स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए रोजाना इस तरह खाएं पांच लहसुन की कलियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर की रेमेडी

स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए रोजाना इस तरह खाएं पांच लहसुन की कलियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर की रेमेडी ( GETTY IMAGES )

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने स्पर्म काउंट और क्वालिटी बढ़ाने का एक घरेलू नुस्खा बताया है. उन्होंने यह नुस्खा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. यह नुस्खा बहुत आसान है और इसके लिए सिर्फ पांच से छह लहसुन की कलियों की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि श्वेता शाह का बताया हुआ नुस्खा क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है.

आज की बिजी लाइफस्टाइल और खराब खाने की आदतों का कई लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. इससे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. प्रजनन संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं. कई पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, और उनके स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो रही है. इससे फर्टिलिटी कम हो जाती है. कम स्पर्म काउंट की वजह से प्रेग्नेंसी के दौरान कई दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए कई कपल्स IVF जैसे तरीकों का सहारा लेते हैं. बांझपन से बचने और स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर खास ध्यान देना चाहिए.

बनाने की विधि

सबसे पहले, लहसुन की पांच से छह कलियां लें. फिर, गैस पर एक पैन रखें और उसमें थोड़ा घी डालें. घी में लहसुन की कलियां डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें. इसके बाद, लहसुन की कलियों को ब्लेंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट का रोजाना 15 दिनों तक सेवन करें. यह नुस्खा न सिर्फ पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाता है, बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधारता है.

लहसुन में क्या जादू है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, किचन में आसानी से मिलने वाला लहसुन स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए फायदेमंद है. कई स्टडीज से यह साबित हुआ है कि लहसुन स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है. लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा, लहसुन में मौजूद सेलेनियम स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है. हालांकि, इन सुझावों के साथ-साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने चाहिए.

संतुलित आहार

आजकल, बहुत से लोगों को जो कुछ भी मिलता है, उसे खाने की आदत होती है. बहुत से लोग जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं. इससे स्पर्म काउंट कम हो सकता है. इसलिए, इनसे बचें. इसके बजाय, अपनी डाइट में काजू, ड्राई फ्रूट्स, केले, दालें, फल, सब्जियां और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स शामिल करें. साथ ही, तले हुए खाने, मसालेदार खाने और मीठे ड्रिंक्स से बचें.

एक्सरसाइज

एक्सरसाइज न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी है, बल्कि स्पर्म काउंट बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है. इसलिए, रोजाना एक्सरसाइज करें. कम से कम तीस मिनट तक एक्सरसाइज करें. सुबह टहलने या जॉगिंग के लिए जाएं. इससे शरीर में एनर्जी आती है. इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है.अपनी डेली रूटीन में चलना, दौड़ना और साइकिल चलाना जैसी एक्सरसाइज शामिल करें. इससे स्टैमिना और स्पर्म काउंट बढ़ता है.

ये बातें महत्वपूर्ण हैं.

आजकल बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं. मोटापा स्पर्म काउंट को भी प्रभावित करता है. इसलिए, वजन कम करने पर ध्यान दें.

अधिक तनाव सेहत के लिए हानिकारक है. तनाव को मैनेज करने की कोशिश करें. योग, मेडिटेशन और प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं.

अच्छी सेहत के लिए आठ घंटे की नींद जरूरी है. हालांकि, दिन में कम से कम 7 घंटे की नींद लेना भी अच्छा है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छी नींद से स्पर्म काउंट बढ़ता है.

बहुत गर्म पानी से नहाना, टाइट कपड़े पहनना, ज्यादा देर तक लैपटॉप गोद में रखना और धूम्रपान करना, ये सभी चीजें स्पर्म काउंट को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए, इन चीजों से बचें.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)