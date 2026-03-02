ETV Bharat / lifestyle

होलिका दहन से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दें, जानिए क्यों?

होली रंगों का त्योहार है. लोग एक-दूसरे को अलग-अलग रंग और गुलाल लगाकर इस दिन को मनाते हैं. कहा जाता है कि यह त्योहार प्रकृति के सभी रंगों को एक साथ लाता है. हालांकि, रंगों से परे, होली की एक और खास बात है. वास्तु शास्त्र में इसे बदलाव का समय माना जाता है. वसंत ऋतु के आगमन और शीत ऋतु की विदाई के जश्न के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है. जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन से जीवन की सभी बुराइयां जलकर राख हो जाती हैं और सौभाग्य आता है. इस संदर्भ में, वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन से पहले घर से कुछ चीजें हटाने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है...

इन चीजों को घर से बाहर फेंक दें...