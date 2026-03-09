ETV Bharat / lifestyle

कई कंपनियां ऑटोमेशन के जरिए हजारों रिज्यूमे स्क्रीन करती हैं, इसलिए एक शानदार और स्किलफुल रिज्यूमे बनाने से आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है.

आसानी से नौकरी पाने के लिए इस तरह से तैयार करें अपना रिज्यूमे, किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे इंप्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 9, 2026 at 4:29 PM IST

आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, सही नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है. इसलिए, एक अच्छा मौका पाने के लिए, आपको हर डिटेल पर पूरा ध्यान देना होगा. रिज्यूमे बनाते समय और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. असल में, जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो रिक्रूटर अक्सर सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखते हैं. आजकल, कंपनियां कैंडिडेट के हजारों रिज्यूमे को छांटने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं. इसलिए, आपको ऐसा रिज्यूमे बनाना चाहिए जो उन्हें इम्प्रेस करे.

इंटरमीडिएट के बाद डिग्री और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए पहले साल से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. उन्हें न केवल पढ़ाई करनी चाहिए बल्कि अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए. उन्हें अलग-अलग सर्टिफिकेट कोर्स करके अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए. अपने रिज्यूमे में डिग्री के तीन साल और इंजीनियरिंग के चार साल के दौरान हासिल की गई क्वालिफिकेशन और स्किल्स को साफ-साफ बताना जरूरी है.

अगर आप अपने रिज्यूमे से कंपनी के लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा. JNTUK, काकीनाडा में पूर्व प्लेसमेंट ऑफिसर प्रोफेसर अरावा करुणा कहती हैं कि, अगर आप ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे. उन्होंने स्टूडेंट्स को रिज्यूमे और इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ टिप्स दिए.

ऑटोमेटेड सॉर्टिंग: आजकल, अलग-अलग कंपनियां कंप्यूटर पर हजारों रिज्यूमे अपने आप सॉर्ट कर रही हैं. इसलिए, स्टूडेंट्स को अपना रिज्यूमे बनाते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए. सिर्फ पिछली जानकारी के साथ रिज्यूमे जमा करना काफी नहीं है. इसके अलावा, स्टूडेंट्स को डिग्री या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के समय से ही अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए. उन्हें दूसरे सर्टिफिकेशन कोर्स भी करने चाहिए. दूसरे, तीसरे और चौथे साल के स्टूडेंट्स को रिज्यूमे बनाने की अलग-अलग स्किल्स सीखनी चाहिए.

ऑटोमेटेड रिज्यूमे सॉर्टिंग क्या होता है:ऑटोमेटेड रिज्यूमे सॉर्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल रिक्रूटर हजारों एप्लीकेशन में से सबसे सही कैंडिडेट को जल्दी और अच्छे से चुनने के लिए करते हैं. यह मुख्य रूप से एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम (ATS) के जरिए किया जाता है.

रिज्यूमे की टॉप डिटेल्स: ATS में, कंपनियां प्रोग्रामिंग स्किल्स, कोडिंग और दूसरी जरूरी बातों को लिस्ट करती हैं. स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वे सिर्फ उपलब्ध ऑप्शन ही चुनेंगे. रिज्यूमे के टॉप पर स्टूडेंट्स की एजुकेशनल जानकारी लिस्ट करने से कंपनियों को उन्हें पहचानने में मदद मिलेगी. पढ़ाई के दौरान पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामिंग, कोडिंग और इंटर्नशिप का खास तौर पर जिक्र होना चाहिए. स्टूडेंट्स की स्किल्स साफ-साफ लिस्ट होनी चाहिए. डिस्क्रिप्शन में अचीवमेंट्स और एक्टिविटीज भी शामिल होनी चाहिए.

HR प्रोफेशनल्स को इम्प्रेस करने के कुछ तरीके ये हैं...

  • इंटरव्यू स्टेज शुरू होने के बाद, कंपनियों के HR प्रोफेशनल्स कैंडिडेट की सब्जेक्ट नॉलेज देखते हैं.
  • सीखने के नेचर को एनालाइज किया जाता है.
  • अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वे उसे सॉल्व करने की उनकी काबिलियत को पहचानेंगे.
  • 50 परसेंट सब्जेक्ट की काबिलियत है, और बाकी एक्सप्रेसिव एबिलिटी है.
  • इंग्लिश में बोलने पर खास ध्यान दिया जाता है.
  • उन्हें पता चल जाएगा कि आप जो जानते हैं, उसके बारे में आप सच बोल रहे हैं.
  • क्या आप iContact तरीके से जवाब दे रहे हैं? आपको पता चल जाएगा.
  • कैंडिडेट की मिनिमम नॉलेज देखी जाती है। बैठने का तरीका, बिहेवियर और बिना झिझक के उम्मीद की जाती है.

प्रूफरीडिंग: अपना रिज्यूमे लिखने के बाद, पक्का करें कि उसमें ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियां न हों. पंक्चुएशन की गलतियों से सावधान रहें. साथ ही, पक्का करें कि आपका रिज्यूमे एक या दो पेज का हो. गैर-जरूरी या बार-बार आने वाली चीजें हटा दें. अगर आप खुद अपना रिज्यूमे एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अनुभवी प्रोफेशनल्स से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

कस्टमाइज्ड रिज्यूमे: सभी नौकरियों के लिए एक जैसा रिज्यूमे जमा न करें. हर नौकरी के लिए अलग रिज्यूमे बनाना जरूरी है.

आपको एक कवर लेटर जरूर लिखना चाहिए: बहुत से लोग बस रिज्यूमे जमा कर देते हैं, हालांकि, कवर लेटर लिखना बहुत जरूरी है. इससे नौकरी मिलने के आपके चांस बढ़ जाते हैं. कवर लेटर में, आप नौकरी में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, अपनी खास क्वालिफिकेशन बताते हैं, और साफ-साफ बताते हैं कि आप नौकरी के लिए कैसे सही हैं. हालांकि, कवर लेटर एक पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए. अगर आप इस तरह से अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं, तो आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलने का बेहतर चांस होगा. गुड लक!

