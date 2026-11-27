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सर्दियों में बाल झड़ने की समस्या से बचने के लिए इन सावधानियों और सुझावों का जरूर करें पालन

सर्दियों में बाल झड़ने की समस्या से बचने के लिए इन सावधानियों और सुझावों का जरूर करें पालन ( GETTY IMAGES )

देश के कई हिस्सों में सर्दी का असर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. ठंड की वजह से लोग बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं.सर्दी के मौसम में ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण शरीर की नमी तेजी से कम होने लगती है.एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सर्दियों का ठंडा मौसम न सिर्फ शरीर में बल्कि बालों में भी नमी का लेवल कम कर देता है. नतीजतन, बाल रूखे हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं और बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. इसलिए, ठंड से अपने बालों को बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. आइए, विस्तार से जानते हैं क्या है वे सावधानियां...

बार-बार बालों में शैंपू करने से बचें: नहाने और बाल धोने का सबका अपना-अपना तरीका होता है. कुछ लोग रोज अपने बालों में शैम्पू करते हैं, जबकि कुछ लोग एक दिन छोड़कर ऐसा करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ सर्दियों के मौसम में कितनी बार शैम्पू करना है, इस बारे में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. उनका सुझाव है कि हफ्ते में दो बार शैम्पू करना काफी है. न इससे कम, न इससे ज्यादा. वे यह भी सलाह देते हैं कि आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके बालों के लिए सही हो.