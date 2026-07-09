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बरसात के मौसम में बालों का झड़ना रोकने के लिए जरूर करें ये 4 आसान उपाय

मानसून के मौसम में प्रकृति हरी-भरी हो जाती है, लेकिन इस दौरान सर्दी, खांसी और वायरल बुखार जैसी बीमारियां भी आम हो जाती हैं. साथ ही, हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. इस मौसम में डैंड्रफ और बालों के उलझने जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. ज्यादा नमी और हवा में मौजूद धूल के कारण बाल चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे बाल झड़ने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स इस दौरान बालों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की सलाह देते हैं. बारिश के मौसम में बालों को स्वस्थ रखने के लिए किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए यह खबर पढ़ें...

बारिश के मौसम में इन सावधानियों का जरूर करें पालन

ज्यादा तेल लगाने से बचें- एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानसून के मौसम में स्कैल्प में ज्यादा तेल बनता है, इसलिए ज्यादा तेल लगाने से बचना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में बालों को हफ्ते में दो या तीन बार केमिकल-फ्री शैम्पू से धोना चाहिए. इससे स्कैल्प से जमा गंदगी और ज्यादा तेल हटाने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट्स बालों को डैमेज से बचाने के लिए कंडीशनर इस्तेमाल करने की भी सलाह देते हैं.

चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें- मानसून के मौसम में बाल अक्सर बहुत उलझ जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में आम कंघी इस्तेमाल करने से बाल झड़ सकते हैं. इसलिए, बाल धोने के बाद कंडीशनर लगाएं. हालांकि, अगर आपको इसका इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, तो आप यह स्टेप छोड़ सकते हैं. इसकी जहग चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें. अगर कंघी करते समय बाल उलझ जाएं, तो उन्हें उंगलियों से सुलझा लें. जब सारे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं, तो बालों को ऊपर से नीचे की तरफ दोबारा कंघी करें.