क्या बाथरूम या किचन सिंक के पास उड़ने वाले इस छोटे-छोटे कीड़ों से हैं परेशान? तो जरूर ट्राई करें ये उपाय
बाथरूम में आमतौर पर पाए जाने वाले छोटे उड़ने वाले कीड़ों को, इस आसान घरेलू उपाय का इस्तेमाल करके खत्म या दूर किया जा सकता...
Published : March 19, 2026 at 3:42 PM IST
संभवतः कई लोगों ने अपने बाथरूम में उड़ने वाले छोटे-छोटे कीड़ों की एक बड़ी संख्या देखी होगी. आम तौर पर, ये कीड़े इंसानों के लिए कोई सीधा खतरा पैदा नहीं करते, क्योंकि न तो ये काटते हैं और न ही सीधे तौर पर बीमारियां फैलाते हैं. ये कीड़े आमतौर पर छोटे होते हैं और इनके पंख काले होते हैं, इन्हें अक्सर सिंक, नालियों या नमी वाली जगहों के आस-पास देखा जाता है. इन्हें आमतौर पर 'ड्रेन फ्लाइज' या 'सीवर फ्लाइज' के नाम से जाना जाता है.
ये कीड़े नालियों के अंदर जमा होने वाले ऑर्गेनिक कचरे और नमी पर पनपते हैं. बाथरूम इन छोटे कीड़ों के लिए एकदम सही माहौल होता है, क्योंकि यहां उन्हें नमी, गरमाहट और ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं. हालांकि ये कीड़े आम तौर पर नुकसानरहित होते हैं, लेकिन अगर इनकी आबादी बढ़ जाए, तो ये तेजी से एक बड़ी समस्या का रूप ले सकते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे छुटकारा पाने और इन्हें दोबारा आने से रोकने के कुछ आसान और असरदार तरीके मौजूद हैं. आइए जानते हैं कि ये कीड़े-मकोड़े आखिर आते ही क्यों हैं, और कैसे एक आसान घरेलू उपाय इन्हें खत्म करने में मदद कर सकता है...
बाथरूम में आमतौर पर पाए जाने वाले इन छोटे उड़ने वाले कीड़ों को अक्सर 'ड्रेन फ्लाइज' कहा जाता है, हालांकि कभी-कभी इन्हें 'मॉथ फ्लाइज' भी कहते हैं. ये बहुत छोटे और रोएंदार दिखने वाले कीड़े होते हैं, जो आम तौर पर दीवारों पर बैठे रहते हैं या हवा में धीरे-धीरे उड़ते रहते हैं. ड्रेन फ्लाइज का आकार आमतौर पर कुछ ही मिलीमीटर होता है और इनका रंग अक्सर भूरा या सलेटी होता है. क्योंकि ये धीरे चलते हैं और नालियों के आस-पास इकट्ठा होते हैं, इसलिए जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है. ये कीड़े खतरनाक नहीं होते और काटते भी नहीं हैं. हालांकि, जब ये बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, तो परेशानी का सबब बन सकते हैं.
बाथरूम में क्यों दिखाई देते हैं?
बाथरूम में नमी, रुका हुआ पानी, खराब वेंटिलेशन, ऑर्गेनिक कचरा (जैसे बाल और साबुन की गंदगी) और अंधेरे कोनों का मेल, ड्रेन फ्लाइज के पनपने के लिए एकदम सही माहौल बनाता है. ये छोटे-छोटे कीड़े नालियों, सिंक, टॉयलेट और पाइपों के अंदर जमा हुई ऑर्गेनिक परत (बायोफिल्म) में अपने अंडे देते हैं, जहां वे खूब पनपते हैं. मतलब नाली के अंदर, समय के साथ ऑर्गेनिक पदार्थ की एक चिपचिपी परत बन जाती है. यह परत कीड़ों के लिए अंडे देने और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाती है. जैसे ही अंडे फूटते हैं, कीड़े बाहर निकलते हैं और बाथरूम में इधर-उधर उड़ने लगते हैं.
इन आसान ट्रिक्स का करें इस्तेमाल
सिरका और बेकिंग सोडा- इन कीड़ों से निपटने के सबसे आसान घरेलू उपायों में से एक है सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना. घर में आसानी से मिलने वाली ये दोनों चीजें नाली को साफ करने और उस ऑर्गेनिक परतों को हटाने में मदद करती हैं, जहां ये कीड़े अपने अंडे देते हैं.
इसका इस्तेमाल कैसे करें
- लगभग आधा कप बेकिंग सोडा सीधे नाली में डालें.
- इसके ऊपर धीरे-धीरे एक कप सफेद सिरका डालें.
- अब, इस मिश्रण को पाइप के अंदर झाग बनाने और आपस में प्रतिक्रिया करने दें.
- इसे लगभग 15–20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें.
- झाग बनने की प्रक्रिया पाइप के अंदर जमा गंदगी को तोड़ने में मदद करती है, जबकि सिरका बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक परत को खत्म करने में मदद करता है.
- अब, नाली में गर्म पानी डालें, प्रजनन की जगह को साफ करके, यह तरीका कीड़ों की आबादी को काफी हद तक कम कर सकता है.
उबलता पानी- कभी-कभी, सबसे आसान तरीका ही सबसे भी काफी असरदार साबित हो सकता है, उदाहरण के लिए, उबलते पानी का इस्तेमाल ही ले लीजिए. दरअसल, कुछ दिनों तक दिन में एक या दो बार नाली में उबलता पानी डालने से चिकनाई, साबुन की परत और ऑर्गेनिक चीजें (यानी ठीक वही चीजें जो कीड़े-मकोड़ों को अपनी तरफ खींचती हैं) हटाने में मदद मिल सकती है.
उबलते पानी की गर्मी पाइपों के अंदर छिपे अंडों और लार्वा को भी नष्ट कर सकती है. जब इस तरीके को कई दिनों तक लगातार अपनाया जाता है, तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं.
इसके अलावा, बाथरूम को सूखा रखना भी बहुत जरूरी है. चूंकि ये कीड़े नमी वाली जगहों पर पनपते हैं, इसलिए बाथरूम को सूखा रखने से इनके वापस आने की संभावना काफी कम हो जाती है. बाथरूम के ड्रेन (नाली) को नियमित रूप से साफ करना, लंबे समय तक चलने वाले सबसे असरदार उपायों में से एक है. ड्रेन ब्रश या पाइप क्लीनर का इस्तेमाल करने से, पाइपों के अंदर जमा होने वाली चिपचिपी गंदगी को हटाने में मदद मिलती है. असल में, इसी गंदगी में ये कीड़े अक्सर अपने अंडे देते हैं. हर हफ्ते ड्रेन की सफाई करने से इन कीड़ों को वापस आने से रोका जा सकता है.