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रसीला, मीठा और अंदर से गहरा लाल तरबूज चुनना है आसान, बस इन छोटे-छोटे ट्रिक्स को याद रखें

रसीला, मीठा और अंदर से गहरा लाल तरबूज चुनना है आसान, बस इन छोटे-छोटे ट्रिक्स को याद रखें ( GETTY IMAGES )

जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, तरबूजों की मांग तेजी से बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें खाने से शरीर को ठंडक और ताजगी मिलती है और शरीर में कम हुए पानी की भरपाई करने में मदद मिलती है. एक पूरी तरह से पका हुआ, मीठा और रसीला तरबूज खाने का अपना ही एक अलग मजा होता है. हालांकि, सबसे ज्यादा निराशा तब होती है जब बाजार से घर लाया गया तरबूज काटने पर अंदर से पीला, कच्चा या सूखा निकलता है.

यह सचमुच बहुत निराशाजनक होता है जब तरबूज खराब क्वालिटी का निकलता है, इसलिए, एक अच्छे तरबूज की पहचान करना बहुत जरूरी है. अगर आपको भी तरबूज खरीदते समय उलझन होती है और आप यह तय नहीं कर पाते कि जो तरबूज आप चुन रहे हैं, वह मीठा और रसीला होगा या नहीं? तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ आसान से टिप्स अपनाकर, आप बिना तरबूज को काटे ही सबसे मीठा और पका हुआ तरबूज चुन सकते हैं.

'फील्ड स्पॉट' (मलाई जैसा पीला धब्बा) देखें

तरबूज के निचले हिस्से पर जो पीला धब्बा होता है (जिसे फील्ड स्पॉट कहते हैं), वह एक बहुत जरूरी संकेत है जिससे पता चलता है कि फल कितना पका हुआ है. यह धब्बा उस खास जगह को दिखाता है जहां फल पकते समय जमीन पर टिका हुआ था. इसके अलावा, अगर फील्ड स्पॉट गहरा पीला या क्रीम रंग का हो, तो इसका मतलब है कि तरबूज पूरी तरह से पका हुआ है और उसका स्वाद मीठा होगा. यह बात ध्यान में रखें कि पीला रंग जितना गहरा और चटक होगा, फल बेल पर पकने के लिए उतना ही ज्यादा समय तक रहा होगा, जिससे उसका स्वाद और भी मीठा हो जाता है.अगर आपको कोई सफेद या हल्का हरा धब्बा दिखे, तो उस तरबूज को न लें, इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि उसे समय से पहले ही तोड़ लिया गया था.

रसीला, मीठा और अंदर से गहरा लाल तरबूज चुनना है आसान, बस इन छोटे-छोटे ट्रिक्स को याद रखें (GETTY IMAGES)

आकार और बनावट की जांच करें

किस्म के आधार पर, एक पका हुआ तरबूज गोल या अंडाकार आकार का होना चाहिए. इस पर कोई खुरदरे उभार या गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अनियमित आकार वाले तरबूज असमान विकास का संकेत हो सकते हैं, जिसका असर उनकी बनावट और स्वाद दोनों पर पड़ सकता है. आकार में एकरूपता आमतौर पर इस बात का संकेत होती है कि तरबूज के अंदर हर जगह मिठास एक जैसी है.

वजन से जांच करें

तरबूज को उठाएं और उसके वजन की तुलना उसी आकार के दूसरे तरबूजों से करें. ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक पका हुआ और रसीला तरबूज अपने आकार के हिसाब से ज्यादा भारी लगता है. यह इस बात का संकेत है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जो उसकी ताजगी और रसीलेपन का मुख्य लक्षण है. अगर वह हल्का लगे, तो हो सकता है कि वह सूखा हो या उसमें स्वाद की कमी हो.