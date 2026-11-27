सर्दियों में बाल झड़ने की समस्या से बचने के लिए इन सावधानियों और सुझावों का जरूर करें पालन
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप इन सावधानियों का पालन करेंगे, तो आप सर्दियों में बालों के झड़ने से बच सकते हैं...
Published : November 27, 2026 at 7:45 PM IST
देश के कई हिस्सों में सर्दी का असर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. ठंड की वजह से लोग बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं.सर्दी के मौसम में ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण शरीर की नमी तेजी से कम होने लगती है.एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सर्दियों का ठंडा मौसम न सिर्फ शरीर में बल्कि बालों में भी नमी का लेवल कम कर देता है. नतीजतन, बाल रूखे हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं और बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. इसलिए, ठंड से अपने बालों को बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. आइए, विस्तार से जानते हैं क्या है वे सावधानियां...
बार-बार बालों में शैंपू करने से बचें: नहाने और बाल धोने का सबका अपना-अपना तरीका होता है. कुछ लोग रोज अपने बालों में शैम्पू करते हैं, जबकि कुछ लोग एक दिन छोड़कर ऐसा करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ सर्दियों के मौसम में कितनी बार शैम्पू करना है, इस बारे में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. उनका सुझाव है कि हफ्ते में दो बार शैम्पू करना काफी है. न इससे कम, न इससे ज्यादा. वे यह भी सलाह देते हैं कि आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके बालों के लिए सही हो.
कंडीशनर लगाना: सर्दियों के मौसम में कंडीशनर का इस्तेमाल करने से रूखापन, उलझन और बालों में आने वाली स्टैटिक कम होती है, साथ ही बालों में नमी भी बनी रहती है. ज्यादातर लोग शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाते हैं. लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि जिन लोगों के बाल संवेदनशील (sensitive) या बहुत पतले हैं, उन्हें शैम्पू करने से पहले कंडीशनर लगाना चाहिए. उनका कहना है कि इससे बाल मजबूत होते हैं और यह भी सुनिश्चित होता है कि कंडीशनर में मौजूद रसायनों का बालों पर कोई बुरा असर न पड़े.
बहुत गर्म पानी से बचें: सर्दियों के महीनों में, ठंड बर्दाश्त न कर पाने की वजह से अक्सर गर्म पानी से नहाने का मन करता है, और कई लोग ऐसा करते भी हैं. हालांकि, विशेषज्ञ नहाने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं. इसके बजाय, वे गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत गर्म पानी त्वचा और सिर की त्वचा (स्कैल्प) पर मौजूद प्राकृतिक तेलों को हटा देता है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है.
हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचें: सर्दियों में, नहाने के बाद बालों को जल्दी सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना आम बात है. लेकिन, बालों पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों (जैसे कि हेयर ड्रायर, कर्लर और स्ट्रेटनर) का इस्तेमाल करने से बचना ही बेहतर है. इसके बजाय, विशेषज्ञ बालों को प्राकृतिक तरीके से सुखाने की सलाह देते हैं, जैसे कि तौलिये का इस्तेमाल करना. उनका यह भी सुझाव है कि कंडीशनर लगाने के बाद, बालों को गर्म पानी में भीगे तौलिये से लपेटने से बालों को पोषण मिलता है और वे मजबूत होते हैं.
बालों में तेल लगाना भी बहुत जरूरी है: सर्दियों के मौसम में कई लोग अपने बालों में ठीक से तेल नहीं लगाते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आप जितनी बार बालों में तेल लगाएंगे, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे बालों में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. इसके अलावा, सही कंघी चुनना भी जरूरी है, बसे अच्छा होगा कि आप ऐसी कंघी चुनें जिसके दांत दूर-दूर हों.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)