सर्दियों में सिरदर्द से तुरंत राहत पाने के लिए जरूर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे

सर्दियों के महीनों में लगातार सिरदर्द कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है. सर्दियों में होने वाला सिरदर्द गर्मियों में होने वाले सिरदर्द से थोड़ा अलग होता है. इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण, माहौल में बदलाव और हमारी जीवनशैली में बदलाव, ये सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. जैसे-जैसे तापमान गिरता है, शरीर ठंड के हिसाब से खुद को ढालने के लिए बदलता है, जिससे कभी-कभी नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में बदलाव होते हैं, जो सिरदर्द का कारण बन सकते हैं. ठंड का मौसम उन लोगों के लिए खास तौर पर मुश्किल हो सकता है जिन्हें माइग्रेन और साइनस की समस्या होती है. इसलिए, आइए सर्दियों में होने वाले सिरदर्द के कारणों, लक्षणों और घरेलू उपायों के बारे में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे से विस्तार से जानते हैं...

वायुमंडलीय दबाव में बदलाव: जब ठंडी हवा आती है, तो वायुमंडलीय दबाव में बदलाव होता है. जब यह दबाव हमारे साइनस कैविटी में हवा के दबाव से अलग होता है, तो यह नसों पर दबाव डालता है और तेज सिरदर्द का कारण बनता है.

डिहाइड्रेशन: हम सर्दियों में कम पानी पीते हैं क्योंकि हमें गर्मियों जितनी प्यास नहीं लगती. जब शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी पानी नहीं मिलता है, तो दिमाग के टिशू अस्थायी रूप से सिकुड़ जाते हैं और नसों में जलन होती है, जिससे सिरदर्द होता है.

विटामिन D की कमी: सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण शरीर में विटामिन D का लेवल कम हो जाता है. इससे सेरोटोनिन, जिसे "खुशी का हार्मोन" कहते हैं, उसके लेवल पर असर पड़ता है, जो सिरदर्द का एक कारण हो सकता है.

रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना: जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो शरीर की गर्मी को बचाने के लिए रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है. इससे सिर में खून का बहाव बदल जाता है, जिससे सिरदर्द होता है.