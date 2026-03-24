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ये हैं दुनिया की 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइन्स, भारतीय एयरलाइंस इस लिस्ट में कहां है? जानिए

2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइनों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है. इस वर्ष की रैंकिंग में एतिहाद एयरवेज ने पहली बार...

Etv BharatTop 10 Safest Airlines 2026: These are the world's 10 safest airlines, Where do Indian airlines stand on this list?
ये हैं दुनिया की 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइन्स, भारतीय एयरलाइंस इस लिस्ट में कहां है? जानिए (IANS)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 24, 2026 at 1:23 PM IST

4 Min Read
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12 जून, साल 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हुई एयर इंडिया प्लेन क्रैश (फ्लाइट AI 171) के बाद, दुनिया का ध्यान एविएशन सिक्योरिटी की ओर मुड़ गया है. इसी परिवेश में, AirlineRatings.com (जो एविएशन रेटिंग की एक प्रमुख वेबसाइट है) ने 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइनों की अपनी एनुअल लिस्ट जारी की है. यह लिस्ट कम लागत वाली (low-cost), हाइब्रिड और पूर्ण-सेवा (full-service) कैटेगरी में टॉप एयरलाइनों को रैंक करती है.

खास बात यह है कि इन एयरलाइंस का चुनाव इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक विशेष टीम करती है. यात्रियों की राय पर निर्भर रहने के बजाय, यह टीम प्लेन के अंदर मिलने वाली सुविधाओं और पैसेंजर ओवरऑल एक्सपीरियंस से जुड़े पैरामीटर्स के आधार पर एयरलाइंस का आकलन करती है. फलस्वरूप, इस साल की रैंकिंग में, एतिहाद एयरवेज ने पहली बार फर्स्ट रैंक हासिल किया है. एयर न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए, इसने इस प्रतिष्ठित लिस्ट में सबसे टॉप रैंक प्राप्त किया है. एतिहाद ने अपने मॉडर्न बेड़े (Modern Fleet), बेहतरीन कॉकपिट सेफ्टी स्टैंडर्ड और बहुत कम दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड की बदौलत यह अचीवमेंट हासिल की है.

इसी को ध्यान में रखते हुए, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि 2026 की टॉप 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइनों की सूची में और कौन-सी एयरलाइनों ने जगह बनाई है, और इस रैंकिंग में भारतीय एयरलाइनों की स्थिति क्या है...

2026 की 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइन्स

  • एतिहाद एयरवेज
  • कैथे पैसिफिक
  • क्वांटास
  • कतर एयरवेज
  • एमिरेट्स
  • एयर न्यूजीलैंड
  • सिंगापुर एयरलाइन्स
  • EVA एयर
  • वर्जिन ऑस्ट्रेलिया
  • कोरियन एयर

भारतीय एयरलाइंस लिस्ट में कहां?
AirlineRatings.com द्वारा 2026 के लिए जारी की गई सूची में कोई भी भारतीय एयरलाइन जगह नहीं बना पाई है. इसका मतलब है कि सुरक्षा के मामले में, भारत की एयरलाइंस अभी भी दुनिया की शीर्ष रैंक वाली एयरलाइंस से पीछे हैं. AirlineRatings.com की CEO शेरोन पीटरसन के अनुसार, एयरलाइंस को कई मुख्य मानदंडों के आधार पर रैंक किया गया था। इनमें उड़ानों की कुल संख्या, विमान बेड़े की औसत आयु, सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं, पायलट प्रशिक्षण के मानक और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिट के परिणाम शामिल हैं. इसके अलावा, इस साल की रैंकिंग में टर्बुलेंस (हवा के झटकों) को कम करने पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इसे उड़ान के दौरान चोट लगने का मुख्य कारण माना जाता है.

देश और दुनिया भर में विमान दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी

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साल 2025 को विश्व भर में विमान दुर्घटनाओं के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा. भारत से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप तक, पूरे वर्ष के दौरान विमान दुर्घटनाओं की कई घातक घटनाएं हुईं. इसी क्रम में, वर्ष 2026 भी ऐसी त्रासदियों से अछूता नहीं रहा है, 2026 के शुरुआती तीन महीनों के भीतर ही भारत में तीन विमान दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ चुकी हैं, जबकि अब तक पूरे विश्व में कुल पांच दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इस बीच, सोमवार को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में एक बड़ी त्रासदी हुई, जहां एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई है. दर्जनों अन्य लोगों के घायल होने की खबर है, दुर्घटना के समय विमान में 128 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश सैनिक थे.

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