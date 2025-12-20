सर्दी में राहत के बजाय आफत बन सकता है रूम हीटर! भूलकर भी ना करें ये गलती वरना...
बंद कमरे में लंबे समय तक हीटर का इस्तेमाल करना खतरनाक है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जो जानलेवा होती है.
सर्दियों के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए बहुत से लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं. घर को गर्म और आरामदायक रखने में मदद करते हैं. लेकिन, अगर हीटर का इस्तेमाल लापरवाही से या गलत तरीके से किया जाए, तो यह फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स जानना जरूरी है.
रूम हीटर को फर्श पर रखें: रूम हीटर को फर्श पर रखना चाहिए, लेकिन एक सपाट, ठोस सतह पर, कालीन या मुलायम चीज पर नहीं, ताकि हवा ठीक से सर्कुलेट हो सके और उसके गिरने या ज्यादा गरम होकर आग लगने का खतरा न हो. इसे खुली जगह पर, दीवारों और आग पकड़ने वाली चीजों(जैसे पर्दे और बिस्तर) से दूर रखना चाहिए, ताकि गर्म हवा उपर की तरफ उठे फैले नहीं
हीटर को पानी से दूर रखें: हीटर की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी टिप्स में से एक यह है कि इसे पानी या नमी से दूर रखें. हीटर को हमेशा नमी के किसी भी सोर्स से दूर रखना चाहिए, साथ ही, अपने कपड़े या चादरें सुखाने के लिए कभी भी रूम हीटर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि अगर कपड़े में आग लग गई तो यह आग लगने का एक गंभीर खतरा हो सकता है.
हीटर को ज्वलनशील चीजों से दूर रखें: यह बहुत जरूरी है कि रूम हीटर को हमेशा पर्दे, कपड़े, बिस्तर, कागज, लकड़ी और फर्नीचर जैसी ज्वलनशील चीजों से कम से कम तीन फीट (लगभग एक मीटर) दूर रखें, क्योंकि गर्मी से आग लग सकती है, जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है. ध्यान रखें कि कमरे से बाहर जाते समय हीटर बंद जरूर कर दें.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें: अगर आपके घर में बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. रूम हीटर को ऐसी जगहों से दूर रखें जहां बच्चे पहुंच सकें. साथ ही, बहुत से लोग रात में हीटर चालू करके सोते हैं. यह बहुत खतरनाक आदत है. हीटर को ज्यादा देर तक चालू छोड़ने से वह ओवरहीट हो सकता है और शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है. इससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोने से पहले कमरे को कुछ देर गर्म करना और फिर सोने से पहले हीटर बंद करना सबसे अच्छा है.
अच्छी क्वालिटी और फीचर्स पर ध्यान दें: अच्छी क्वालिटी के रूम हीटर में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो किसी भी खतरनाक स्थिति में कोई नुकसान न हो यह पक्का करते हैं. इनमें एक ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर होता है जो हीटर के गिरने पर एक्टिवेट हो जाता है. ओवरहीटिंग सेंसर तापमान बहुत ज्यादा होने पर हीटर को बंद कर देंगे. ये फीचर्स रूम हीटर की सेफ्टी के बारे में किसी भी चिंता को कम करेंगे. इसलिए, हीटर खरीदते समय इन सभी बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है.
रूम हीटर की रेगुलर जांच करें: अपने रूम हीटर के रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, पावर कॉर्ड और प्लग में किसी भी तरह के डैमेज की जांच करें, धूल हटाने के लिए वेंट को साफ करें, अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे या कुछ असामान्य गंध आए तो उसे तुरंत बंद कर दें, और यह पक्का करने के लिए सेफ्टी फीचर्स की जांच करें कि यह सुरक्षित और सही तरीके से काम कर रहा है. यह खासकर हर बार इस्तेमाल करने से पहले और हीटिंग सीजन की शुरुआत में बहुत जरूरी है.
इसके साथ ही इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें...
- सोते समय रूम हीटर के पास एक गिलास पानी रखें.
- हीटर इस्तेमाल करते समय कमरा पूरी तरह से बंद न करें, थोड़ी हवा आने-जाने दें.
- आप रूम हीटर के साथ ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके कमरे में नमी बनी रहेगी.
- अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए हीटर इस्तेमाल करने से पहले खूब पानी पिएं.
- हीटर का लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल न करें.
- सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए अपने प्रियजनों और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हीटर का सावधानी से इस्तेमाल करें.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)