Blood Circulation बेहतर करने के लिए जरूर करें ये 5 आसान योगासन, विशेषज्ञों के अनुसार, बंद नसें खुल जाएंगी!
शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, आर्टरी और वेंस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो शरीर की हर सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है...
Published : March 27, 2026 at 3:01 PM IST
शरीर के हर अंग के ठीक से काम करने के लिए सही ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है. अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो या इरेगुलर हो जाए, तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. खासकर, इसका दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. असल में, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, यह हर समय एक्टिव रहता है. हालांकि, शरीर के हर अंग के ठीक से काम करने के लिए कुशल ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है. दिल एक पंप की तरह काम करता है, जो धमनियों और नसों के जरिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून पहुंचाता है. लेकिन, कभी-कभी यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है. इसका मुख्य कारण सही ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, जिससे दिल की सेहत कमजोर हो सकती है.
पर्याप्त ब्लड सर्कुलेशन के बिना, शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती. व्यस्त जीवनशैली के कारण, कई लोग शारीरिक गतिविधियों से बचने लगते हैं. परिणामस्वरूप, शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है. हालांकि, कुछ विशेष योगासनों का नियमित अभ्यास ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावी ढंग से बेहतर बना सकता है. तो आइए अब जानते हैं कि वे आसन कौन से हैं और उन्हें कैसे किया जाता है...
सर्वांगासन के फायदे: योग अभ्यास में इस आसन का बहुत महत्व है. यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें पूरा शरीर कंधों के सहारे टिका होता है, जबकि शरीर पीठ के बल सीधा लेटा रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्रा पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. यह मस्तिष्क तक ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में मदद करती है. इसके अलावा, यह थायरॉइड ग्रंथि के कामकाज में भी सुधार करती है.
इसे कैसे करें
- इस आसन को करने के लिए, सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं
- सांस लेते हुए, धीरे-धीरे अपने पैरों और पीठ के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं.
- विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सहारा देने के लिए अपने हाथों को पीठ के निचले हिस्से पर रखें, और अपने शरीर को कंधों के ऊपर सीधा (लंबवत) बनाए रखें.
- अब, अपनी नजर अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें.
- इस स्थिति में थोड़ी देर तक रुकें, सांस लें, फिर सांस छोड़ें, और धीरे से वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं.
उष्ट्रासन से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है: उष्ट्रासन एक योग मुद्रा है जो ऊंट के आकार जैसी दिखती है. यह मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है. यह पाचन को बेहतर बनाती है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद करती है.
इसे कैसे करें?
- यह एक ऐसी योग मुद्रा है जिसमें घुटनों के बल बैठकर पीछे की ओर झुकना होता है.
- इसे करने के लिए, सबसे पहले एक मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं.
- ध्यान रखें कि आपके घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप हो.
- अब, सांस लेते हुए, पीछे की ओर झुकें और अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें.
- अपने कूल्हों को आगे की ओर धकेलें और अपनी छाती को ऊपर और पीछे की ओर खोलें (ऊंट के कूबड़ जैसा आकार बनाते हुए).
- अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं और अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें.
- सांस लेते-छोड़ते हुए, इस स्थिति में 10–20 सेकंड तक रुकें.
- फिर, धीरे-धीरे अपनी शुरुआती स्थिति में वापस आएं और बालासन (चाइल्ड्स पोज) में आराम करें.
अधो मुख श्वानासन (डाउनवर्ड-फेसिंग डॉग): इस आसन में, सिर दिल के लेवल से नीचे रहता है. इससे सिर में ब्लड फ्लो बढ़ता है. इसके अलावा, यह सर्दियों के मौसम में होने वाली थकान को कम करने में मदद करता है. यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, स्ट्रेस कम करता है और दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है.
इसे कैसे करें?
- सबसे पहले, योगा मैट पर हाथों और घुटनों के बल लेट जाएं.
- पक्का करें कि आपके हाथ सीधे आपके कंधों के नीचे और आपके घुटने सीधे आपके हिप्स के नीचे हों.
- सांस अंदर लें, अपने घुटनों को जमीन से उठाएं, और अपने हिप्स को ऊपर की ओर धकेलें—यानी पीठ की ओर.
- अपने हाथ और पैर सीधे रखें, अपने शरीर को उल्टे 'V' शेप में बनाएं.
- पक्का करें कि आपका सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीधी लाइन में हों. अपने सिर को अपने हाथों के बीच रखें.
- थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहें, लगातार सांस अंदर-बाहर करें; फिर, शुरुआती पोजीशन में वापस आएं और आराम करें.
त्रिकोणासन के फायदे: अगर आप अपने शरीर और मन के बीच संतुलन चाहते हैं, तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप नियमित रूप से त्रिकोणासन योग का अभ्यास करें. इसे 'ट्रायंगल पोज' (Triangle Pose) भी कहा जाता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और आपके शारीरिक पोस्चर (मुद्रा) को सुधारता है.
इसे कैसे करें?
- इस आसन को करने से पहले, ज़मीन पर सीधे खड़े होकर शुरुआत करें.
- अब, अपने पैरों को एक-दूसरे से लगभग तीन फीट की दूरी पर रखें.
- सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर सामने की ओर 90 डिग्री के कोण पर हो, जबकि आपका बायां पैर पीछे की ओर 15 डिग्री के कोण पर हो.
- इस समय, अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर-बराबर बांट लें. अब, एक गहरी सांस लें.
- इसके बाद, अपना दायां हाथ अपने दाएं पैर के अंगूठे पर रखें और अपनी बायीं बांह को सीधा ऊपर आसमान की ओर उठाएं. सुनिश्चित करें कि आपकी बायीं बांह ठीक आपके सिर के ऊपर हो.
- अपना सिर भी आसमान की ओर उठाएं, अपनी आंखें खुली रखें और ऊपर की ओर देखें। इस स्थिति में, दोनों बांहें एक सीधी रेखा में होनी चाहिए.
- इस स्थिति में जितनी देर हो सके बने रहें, और गहरी सांस अंदर-बाहर लेते रहें.
विपरीत करणी: अंग्रेजी में इसे 'Legs-Up-the-Wall' पोज के नाम से जाना जाता है. इसमें आपको अपनी पीठ के बल लेटना होता है और अपने पैरों को सीधा दीवार के सहारे ऊपर की ओर रखना होता है. इससे ब्लड सर्कुलेसन बेहतर होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव कम करने के अलावा, यह पोज वैरिकोज वेन्स (varicose veins) और अनिद्रा के लिए भी एक असरदार उपाय है.
इसे कैसे करें?
- इस पोज को करने के लिए एक दीवार का होना जरूरी है.
- दीवार के पास अपनी करवट के बल लेट जाएं, फिर, धीरे-धीरे अपनी पीठ के बल पलटें और अपने पैरों को सीधा दीवार के सहारे ऊपर की ओर फैला दें.
- सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे या तो दीवार को छू रहे हों या उससे थोड़ी ही दूरी पर हों.
- आराम करें, अपनी बाहों को बगल की ओर फैला दें या अपने पेट पर रख लें, और अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखें.
- इस मुद्रा में 5 से 15 मिनट तक बने रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें.
जरूरी सावधानियां
- अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, पीठ दर्द, या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना इस पोज का अभ्यास न करें.
- गर्भवती महिलाओं और साथ ही उन महिलाओं के लिए जिन्हें मासिक धर्म हो रहा हो, इस पोज से बचना ही सबसे अच्छा है.
- जिन लोगों को गर्दन में दर्द या आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, उनके लिए भी इस पोज का अभ्यास करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया विशेषज्ञ से सलाह लें.)