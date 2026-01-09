सर्दियों में सिरदर्द से तुरंत राहत पाने के लिए जरूर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे
अधिक ठंड की वजह से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं. इससे सिर में खून का बहाव बदल जाता है, जिससे सिरदर्द होता है...
Published : January 9, 2026 at 7:39 PM IST
सर्दियों के महीनों में लगातार सिरदर्द कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है. सर्दियों में होने वाला सिरदर्द गर्मियों में होने वाले सिरदर्द से थोड़ा अलग होता है. इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण, माहौल में बदलाव और हमारी जीवनशैली में बदलाव, ये सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. जैसे-जैसे तापमान गिरता है, शरीर ठंड के हिसाब से खुद को ढालने के लिए बदलता है, जिससे कभी-कभी नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में बदलाव होते हैं, जो सिरदर्द का कारण बन सकते हैं. ठंड का मौसम उन लोगों के लिए खास तौर पर मुश्किल हो सकता है जिन्हें माइग्रेन और साइनस की समस्या होती है. इसलिए, आइए सर्दियों में होने वाले सिरदर्द के कारणों, लक्षणों और घरेलू उपायों के बारे में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे से विस्तार से जानते हैं...
वायुमंडलीय दबाव में बदलाव: जब ठंडी हवा आती है, तो वायुमंडलीय दबाव में बदलाव होता है. जब यह दबाव हमारे साइनस कैविटी में हवा के दबाव से अलग होता है, तो यह नसों पर दबाव डालता है और तेज सिरदर्द का कारण बनता है.
डिहाइड्रेशन: हम सर्दियों में कम पानी पीते हैं क्योंकि हमें गर्मियों जितनी प्यास नहीं लगती. जब शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी पानी नहीं मिलता है, तो दिमाग के टिशू अस्थायी रूप से सिकुड़ जाते हैं और नसों में जलन होती है, जिससे सिरदर्द होता है.
विटामिन D की कमी: सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण शरीर में विटामिन D का लेवल कम हो जाता है. इससे सेरोटोनिन, जिसे "खुशी का हार्मोन" कहते हैं, उसके लेवल पर असर पड़ता है, जो सिरदर्द का एक कारण हो सकता है.
रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना: जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो शरीर की गर्मी को बचाने के लिए रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है. इससे सिर में खून का बहाव बदल जाता है, जिससे सिरदर्द होता है.
लक्षण:
- माथे और आंखों के आसपास दबाव महसूस होना.
- ठंडी हवा के संपर्क में आने पर होने वाला अचानक, चुभने वाला दर्द.
- साइनसाइटिस से पीड़ित लोगों में नाक बंद होने के साथ-साथ सिरदर्द होना.
- माइग्रेन से पीड़ित लोगों में माइग्रेन के सिरदर्द का बढ़ना.
घरेलू इलाज और बचाव के उपाय: क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे का कहना है कि लाइफस्टाइल में कुछ आसान से बदलाव करके सर्दियों में होने वाले इन सिरदर्दों को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि...
- जब आपको सिरदर्द हो, तो अपने माथे और गर्दन पर गर्म सिकाई करने से ब्लड फ्लो ठीक होता है और दर्द में आराम मिलता है.
- अदरक और पुदीने की चाय पीने से नसें शांत होती हैं और सिरदर्द कम होता है. अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण नेचुरल पेन रिलीवर की तरह काम करते हैं.
- अपनी डाइट में बादाम, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करने से नर्वस सिस्टम को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.
- अगर आपको प्यास न भी लगे, तो भी रेगुलर इंटरवल पर गर्म पानी पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता है.
- बाहर जाते समय अपने कानों और सिर को ढकने के लिए स्कार्फ या टोपी पहनने से आप ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचे रहेंगे.
हालांकि सर्दियों में होने वाला सिरदर्द आमतौर पर कुछ समय के लिए होता है, लेकिन यह पक्का करना ज़रूरी है कि वे आपकी रोजाना की एक्टिविटीज में रुकावट न डालें। सही डाइट, पर्याप्त पानी पीने और पूरी नींद लेने से हम इस मौसम का आराम से मजा ले सकते हैं. अगर दर्द बना रहता है या बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)