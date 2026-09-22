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बिना निशान वाली थायरॉइड सर्जरी क्या है? जानिए इसके फायदे और प्रक्रिया

कई दशकों से थायरॉइड की सर्जरी गर्दन के सामने चीरा लगाकर की जाती रही है. हालांकि, यह तरीका कई तरह की थायरॉइड समस्याओं के लिए आज भी 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बना हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की के साथ इलाज के तरीके भी बदल रहे हैं. मेडिकल साइंस में हुई तरक्की ने थायरॉइड के मरीजों के इलाज को काफी आसान और कम दर्दनाक बना दिया है. पारंपरिक ओपन सर्जरी, जिसमें गर्दन पर 4-8 सेमी का बड़ा और स्थायी निशान रह जाता था, उसके मुकाबले अब नए आधुनिक विकल्प मौजूद हैं.

जो मरीज आज गर्दन पर चीरे के निशान से बचना चाहते हैं, वे बिना निशान वाली या रिमोट-एक्सेस थायरॉइड सर्जरी चुन सकते हैं. यह पारंपरिक सर्जरी का एक आधुनिक और बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इससे गर्दन पर कोई स्थायी निशान नहीं पड़ता. यह तकनीक उन मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कॉस्मेटिक कारणों से गर्दन पर चीरा नहीं लगवाना चाहते. इसके अलावा, नॉन-कैंसरस (बिनाइन) थायरॉइड नोड्यूल्स वाले मरीज माइक्रोवेव एब्लेशन (MWA) तकनीक चुनकर पारंपरिक सर्जरी से पूरी तरह बच सकते हैं.

इस तरह रोबोटिक प्लेटफॉर्म सर्जनों की करते हैं मदद

जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स (RBH) में ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जन, डॉ. अनुकृति सूद बताती हैं कि रिमोट-एक्सेस तकनीकों (जैसे रोबोटिक और एंडोस्कोपिक थायरॉइडेक्टॉमी) में शरीर के कम दिखने वाले हिस्सों, जैसे बगल या मुंह के अंदर, छोटे चीरे लगाकर थायरॉइड ग्लैंड को निकाला जाता है, जिससे गर्दन पर कोई निशान नहीं दिखता है. इन तकनीकों का मकसद पारंपरिक सर्जरी जैसे ही कैंसर से जुड़े और फंक्शनल नतीजे देना है, साथ ही बेहतर कॉस्मेटिक नतीजे भी देना है.

रोबोटिक प्लेटफॉर्म सर्जनों को बड़ा और थ्री-डायमेंशनल (3D) व्यू और बहुत अच्छे से मुड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट देता है, जिससे वे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और पैराथायरॉइड ग्लैंड जैसे नाज़ुक हिस्सों के आस-पास बहुत बारीकी से काम कर पाते हैं. हालांकि, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हिस्सा है. मरीज का सही चुनाव और सर्जन की विशेषज्ञता ही सफल नतीजे के लिए सबसे जरूरी बातें हैं.