आसानी से नौकरी पाने के लिए इस तरह से तैयार करें अपना रिज्यूमे, किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे इंप्रेस

आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, सही नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है. इसलिए, एक अच्छा मौका पाने के लिए, आपको हर डिटेल पर पूरा ध्यान देना होगा. रिज्यूमे बनाते समय और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. असल में, जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो रिक्रूटर अक्सर सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखते हैं. आजकल, कंपनियां कैंडिडेट के हजारों रिज्यूमे को छांटने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं. इसलिए, आपको ऐसा रिज्यूमे बनाना चाहिए जो उन्हें इम्प्रेस करे.

इंटरमीडिएट के बाद डिग्री और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए पहले साल से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. उन्हें न केवल पढ़ाई करनी चाहिए बल्कि अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए. उन्हें अलग-अलग सर्टिफिकेट कोर्स करके अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए. अपने रिज्यूमे में डिग्री के तीन साल और इंजीनियरिंग के चार साल के दौरान हासिल की गई क्वालिफिकेशन और स्किल्स को साफ-साफ बताना जरूरी है.

अगर आप अपने रिज्यूमे से कंपनी के लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा. JNTUK, काकीनाडा में पूर्व प्लेसमेंट ऑफिसर प्रोफेसर अरावा करुणा कहती हैं कि, अगर आप ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे. उन्होंने स्टूडेंट्स को रिज्यूमे और इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ टिप्स दिए.

ऑटोमेटेड सॉर्टिंग: आजकल, अलग-अलग कंपनियां कंप्यूटर पर हजारों रिज्यूमे अपने आप सॉर्ट कर रही हैं. इसलिए, स्टूडेंट्स को अपना रिज्यूमे बनाते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए. सिर्फ पिछली जानकारी के साथ रिज्यूमे जमा करना काफी नहीं है. इसके अलावा, स्टूडेंट्स को डिग्री या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के समय से ही अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए. उन्हें दूसरे सर्टिफिकेशन कोर्स भी करने चाहिए. दूसरे, तीसरे और चौथे साल के स्टूडेंट्स को रिज्यूमे बनाने की अलग-अलग स्किल्स सीखनी चाहिए.

ऑटोमेटेड रिज्यूमे सॉर्टिंग क्या होता है:ऑटोमेटेड रिज्यूमे सॉर्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल रिक्रूटर हजारों एप्लीकेशन में से सबसे सही कैंडिडेट को जल्दी और अच्छे से चुनने के लिए करते हैं. यह मुख्य रूप से एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम (ATS) के जरिए किया जाता है.