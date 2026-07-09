बरसात के मौसम में बालों का झड़ना रोकने के लिए जरूर करें ये 4 आसान उपाय
बरसात के मौसम में महिलाओं को बालों का झड़ना, उलझना और टूटना जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि, कुछ आसान उपाय से...
Published : July 9, 2026 at 5:28 PM IST
मानसून के मौसम में प्रकृति हरी-भरी हो जाती है, लेकिन इस दौरान सर्दी, खांसी और वायरल बुखार जैसी बीमारियां भी आम हो जाती हैं. साथ ही, हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. इस मौसम में डैंड्रफ और बालों के उलझने जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. ज्यादा नमी और हवा में मौजूद धूल के कारण बाल चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे बाल झड़ने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स इस दौरान बालों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की सलाह देते हैं. बारिश के मौसम में बालों को स्वस्थ रखने के लिए किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए यह खबर पढ़ें...
बारिश के मौसम में इन सावधानियों का जरूर करें पालन
ज्यादा तेल लगाने से बचें- एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानसून के मौसम में स्कैल्प में ज्यादा तेल बनता है, इसलिए ज्यादा तेल लगाने से बचना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में बालों को हफ्ते में दो या तीन बार केमिकल-फ्री शैम्पू से धोना चाहिए. इससे स्कैल्प से जमा गंदगी और ज्यादा तेल हटाने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट्स बालों को डैमेज से बचाने के लिए कंडीशनर इस्तेमाल करने की भी सलाह देते हैं.
चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें- मानसून के मौसम में बाल अक्सर बहुत उलझ जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में आम कंघी इस्तेमाल करने से बाल झड़ सकते हैं. इसलिए, बाल धोने के बाद कंडीशनर लगाएं. हालांकि, अगर आपको इसका इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, तो आप यह स्टेप छोड़ सकते हैं. इसकी जहग चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें. अगर कंघी करते समय बाल उलझ जाएं, तो उन्हें उंगलियों से सुलझा लें. जब सारे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं, तो बालों को ऊपर से नीचे की तरफ दोबारा कंघी करें.
माइक्रोफाइबर टॉवल का इस्तेमाल करना बेहतर है- जिन लोगों को बाल झड़ने की चिंता है, उन्हें आम टॉवल की जगह माइक्रोफाइबर टॉवल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम कॉटन टॉवल खुरदरे होते हैं. उनसे बालों को रगड़ने पर बालों का नैचुरल मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं. इसके उलट, माइक्रोफाइबर टॉवल बहुत मुलायम होते हैं और बिना रगड़े ही तेजी से पानी सोख लेते हैं.
2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में छपी एक स्टडी के मुताबिक, रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग माइक्रोफाइबर टॉवल का इस्तेमाल करते थे, उनके बाल आम टॉवल इस्तेमाल करने वालों की तुलना में कम झड़े. इस स्टडी की अगुवाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जॉन स्मिथ ने की थी. उन्होंने बताया कि बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे लोगों को माइक्रोफाइबर टॉवल इस्तेमाल करने से फायदा हो सकता है.
अप्लायंसेज इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें- कुछ लोग हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर जैसे अप्लायंसेज इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. खास तौर पर, बालों को सुरक्षित रखने के लिए हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो, हेयर फॉलिकल्स को नुकसान होने का खतरा रहता है.
बरसात के मौसम में बालों की देखभाल के लिए कुछ उपयोगी सुझाव
- बारिश में भीगने के बाद, घर लौटते ही साफ पानी से नहा लें और अपने बालों को अच्छी तरह सुखा लें.
- मानसून के मौसम में बाल बहुत नाज़ुक होते हैं. गीले बालों में कंघी करने से वे आसानी से उलझ जाते हैं, इसलिए कंघी करने से पहले बालों के सूखने का इंतजार करें.
- मानसून के दौरान बालों को सुरक्षित रखने का सबसे जरूरी तरीका है कि आप अपने स्कैल्प को पसीने और नमी से बचाकर रखें.