युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों को इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए
युद्ध के समय, आम लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी हो जाती है. इस खबर में लड़ाई के दौरान सुरक्षित रहने के टिप्स दिए गए हैं...
Published : March 2, 2026 at 8:29 PM IST
ईरान जंग की आग में झुलस रहा है. US और इजराइल तेहरान और कई दूसरे शहरों पर कई हमले कर रहे हैं. ईरान भी ताकत से जवाब दे रहा है. इससे शामिल देशों में जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है. इस मुश्किल समय में, युद्ध से जूझ रहे देशों में रहने वाले आम नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है. इस समय, आम नागरिकों को कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. आइए जानें कि इस स्थिति में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे सुरक्षित रहना चाहिए...
युद्ध डरावना और कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन क्या करना है यह जानने से जानें बचाने में मदद मिल सकती है. युद्ध की स्थिति में हर किसी को याद रखने वाली पांच जरूरी बातें यहां दी गई हैं...
- युद्ध वाली सिचुएशन में, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है. पैनिक से सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसलिए गहरी सांस लें, अलर्ट रहें, और हो सके तो परिवार या ग्रुप के साथ किसी सेफ जगह पर रहें.
- युद्ध की इमरजेंसी में, सावधानी और सरकारी निर्देशों का पालन करने से जान बच सकती है. ऐसा करने के लिए, पता करें कि सबसे पास शेल्टर या सुरक्षित जगह कहां है. अपनी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद रखें. अगर आपके पास शेल्टर या बेसमेंट है, तो वहीं रहने के लिए तैयार रहें. साथ ही, किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या कंक्रीट की बिल्डिंग के बेसमेंट के बारे में पता रखें, और सरकारी सुरक्षा प्लान और निर्देशों का पालन करें.
- सरकारी ऑर्डर (रेडियो या टीवी) मिलने पर, तुरंत निकल जाएं और एक बैग में पानी, दवा, जरूरी डॉक्यूमेंट और एक इमरजेंसी किट पैक करें. युद्ध जैसी इमरजेंसी में, बग-आउट बैग या इमरजेंसी किट तैयार रखना जान बचाने वाला हो सकता है. कम से कम 7-10 दिन का खाना, पानी, जरूरी दवा, बैटरी से चलने वाली टॉर्च, एक पावर बैंक और कैश पैक करें. साथ ही, सुरक्षित जगह पर पहुंचने में मदद के लिए अपना पासपोर्ट और ID कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट भी साथ रखें.
- रेडियो, टीवी, ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर खबरें सुनें. सोशल मीडिया पर अफवाहों पर यकीन न करें या उन्हें न फैलाएं. यह जानना कि कौन से इलाके लड़ाई से मुक्त हैं, आपको सप्लाई या मेडिकल केयर कहां मिल सकती है, और खतरनाक हालात से कैसे बचा जाए, आपके बचने के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए, सिर्फ भरोसेमंद NGO, पत्रकारों या लोकल अधिकारियों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें.
- हमले के दौरान, गलत जानकारी का इस्तेमाल लोगों को डराने या अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है. सोशल मीडिया पर बिना वेरिफाइड अकाउंट या लोगों की बातों पर यकीन करने में सावधानी बरतें. दूसरों की मदद करें और एकजुट रहें, बुज़ुर्गों, बच्चों और जरूरतमंदों की मदद करें.
ध्यान देने वाली बात
एक आम नागरिक के तौर पर, युद्ध में बचने का सबसे जरूरी तरीका है कि जल्दी से वहां से निकल जाएं या कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें, जरूरी सामान (पानी, डिब्बाबंद खाना, दवा, कैश) जमा कर लें, और खतरे से बचने के लिए जानकारी रखें. लड़ाई वाली जगहों से दूर रहकर, भरोसेमंद जानकारी इकट्ठा करके, और अगर जरूरी हो, तो जल्दी से सुरक्षित जगह पर जाकर सुरक्षा को प्राथमिकता दें.