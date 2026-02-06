अंडों को ताजा रखने के लिए आप इन टिप्स को कर सकते हैं फॉलो, जानिए न्यूट्रिशनिस्ट की राय
बहुत से लोग अंडे घर लाकर फ्रिज में रख देते हैं. वे उन्हें फ्रिज के दरवाजे से लगी ट्रे में रखते हैं. हालांकि इस जगह...
Published : February 6, 2026 at 7:57 PM IST
बहुत से लोगों के लिए अंडे समय बचाने का एक शानदार ऑप्शन हैं. ये आसानी से कम कीमत पर मिल जाते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. अंडे अक्सर ज्यादा मात्रा में खरीदे जाते हैं क्योंकि जब कुछ और पकाने का मन न हो, या बच्चों के लिए जल्दी से कुछ बनाना हो, तो ये सबसे आसान ऑप्शन होते हैं. साथ ही, जब कम कीमत पर पौष्टिक खाने की बात आती है, तो सबसे पहले अंडे ही याद आते हैं. इन अंडों में ढेर सारे पोषक तत्व और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो सभी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. चाहे आप बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या जवान हों, रोज एक अंडा खाना सभी के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए, आप हर दिन अंडे खरीदने के लिए दुकान नहीं जा सकते. तो, आप अंडे कैसे खरीदें और स्टोर करें ताकि वे कई दिनों तक ताजे रहें? एक न्यूट्रिशनिस्ट ने इंस्टाग्राम पर अंडे को फ्रिज में ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए कुछ टिप्स शेयर की है, जानिए क्या है वे टिप्स...
इस तरह आप अंडों को रेफ्रिजरेटर में कई दिनों तक फ्रेश रख सकते हैं...
अंडे घर लाकर उन्हें स्टोर करने का मतलब सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना नहीं है. आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें सही तरीके से कैसे स्टोर करें. नहीं तो, आप अनजाने में उनकी फ्रेशनेस खराब कर देंगे. इसीलिए, इस्तेमाल करने से पहले उन्हें चेक करना जरूरी है. उनकी फ्रेशनेस चेक करने और उन्हें ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
अंडे फ्रेश हैं या नहीं, यह कैसे चेक करें
अंडे फ्रेश हैं या नहीं, यह चेक करने के लिए, सबसे पहले उन्हें एक गिलास पानी में डालें। अगर वे नीचे बैठ जाते हैं, तो वे फ्रेश हैं. अगर वे सतह पर तैरते हैं, तो वे कई दिनों से बाहर रखे हुए हैं. ऐसे अंडे न खाना ही बेहतर है.
अंडे स्टोर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है
बहुत से लोग अंडे घर लाकर फ्रिज में रख देते हैं. वे उन्हें फ्रिज के दरवाजे से लगी ट्रे में रखते हैं. हालांकि, इस जगह का तापमान सही नहीं होता. इसके बजाय, अगर आप उन्हें फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमेशा उन्हें बीच वाली शेल्फ पर रखें. इस तरह, फ्रिज के तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव का अंडों पर असर नहीं पड़ेगा.
प्याज और लहसुन के साथ स्टोर करने से बचें
बहुत से लोग अंडे प्याज और लहसुन जैसी चीजों के साथ स्टोर करते हैं. ऐसा न करें. अगर आप अंडों को बिना ठीक से ढके तेज मसालों, प्याज, सी-फूड और फर्मेंटेड खाने के साथ स्टोर करते हैं, तो उनकी तेज गंध अंडों को खराब कर देगी. इसके अलावा, अंडे इन चीजों से निकलने वाली गैसों और गंध को सोख लेते हैं. फिर वे खाने लायक नहीं रहेंगे.
अंडे इस्तेमाल करने से पहले
अंडे खरीदने और इस्तेमाल करने से पहले इन टिप्स को फॉलो करें. इससे यह पक्का होगा कि वे कई दिनों तक बिना खराब हुए ताजें रहें. इसके उलट, अगर आप उन्हें लापरवाही से स्टोर करते हैं, तो उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी. इसी तरह, जो अंडे आप खरीदते हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस्तेमाल करें. ऐसा करने से आपको उनमें मौजूद सभी पोषक तत्वों का फायदा मिल पाएगा.