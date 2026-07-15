बालों को हेल्दी, लंबा और चमकदार बनाने के लिए इस तरह करें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल, हर कोई पूछेगा खूबसूरत बालों का राज
आजकल खराब खान-पान और जीवनशैली की वजह से युवा भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, ऐसे में जानिए कि मुल्तानी मिट्टी किस...
Published : July 15, 2026 at 5:41 PM IST
प्रदूषण और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत से लोग बालों के बहुत ज़्यादा झड़ने और समय से पहले डैंड्रफ जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाने से न सिर्फ बाल रेशमी और चमकदार बनते हैं, बल्कि वे जड़ों से मजबूत भी होते हैं. पहले, शैम्पू के आने से पहले, लोग अपने बाल मुल्तानी मिट्टी से धोते थे. यह जुओं और दोमुंहे बालों के इलाज में भी असरदार है. इस खबर में नेचुरोपैथी डॉ. आराधना से आइए जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी बालों की देखभाल में कैसे मदद करती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए...
- स्कैल्प से अतिरिक्त तेल हटाती है: डॉ. आराधना का कहना है कि कुछ लोगों के बाल धोने के अगले ही दिन स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाती है. मुल्तानी मिट्टी के प्राकृतिक गुण स्कैल्प से अतिरिक्त तेल और चिकनाई को सोख लेते हैं. यह स्कैल्प की गहराई से सफाई करती है और बालों को रूखा होने से भी बचाती है.
- डैंड्रफ को कहें अलविदा: स्कैल्प पर गंदगी, डेड स्किन सेल्स और फंगस जमा होने से डैंड्रफ़ की समस्या बढ़ जाती है. मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करती है और स्कैल्प से गंदगी और पपड़ी को असरदार तरीके से हटाती है. इससे खुजली कम होती है और राहत मिलती है.
- ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाती है और बालों की ग्रोथ में मदद करती है: स्कैल्प पर मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे न सिर्फ बालों की जड़ों (हेयर फॉलिकल्स) को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि बालों की तेजी से ग्रोथ में भी मदद मिलती है.
- प्राकृतिक कंडीशनर: मुल्तानी मिट्टी रासायनिक कंडीशनर के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में काम करती है. यह रूखे, बेजान और सूखे बालों को अच्छी नमी प्रदान करती है, जिससे बाल रेशमी और मुलायम हो जाते हैं.
अलग-अलग तरह के बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करें
- ऑयली बालों के लिए: मुल्तानी मिट्टी पाउडर को थोड़े से नींबू के रस और गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे स्कैल्प पर लगाएं. बीस मिनट बाद सादे पानी से धो लें.
- ड्राई बालों के लिए: जिनके बाल बहुत ड्राई हैं, उन्हें मुल्तानी मिट्टी और दो चम्मच दही या नारियल तेल से बना पैक लगाना चाहिए. यह बालों को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. इस नेचुरल हेयर पैक का रेगुलर इस्तेमाल (हफ्ते में एक बार) आपके बालों को हेल्दी और घना बनाएगा.
- जो बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, उनके लिए मुल्तानी मिट्टी और आंवले के पेस्ट का मिक्सचर लगाना फायदेमंद होता है.
- अगर आपके बाल टूट रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाने से बाल टूटने से रुकते हैं और बालों में नमी बनी रहती है.
- डैंड्रफ के लिए, मेथी के बीज और नींबू के रस के पेस्ट को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाएं, इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं, और आधे घंटे बाद धो लें. आप चाहें तो इसके बाद शैम्पू और कंडीशनर भी लगा सकते हैं.
मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल के लिए सावधानियां
- रूखी त्वचा वाले लोगों को मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पैक में बादाम का दूध मिलाएं.
- मुल्तानी मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसके इस्तेमाल से बचें
- इस्तेमाल के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना न भूलें ताकि त्वचा में नमी बनी रहे
- मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हफ्ते में दो बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए