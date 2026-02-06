ETV Bharat / lifestyle

अंडों को ताजा रखने के लिए आप इन टिप्स को कर सकते हैं फॉलो, जानिए न्यूट्रिशनिस्ट की राय

बहुत से लोगों के लिए अंडे समय बचाने का एक शानदार ऑप्शन हैं. ये आसानी से कम कीमत पर मिल जाते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. अंडे अक्सर ज्यादा मात्रा में खरीदे जाते हैं क्योंकि जब कुछ और पकाने का मन न हो, या बच्चों के लिए जल्दी से कुछ बनाना हो, तो ये सबसे आसान ऑप्शन होते हैं. साथ ही, जब कम कीमत पर पौष्टिक खाने की बात आती है, तो सबसे पहले अंडे ही याद आते हैं. इन अंडों में ढेर सारे पोषक तत्व और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो सभी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. चाहे आप बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या जवान हों, रोज एक अंडा खाना सभी के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए, आप हर दिन अंडे खरीदने के लिए दुकान नहीं जा सकते. तो, आप अंडे कैसे खरीदें और स्टोर करें ताकि वे कई दिनों तक ताजे रहें? एक न्यूट्रिशनिस्ट ने इंस्टाग्राम पर अंडे को फ्रिज में ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए कुछ टिप्स शेयर की है, जानिए क्या है वे टिप्स...

इस तरह आप अंडों को रेफ्रिजरेटर में कई दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं...

अंडे घर लाकर उन्हें स्टोर करने का मतलब सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना नहीं है. आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें सही तरीके से कैसे स्टोर करें. नहीं तो, आप अनजाने में उनकी फ्रेशनेस खराब कर देंगे. इसीलिए, इस्तेमाल करने से पहले उन्हें चेक करना जरूरी है. उनकी फ्रेशनेस चेक करने और उन्हें ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

अंडे फ्रेश हैं या नहीं, यह कैसे चेक करें

अंडे फ्रेश हैं या नहीं, यह चेक करने के लिए, सबसे पहले उन्हें एक गिलास पानी में डालें। अगर वे नीचे बैठ जाते हैं, तो वे फ्रेश हैं. अगर वे सतह पर तैरते हैं, तो वे कई दिनों से बाहर रखे हुए हैं. ऐसे अंडे न खाना ही बेहतर है.