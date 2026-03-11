ETV Bharat / lifestyle

ब्लोटिंग और वॉटर रिटेंशन को कम करने के लिए जरूर आजमाएं ये नेचुरल तरीके

ब्लोटिंग और वॉटर रिटेंशन को कम करने के लिए जरूर आजमाएं ये नेचुरल तरीके ( GETTY IMAGES )

अच्छी खबर यह है कि वॉटर रिटेंशन के कारणों और इसे मैनेज करने के तरीके को समझकर, आप सूजन कम कर सकते हैं, हल्का महसूस कर सकते हैं, और अपनी पूरी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं.

वॉटर रिटेंशन, जिसे एडिमा भी कहते हैं, तब होता है जब शरीर में ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे अक्सर हाथ, पैर, टखने और टांगों में सूजन आ जाती है. कई लोगों के लिए, यह कुछ समय की परेशानी होती है. लेकिन जब सूजन बनी रहती है, तो यह असहज हो सकती है, रोजाना के कामों में रुकावट डाल सकती है, और कभी-कभी किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत दे सकती है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है.

हाथ-पैरों में वॉटर रिटेंशन के लक्षण

सूजन धीरे-धीरे या अचानक हो सकती है, और यह ऐसी दिख या महसूस हो सकती है:

स्किन में सूजन या फूलना

अकड़न या मूवमेंट में कमी

भारीपन या कसाव महसूस होना

चमकदार या खिंची हुई स्किन

उस जगह पर दबाव डालने के बाद एक टेम्पररी निशान बनना (बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन का संकेत)है.

यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन खूब पानी पीना आपके शरीर को फ्लूइड जमा होने से रोकने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है. जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो आपका शरीर "सर्वाइवल मोड" में चला जाता है, यानी पानी को छोड़ने के बजाय स्टोर करता है. सही हाइड्रेशन किडनी के हेल्दी फंक्शन में मदद करता है, जिससे आपका शरीर ज्यादा सोडियम बाहर निकाल पाता है. जो सूजन के सबसे बड़े कारणों में से एक है. दिन भर लगातार पानी पीना एक बार में ज्यादा पानी पीने से कहीं ज्यादा असरदार है.

डाइट में बदलाव जो वॉटर रिटेंशन को कम करते हैं

फ्लूइड बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए सबसे आसान और असरदार बदलाव है...

नमकीन, प्रोसेस्ड खाना कम करें.

सोडियम को बैलेंस करने के लिए ज्यादा पोटैशियम वाली चीजे शामिल करें.

पहले से पैक किए गए खाने के बजाय साबुत, ताजा खाना चुनें.

आर्टिफिशियल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव कम करें.

पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, ये न केवल वॉटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करती है, बल्कि बेहतर डाइजेशन, एनर्जी लेवल और हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करती है.

अपनी डाइट में ऐसी खाने की चीजें शामिल करें जो आपके शरीर से ज्यादा पानी निकालने में मदद करें. उदाहरण के लिए, हाइड्रेटिंग, पानी वाली खाने की चीजें नैचुरली आपके शरीर से ज्यादा पानी निकालने और सूजन कम करने में मदद करती हैं. इनमें खीरा, तरबूज, सेलेरी, खट्टे फल वगैरह शामिल हैं. साथ ही, केला, एवोकाडो, शकरकंद वगैरह जैसे पोटैशियम से भरपूर खाने की चीजें शामिल करें. इन्हें अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करने से इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने, हाइड्रेशन बढ़ाने और हल्के डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है.

सूजन कम करने वाली प्रमुख हर्बल चाय

कई हर्बल चाय में हल्के डाइयूरेटिक गुण होते हैं जो शरीर से पानी के जमाव को हटाने या कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि

डंडेलियन चाय

ग्रीन टी

पार्सले चाय

रोजाना एक से दो कप पानी पीने से हाइड्रेशन में मदद मिलती है, पाचन बेहतर होता है और सूजन कम होती है, खासकर चेहरे और हाथ-पैरों के आसपास.

एप्सम सॉल्ट - एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम भरपूर होता है, यह एक मिनरल है जो सूजन कम करने और आराम देने के लिए जाना जाता है. 1/2 कप एप्सम सॉल्ट को एक बाल्टी गर्म पानी में मिलाएं, फिर अपने हाथों या पैरों को 15-20 मिनट के लिए भिगो दें. इसे हफ्ते में कई बार दोहराएं. यह आसान तरीका मांसपेशियों को आराम देने, तनाव कम करने और सूजन से जल्दी राहत दिलाने में मदद कर सकता है.