहत मिलती है.
इसके लिए दर्द वाले दांत के पास एक लौंग रखें और उसे हल्के से दबाएं लौंग का प्राकृतिक तेल दर्द वाली जगह तक पहुंच जाएगा. हालांकि, इसे जोर से न चबाएं, क्योंकि इससे मसूड़ों या दांत के आसपास के नाजुक ऊतकों (tissues) को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही, लौंग को लंबे समय तक मुंह में न रखें.
लौंग में बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की क्षमता होती है. मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया के कारण दांतों का सड़ना और मसूड़ों में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं. नियमित रूप से लौंग का सेवन करने से मुंह की दुर्गंध कम होती है और दांत स्वस्थ रहते हैं. यह मुंह के संक्रमण से भी बचाव करता है.
लौंग के तेल का इस्तेमाल करते समय भी सावधानी बरतें
लौंग के तेल में यूजेनॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए कुछ लोग दांत दर्द से राहत पाने के लिए लौंग के तेल का सीधा इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इस तेल को सीधे दांतों या मसूड़ों पर नहीं लगाना चाहिए. लौंग का तेल बहुत तेज होता है. इसे सीधे लगाने से मसूड़ों में सूजन आ सकती है, एलर्जी हो सकती है या टिश्यू को नुकसान पहुंच सकता है. बच्चों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लौंग के तेल को निगलना भी खतरनाक हो सकता है. दांतों की समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल करने से बचना ही बेहतर है.
आप ये घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं
गुनगुने नमक वाले पानी से कुल्ला करें- अगर आपके दांत में दर्द है या मसूड़ों में सूजन है, तो गुनगुने नमक वाले पानी से कुल्ला करने से आराम मिल सकता है. नमक वाला पानी मुंह में फंसे खाने के कणों को निकालने में मदद करता है और मुंह की साफ-सफाई बनाए रखने में सहायक होता है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं. इस पानी को अपने मुंह में घुमाएं, थोड़ी देर तक कुल्ला करें और फिर इसे थूक दें. इसे निगलें नहीं. ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा नमक वाला पानी निगल लिए जाने का खतरा हो सकता है.
ठंडी सिकाई करने से सूजन कम हो सकती है
अगर दांत के दर्द के साथ आपके गाल पर सूजन भी है, तो ठंडी सिकाई से आराम मिल सकता है. यह तब और भी फायदेमंद होता है जब दांत में किसी चोट की वजह से एक खास जगह पर सूजन आ गई हो. कुछ बर्फ के टुकड़ों को एक साफ और मुलायम कपड़े में लपेट लें. इसे अपने गाल के बाहर (उस तरफ जहां दर्द वाला दांत है) 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें. थोड़ा ब्रेक लें और फिर दोबारा बर्फ से सिकाई करें. इससे सूजन और दर्द दोनों को कम करने में मदद मिलेगी. बर्फ के टुकड़ों को कभी भी सीधे दांत पर न लगाएं.
दांतों के बीच फंसे खाने को निकालें
कभी-कभी, दांतों के बीच खाना फंस जाने से दर्द और परेशानी हो सकती है. ऐसा अक्सर मांस या रेशेदार सब्जियां खाने के बाद होता है .ऐसी स्थिति में, अपने मुंह को साफ रखना जरूरी है. दांतों के बीच फंसे खाने को निकालने के लिए गुनगुने पानी से कुल्ला करें. अगर कुछ फंस गया है, तो उसे धीरे से निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें. पिन, सुई या टूथपिक जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनसे आपके मसूड़ों में चोट लग सकती है. प्रभावित जगह पर बहुत हल्के हाथों से ब्रश करें, जोर से न रगड़ें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)