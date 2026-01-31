ETV Bharat / lifestyle

ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें यहां

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले हम अपनी खाने-पीने की आदतों में कुछ बदलाव करके इसे रोक सकते हैं...

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 31, 2026 at 4:10 PM IST

ब्रेस्ट कैंसर उन बीमारियों में से एक है जो पूरी दुनिया को डरा रही है. आज के समय में यह महामारी तेजी से फैल रही है. कई लोगों में इस बीमारी का पता तब चलता है जब यह एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए महिलाओं को अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ बदलाव करने चाहिए. आइए इस खबर में जानते है कि स्तन कैंसर के खतरे को रोकने के लिए क्या खाना और नहीं खाना चाहिए...

फाइबर वाले खाने खाएं: एक स्टडी में पता चला है कि फाइबर से भरपूर डाइट ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करती है. अनाज, हरी सब्जियां, गाजर, सेब, नाशपाती वगैरह में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. इसलिए, अगर आप इन्हें कम उम्र से ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे. इसके अलावा, फाइबर खाने से मिलने वाली एनर्जी हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है और डाइजेशन को बेहतर बनाती है. अगर ये दोनों चीजें ठीक रहेंगी, तो आप खुद को कैंसर से बचा सकते हैं.

फैट वाली चीजों से बचें: फैट वाली चीजें खाना कई हेल्थ प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह है, जिसमें दिल की बीमारी भी शामिल है. कुछ स्टडीज में यह भी बताया गया है कि ये खाना एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाता है. इसलिए, जितना हो सके फैट वाली चीजों से बचना ही सबसे अच्छा है. इसी तरह, मीट, फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और सैचुरेटेड फैट वाली चीजों को खाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए.

ऑर्गेनिक फूड्स: ऑर्गेनिक फूड्स महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनमें हानिकारक पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं होते जो कैंसर का कारण बन सकते हैं. इसलिए, अपनी डाइट में ऑर्गेनिक फूड्स को ज्यादा अहमियत दें. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ कैंसर से बल्कि कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से भी खुद को बचा सकती हैं. ये फूड्स एक स्वस्थ जीवन में बहुत योगदान देते हैं.

क्रूसिफेरस सब्जियां: फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकोली जैसी क्रूसिफेरस सब्जियां स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत उपयोगी होती हैं. इन्हें नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करने से कई प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो जाता है. इसलिए, इन सब्जियों को अपने आहार में शामिल करके आप कई स्वास्थ्य समस्याओं को हृदय तक पहुंचने से रोक सकते हैं.

डाइट में बाजरा: कुछ स्टडीज बताती हैं कि अपनी डाइट में बाजरा शामिल करने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफी कम हो सकता है. बाजरा, जो एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर एक साबुत अनाज है, कैंसर को रोकने में बहुत फायदेमंद है. खासकर, एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो कैंसर के विकास में योगदान देता है.

इसके अलावा, बाजरा खाने से शरीर में हार्मोन और इंसुलिन का लेवल रेगुलेट होता है. बाजरे में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है. हेल्थ एक्सपर्ट नियमित एक्सरसाइज और रूटीन हेल्थ चेकअप की भी सलाह देते हैं.

