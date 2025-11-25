सर्दियों का ये मौसम कहीं बढ़ा न दे आंखों में सूखापन, जानिए ड्राई आइज बचाव के घरेलू उपाय
Published : November 25, 2025 at 1:36 PM IST
पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है. फोन और डिजिटल तकनीक ने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप और टेलीविजन में डूबा रहता है. वे घंटों स्क्रीन देखते रहते हैं. नतीजा होता है ड्राई आइज. सर्दियों में यह प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. इससे दूसरी कॉम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं. आइए इस आर्टिकल में जानें कि यह प्रॉब्लम क्यों होती है? इसके लक्षण क्या हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
यह समस्या क्यों होती है?
घंटों तक स्क्रीन को घूरने से आंखें ड्राई हो सकती हैं क्योंकि जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो हमारी पलकें झपकने की स्पीड धीमी हो जाती है. जब हम कम पलकें झपकाते हैं, तो आंसू आंखों की सतह पर ठीक से नहीं फैलते, जिससे वे सूख जाती हैं और जलन और लालिमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.
आसान शब्दों में कहें तो, यह समस्या तब होती है जब आंखें पर्याप्त पानी नहीं बनाती हैं. लैक्रिमल ग्लैंड्स आंखों की सेहत में अहम भूमिका निभाती हैं. वे जो फ्लूइड बनाती हैं, वह आंखों को लगातार साफ और सुरक्षित रखता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि जो लोग दिन में पांच से छह घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उनमें इन फ्लूइड्स का प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिससे आंखें ड्राई हो सकती हैं.
ड्राई आइज लक्षण के लक्षण
आंखों में जलन, बार-बार खुजली, लालिमा, धुंधला दिखना, आंखों में जकड़न, सूजन और आंखों से पानी आना, ये सभी ड्राई आईज के लक्षण हैं. इन्हें जल्दी पहचानना और सावधानी बरतना सबसे अच्छा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें नजरअंदाज करने से आंखों की समस्याएं हो सकती हैं. और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से टिप्स अपनाने चाहिए? जानें...
सूखी आंखों के लिए घरेलू उपचार इस प्रकार है...
गर्म पानी से साफ करें
अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है, तो पहले उन्हें गर्म पानी में भिगोए हुए मुलायम कपड़े से पोंछ लें और निचोड़ लें, फिर इसे कुछ मिनट के लिए लगा रहने दें. ऐसा कई बार करने से आराम मिलेगा और रेडनेस और जलन कम होगी.
नारियल तेल का इस्तेमाल
यह आंखों को मॉइस्चराइज करता है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं. एक छोटा कॉटन बॉल लें, उसे नारियल तेल में भिगोएं और पलकों पर 1/4 घंटे के लिए रखें. इससे गर्मी कम होती है और ठंडक मिलती है. हालांकि, बहुत अधिक तेल इस्तेमाल करने से बचें. केमिकल वाले तेलों के बजाय ऑर्गेनिक तेलों का इस्तेमाल करना बेहतर है.
एलोवेरा के फायदे
यह सूखी आंखों के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है. आप इसे तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी आंखें सूजी हुई हों. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और रेडनेस को कम करते हैं. एलोवेरा को अच्छी तरह से धो लें. आंखों के आस-पास धीरे से मसाज करें और इसे पांच मिनट के लिए लगा रहने दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें. दिन में दो बार ऐसा करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे. हालांकि, ध्यान रखें कि यह आपकी आंखों में न जाए.
गुलाब जल का इस्तेमाल
यह थकी हुई आंखों के लिए अच्छा है. इसमें मौजूद विटामिन A नमी देता है. गुलाब जल में भिगोई हुई कॉटन बॉल या कपड़े को 5 मिनट के लिए अपनी आंखों पर रखें. सोने से पहले ऐसा करना सबसे अच्छा है. हालाँकि, यह देखना जरूरी है कि गुलाब जल ऑर्गेनिक है या नहीं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं.. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)