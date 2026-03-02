होलिका दहन से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दें, जानिए क्यों?
होलिका दहन रंगों के त्योहार से एक दिन पहले बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले...
होली रंगों का त्योहार है. लोग एक-दूसरे को अलग-अलग रंग और गुलाल लगाकर इस दिन को मनाते हैं. कहा जाता है कि यह त्योहार प्रकृति के सभी रंगों को एक साथ लाता है. हालांकि, रंगों से परे, होली की एक और खास बात है. वास्तु शास्त्र में इसे बदलाव का समय माना जाता है. वसंत ऋतु के आगमन और शीत ऋतु की विदाई के जश्न के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है. जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन से जीवन की सभी बुराइयां जलकर राख हो जाती हैं और सौभाग्य आता है. इस संदर्भ में, वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन से पहले घर से कुछ चीजें हटाने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है...
इन चीजों को घर से बाहर फेंक दें...
- फटे और पुराने कपड़े- वास्तु शास्त्र के अनुसार, फटे और पुराने कपड़े नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, जिससे पैसे और दिमाग की दिक्कतें हो सकती हैं. होलिका दहन के शुभ समय से पहले ऐसे कपड़ों को घर से निकालना सेहत, खुशहाली और खुशहाली के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. या तो उन्हें जरूरतमंदों को दान कर दें या क्रिएटिव कामों के लिए इस्तेमाल करें.
- टूटा हुआ शीशा-वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में टूटा हुआ शीशा या आईना रखना अशुभ होता है. इससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कम होता है और नेगेटिविटी फैलती है. इसके अलावा, ये जगह घेरते हैं, जिससे घर गंदा और अस्त-व्यस्त दिखता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स होलिका दहन से पहले इन्हें घर से हटाने की सलाह देते हैं.
- सूखे पौधे- हम घर में आरामदायक और सुंदर माहौल बनाने के लिए बगीचों, बालकनी और कमरों में तरह-तरह के पौधे उगाते हैं. पौधे उगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी ठीक से देखभाल न की जाए तो वे मुरझा जाते हैं. ऐसे मुरझाए या मरे हुए पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए. क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुरझाए हुए और सूखे पौधों को अशुभ माना जाता है. ये पौधे ठहराव और नेगेटिविटी दिखाते हैं. नतीजतन, ये माहौल को भारी और उदास बना देते हैं. होलिका दहन से पहले इन्हें हटाने से नेगेटिव एनर्जी का फ्लो थम जाता है. इस दिन आप सूखे पौधे को हटाकर नया तुलसी या मनी प्लांट अपने घर में ला सकते हैं. इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है.
- खराब जूते- वास्तु शास्त्र और दूसरी मान्यताओं के अनुसार, फटे या पुराने जूते घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं और इन्हें पहनना अशुभ माना जाता है. ये गरीबी, दुर्भाग्य और पैसे की तंगी का कारण बन सकते हैं और आत्मविश्वास और तरक्की में रुकावट डाल सकते हैं. फटे जूते शनि की नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं. इसलिए, होलिका दहन से पहले इन्हें घर से निकालकर फेंक देना चाहिए.
- खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान- घर में कोई भी टूटा हुआ या काम न करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान हटा देना चाहिए, चाहे वह मोबाइल फोन हो, टीवी हो, किचन के बर्तन हों, या कुछ और, क्योंकि ये आपके राहु को खराब कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर बुरा असर डाल सकते हैं. इसलिए होलिका दहन से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए.
- टूटी हुई मूर्तियां- होली पर देवी-देवताओं की पूजा भी की जाती है, इसलिए होलिका दहन से पहले घर में टूटी हुई मूर्तियों को हटा देना चाहिए. उन्हें इधर-उधर फेंकने से बचें, ऐसी मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के पास रख देना चाहिए, या रेत में दबा देना चाहिए.
