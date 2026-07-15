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बालों को हेल्दी, लंबा और चमकदार बनाने के लिए इस तरह करें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल, हर कोई पूछेगा खूबसूरत बालों का राज

प्रदूषण और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत से लोग बालों के बहुत ज़्यादा झड़ने और समय से पहले डैंड्रफ जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाने से न सिर्फ बाल रेशमी और चमकदार बनते हैं, बल्कि वे जड़ों से मजबूत भी होते हैं. पहले, शैम्पू के आने से पहले, लोग अपने बाल मुल्तानी मिट्टी से धोते थे. यह जुओं और दोमुंहे बालों के इलाज में भी असरदार है. इस खबर में नेचुरोपैथी डॉ. आराधना से आइए जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी बालों की देखभाल में कैसे मदद करती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए...