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Blood Circulation बेहतर करने के लिए जरूर करें ये 5 आसान योगासन, विशेषज्ञों के अनुसार, बंद नसें खुल जाएंगी!

Blood Circulation बेहतर करने के लिए जरूर करें ये 5 आसान योगासन, विशेषज्ञों के अनुसार, बंद नसें खुल जाएंगी! ( GETTY IMAGES )

शरीर के हर अंग के ठीक से काम करने के लिए सही ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है. अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो या इरेगुलर हो जाए, तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. खासकर, इसका दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. असल में, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, यह हर समय एक्टिव रहता है. हालांकि, शरीर के हर अंग के ठीक से काम करने के लिए कुशल ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है. दिल एक पंप की तरह काम करता है, जो धमनियों और नसों के जरिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून पहुंचाता है. लेकिन, कभी-कभी यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है. इसका मुख्य कारण सही ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, जिससे दिल की सेहत कमजोर हो सकती है.

पर्याप्त ब्लड सर्कुलेशन के बिना, शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती. व्यस्त जीवनशैली के कारण, कई लोग शारीरिक गतिविधियों से बचने लगते हैं. परिणामस्वरूप, शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है. हालांकि, कुछ विशेष योगासनों का नियमित अभ्यास ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावी ढंग से बेहतर बना सकता है. तो आइए अब जानते हैं कि वे आसन कौन से हैं और उन्हें कैसे किया जाता है...

सर्वांगासन के फायदे: योग अभ्यास में इस आसन का बहुत महत्व है. यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें पूरा शरीर कंधों के सहारे टिका होता है, जबकि शरीर पीठ के बल सीधा लेटा रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्रा पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. यह मस्तिष्क तक ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में मदद करती है. इसके अलावा, यह थायरॉइड ग्रंथि के कामकाज में भी सुधार करती है.

इसे कैसे करें

इस आसन को करने के लिए, सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं

सांस लेते हुए, धीरे-धीरे अपने पैरों और पीठ के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सहारा देने के लिए अपने हाथों को पीठ के निचले हिस्से पर रखें, और अपने शरीर को कंधों के ऊपर सीधा (लंबवत) बनाए रखें.

अब, अपनी नजर अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें.

इस स्थिति में थोड़ी देर तक रुकें, सांस लें, फिर सांस छोड़ें, और धीरे से वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं.

उष्ट्रासन से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है: उष्ट्रासन एक योग मुद्रा है जो ऊंट के आकार जैसी दिखती है. यह मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है. यह पाचन को बेहतर बनाती है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद करती है.