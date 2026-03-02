ETV Bharat / lifestyle

युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों को इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए

युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों को इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ( AP )