रसीला, मीठा और अंदर से गहरा लाल तरबूज चुनना है आसान, बस इन छोटे-छोटे ट्रिक्स को याद रखें
एकदम सही तरबूज चुनना कोई आसान काम नहीं है. यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप ऐसा तरबूज चुन सकते हैं...
Published : March 26, 2026 at 4:51 PM IST
जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, तरबूजों की मांग तेजी से बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें खाने से शरीर को ठंडक और ताजगी मिलती है और शरीर में कम हुए पानी की भरपाई करने में मदद मिलती है. एक पूरी तरह से पका हुआ, मीठा और रसीला तरबूज खाने का अपना ही एक अलग मजा होता है. हालांकि, सबसे ज्यादा निराशा तब होती है जब बाजार से घर लाया गया तरबूज काटने पर अंदर से पीला, कच्चा या सूखा निकलता है.
यह सचमुच बहुत निराशाजनक होता है जब तरबूज खराब क्वालिटी का निकलता है, इसलिए, एक अच्छे तरबूज की पहचान करना बहुत जरूरी है. अगर आपको भी तरबूज खरीदते समय उलझन होती है और आप यह तय नहीं कर पाते कि जो तरबूज आप चुन रहे हैं, वह मीठा और रसीला होगा या नहीं? तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ आसान से टिप्स अपनाकर, आप बिना तरबूज को काटे ही सबसे मीठा और पका हुआ तरबूज चुन सकते हैं.
'फील्ड स्पॉट' (मलाई जैसा पीला धब्बा) देखें
तरबूज के निचले हिस्से पर जो पीला धब्बा होता है (जिसे फील्ड स्पॉट कहते हैं), वह एक बहुत जरूरी संकेत है जिससे पता चलता है कि फल कितना पका हुआ है. यह धब्बा उस खास जगह को दिखाता है जहां फल पकते समय जमीन पर टिका हुआ था. इसके अलावा, अगर फील्ड स्पॉट गहरा पीला या क्रीम रंग का हो, तो इसका मतलब है कि तरबूज पूरी तरह से पका हुआ है और उसका स्वाद मीठा होगा. यह बात ध्यान में रखें कि पीला रंग जितना गहरा और चटक होगा, फल बेल पर पकने के लिए उतना ही ज्यादा समय तक रहा होगा, जिससे उसका स्वाद और भी मीठा हो जाता है.अगर आपको कोई सफेद या हल्का हरा धब्बा दिखे, तो उस तरबूज को न लें, इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि उसे समय से पहले ही तोड़ लिया गया था.
आकार और बनावट की जांच करें
किस्म के आधार पर, एक पका हुआ तरबूज गोल या अंडाकार आकार का होना चाहिए. इस पर कोई खुरदरे उभार या गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अनियमित आकार वाले तरबूज असमान विकास का संकेत हो सकते हैं, जिसका असर उनकी बनावट और स्वाद दोनों पर पड़ सकता है. आकार में एकरूपता आमतौर पर इस बात का संकेत होती है कि तरबूज के अंदर हर जगह मिठास एक जैसी है.
वजन से जांच करें
तरबूज को उठाएं और उसके वजन की तुलना उसी आकार के दूसरे तरबूजों से करें. ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक पका हुआ और रसीला तरबूज अपने आकार के हिसाब से ज्यादा भारी लगता है. यह इस बात का संकेत है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जो उसकी ताजगी और रसीलेपन का मुख्य लक्षण है. अगर वह हल्का लगे, तो हो सकता है कि वह सूखा हो या उसमें स्वाद की कमी हो.
थपथपाकर तरबूज की आवाज सुनें: यह एक पुराना तरीका है, जो अगर सही ढंग से किया जाए, तो सच में काम करता है. ऐसा करने के लिए, अपनी उंगलियों के पोरों से तरबूज को धीरे से थपथपाएं. उससे निकलने वाली आवाज को ध्यान से सुनें. एक पका हुआ तरबूज गहरी, खोखली आवाज निकालता है, यह खोखली गूंज बताती है कि अंदर का गूदा ठोस, रसीला और अच्छी तरह से विकसित है. इसके विपरीत, एक कच्चा या खराब तरबूज दबी हुई या सपाट आवाज दे सकता है.
शुगर स्पॉट्स और जाले जैसे निशान देखें: कभी-कभी, आपको तरबूज की सतह पर खुरदुरे, भूरे रंग के, जाले जैसे पैटर्न या धब्बे दिखाई दे सकते हैं. ये अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि फल बहुत मीठा है, यह इस बात का निशान भी है कि मधुमक्खियों ने फूल का पूरी तरह से परागण किया है. हालांकि ये निशान देखने में शायद उतने सुंदर न लगें, लेकिन स्वाद के मामले में ये वास्तव में एक अच्छा संकेत हैं.
छिलके की जांच करें: बाहरी छिलका आपको इस बारे में बहुत कुछ बता सकता है कि अंदर क्या है.
एक अच्छे तरबूज में ये गुण होने चाहिए
- इसकी सतह थोड़ी फीकी (चमकीली नहीं) होनी चाहिए.
- इसका छिलका मजबूत और सख्त होना चाहिए.
चमकीला छिलका अक्सर इस बात का संकेत होता है कि तरबूज अभी पूरी तरह से पका नहीं है. फीकी (मैट) सतह यह बताती है कि यह पूरी तरह से पक चुका है.
पतले छिलके की जांच करें: भले ही आप बाहर से छिलके की मोटाई सीधे तौर पर न देख पाएं, फिर भी कुछ संकेत मददगार हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक भारी तरबूज में आमतौर पर गूदा ज्यादा और छिलका कम होता है. बाहर की चिकनी और ठोस सतह अक्सर अंदर की बेहतरीन क्वालिटी का संकेत देती है. इसके अलावा, पतला छिलका होने का मतलब है कि फल में खाने लायक गूदे का अनुपात अधिक होता है, जिससे इसे खाने का अनुभव और भी मजेदार हो जाता है.
डंठल को देखें (अगर मौजूद हो)
- सूखा, भूरा डंठल = पका हुआ और प्राकृतिक रूप से तोड़ा गया
- हरा डंठल = बहुत जल्दी तोड़ लिया गया
- सूखा डंठल यह बताता है कि फल को बेल पर पूरी तरह से पकने के लिए पर्याप्त समय मिला था.
एकदम सही तरबूज चुनना कोई अंदाजे का खेल नहीं होना चाहिए. इन आसान बातों पर ध्यान देकर, आप पूरे भरोसे के साथ ऐसा तरबूज चुन सकते हैं.