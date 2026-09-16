Tips For Floor Cleaning: हफ्ते में एक बार यह तरीका जरूर आजमाएं, शीशे की तरह चमकेगा फर्श
रोजाना पोछा लगाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारे घर के फर्श पर रोजाना लोगों का आना-जाना, धूल, रसोई का तेल और खाना-पीना लगता है, इसके...
Published : September 16, 2026 at 3:07 PM IST
बहुत से लोग रोजाना अपने फर्श पर पोछा लगाते हैं। पोछा लगाना हर घर के लिए जरूरी है और सफाई बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, अगर अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद भी फर्श फीका, गंदा या फीका दिखे, तो यह परेशान करने वाला हो सकता है. बहुत से लोग पोछा लगाते समय पानी में डिटर्जेंट और फिनॉल मिलाते हैं. हालांकि ये पुराने तरीके गंदगी हटा देते हैं, लेकिन ये फर्श की चमक वापस नहीं ला पाते. समय के साथ, गंदगी जमा हो जाती है, जिससे फर्श की नेचुरल चमक चली जाती है.
जानकारों का सुझाव है कि हफ्ते में एक बार डीप-क्लीनिंग करने से फर्श की चमक वापस आ सकती है. इसके लिए आपको बस नमक और बेकिंग सोडा की जरूरत होगी. हफ्ते में एक बार डीप-क्लीनिंग का यह आसान तरीका अपनाने से, रोजाना की नॉर्मल सफाई के बावजूद आपका फर्श शीशे की तरह चमकेगा. फर्श को चमकाने के लिए बेकिंग सोडा और नमक के मिश्रण का इस्तेमाल करने का तरीका जानने के लिए इस खबर को विस्तार से पढ़ें...
सिर्फ रेगुलर पोंछा लगाना काफी क्यों नहीं है?
रोजाना पोंछा लगाना काफी नहीं है क्योंकि फर्श पर लगातार लोगों का आना-जाना लगा रहता है और उस पर धूल, किचन की चिकनाई और खाने-पीने की चीजें गिरती रहती हैं. जब आप सिर्फ पानी से पोंछा लगाते हैं, तो ये कण एक पतली परत बना लेते हैं जो गंदगी को हटाने के बजाय पूरी सतह पर फैला देती है. इससे और ज्यादा गंदगी चिपकने लगती है, और यही मुख्य कारण है कि रोजाना सफाई के बावजूद फर्श चिपचिपा या काला और मैला लग सकता है.
इस तरह करें बेकिंग सोडा और नमक के मिश्रण का इस्तेमाल
बेकिंग सोडा और नमक के मिश्रण का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं. ध्यान दें कि यह तरीका टाइल और मार्बल फर्श पर बहुत अच्छा काम करता है.
स्टेप 1: नमक और बेकिंग सोडा के मिक्सचर से फर्श को ड्राई-स्क्रब करें
ड्राई-स्क्रबिंग एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है. ऐसा करने के लिए, सेंधा नमक और बेकिंग सोडा को बराबर मात्रा में मिलाएं और इस मिक्सचर को फर्श पर अच्छी तरह छिड़कें. फिर, खुरदुरे टेक्सचर वाले मॉप से फर्श को रगड़ें. नमक हल्के रगड़ने वाले की तरह काम करता है, जो पुरानी, चिपचिपी गंदगी को ढीला करने में मदद करता है, जबकि बेकिंग सोडा ग्रीस को सोख लेता है. इस रगड़ने की प्रोसेस से गंदगी निकल जाती है. आखिर में, ढीली धूल और गंदगी को झाड़ू से साफ कर दें.
स्टेप 2: गर्म पानी से पोंछा लगाएं
अब फ्लोर चमकाने करने का समय है. ऐसा करने के लिए, एक बाल्टी में गुनगुना पानी (आपकी स्किन के लिए आरामदायक तापमान पर) भरें और उसमें थोड़ा सा रेगुलर फ्लोर डिटर्जेंट मिलाएं. पोछे के कपड़े को इस घोल में डुबोएं और फ्लोर को जोर से रगड़ें. गुनगुना या गर्म पानी चिकनाई और तेल के जिद्दी दागों को पिघलाने में बेहद मददगार होता है. अच्छे नतीजों के लिए, मॉप को बार-बार धोते रहें और गंदा होने पर पानी बदल दें.
यह तरीका क्यों काम करता है
सूखे कपड़े से रगड़ने पर कच्ची गंदगी अच्छी तरह से निकल जाती है.
गर्म पानी से गहरी सफाई में मदद मिलती है नमक और बेकिंग सोडा उन जगहों तक पहुंच जाते हैं जहां पोछा नहीं पहुंच सकता.
कई लोगों के लिए, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही फर्श पर चमक आ जाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करना होता है. बाकी दिनों में सामान्य पोंछा लगाना ही काफी है. लकड़ी के फर्श या नाज़ुक सतहों पर इस तरीके का इस्तेमाल न करें. बस हर हफ्ते इसे आजमाएं और नतीजे देखें.