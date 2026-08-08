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यह एक मसाला बवासीर की समस्या को कम करने में कर सकता है मदद, बस जान लें इस्तेमाल करने का सही तरीका

बवासीर एक बहुत गंभीर समस्या है जो समय पर इलाज न होने पर भविष्य में और भी बिगड़ सकती है अगर आपके परिवार में कोई...

Etv BharatThis spice can help alleviate the problem of hemorrhoids; you just need to know the right way to use it.
यह एक मसाला बवासीर की समस्या को कम करने में कर सकता है मदद (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2026 at 9:01 AM IST

4 Min Read
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हेमोराइड्स (बवासीर) एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुदा मार्ग के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में सूजन आ जाती है. इस स्थिति में न केवल तेज दर्द होता है, बल्कि कभी-कभी खून भी आता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो मल त्याग के समय पड़ने वाले दबाव के कारण हेमोराइड्स बाहर निकल सकते हैं (प्रोलैप्स हो सकते हैं). हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, खराब खान-पान की आदतें इसका मुख्य कारण हैं, हालांकि इसके और भी कई कारण हो सकते हैं. हेमोराइड्स के कारण उठने-बैठने और चलने-फिरने में काफी मुश्किल हो सकती है. इसलिए, बाद में सर्जरी की जरूरत से बचने के लिए समय पर इलाज करवाना जरूरी है.

हेमोराइड्स के लिए हल्दी के फायदे: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद है. इसे हेमोराइड्स के लिए बहुत असरदार माना जाता है और यह खून बहने को रोकने में मदद कर सकती है. करक्यूमिन के अलावा, हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीकार्सिनोजेनिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हेमोराइड्स से राहत दिलाते हैं.

इसका इस्तेमाल कैसे करें

हल्दी और नारियल का तेल: आप हेमोराइड्स के लिए हल्दी और नारियल के तेल के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल के तेल के साथ मिलने पर हल्दी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और भी असरदार हो जाते हैं. रुई के फाहे (कॉटन बॉल) की मदद से इस मिश्रण को प्रभावित जगह पर लगाएं.

हल्दी और प्याज: एक प्याज को कद्दूकस करें और उसका रस निकाल लें. इस रस में सरसों का तेल और हल्दी मिलाएं। इस पेस्ट को हेमोराइड्स पर लगाएं. दर्द वाली जगह पर हल्दी का पेस्ट 30 मिनट तक लगाने से इस स्थिति को ठीक करने में मदद मिल सकती है.

हल्दी और एलोवेरा जेल: हेमोराइड्स के इलाज के लिए हल्दी के साथ एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इस स्थिति से जुड़ी जलन को कम करने में मदद करते हैं. इस उपाय को आज़माने के लिए, एलोवेरा की पत्ती काटें, जेल निकालें और इसे प्रभावित जगह पर लगाएं. ध्यान रखें कि कुछ लोगों को एलोवेरा जेल से एलर्जी हो सकती है. इसलिए, पहले अपने हाथ पर थोड़ी मात्रा में लगाकर टेस्ट कर लेना बेहतर है. हालांकि, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.?

बवासीर (हेमोराइड्स) क्यों होते हैं?

गुदा या मलाशय की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने और मल त्यागने की अनियमित आदतों के कारण बवासीर हो सकता है. इस दबाव और जलन की वजह से नसों में सूजन और जलन हो जाती है. कुछ ऐसी गतिविधियां या स्थितियां जिनसे दबाव पड़ता है और बवासीर हो सकता है (या स्थिति और बिगड़ सकती है), वे हैं...

  • मल त्यागते समय जोर लगाना
  • भारी चीजें उठाने या वेटलिफ्टिंग के दौरान जोर लगाना
  • लंबे समय तक टॉयलेट पर बैठे रहना
  • लगातार कब्ज या दस्त की समस्या होना
  • कम फाइबर वाला खाना खाना
  • प्रेग्नेंट होना
  • ज्यादा वजन या मोटापा होना
  • गुदा मैथुन (एनल इंटरकोर्स) करना

बवासीर से क्या दिक्कतें होती हैं?
बवासीर में तकलीफ और दर्द हो सकता है, लेकिन इससे गंभीर समस्याएं नहीं होतीं. बहुत कम मामलों में, बवासीर वाले लोगों में ये होता है, जैसे कि

  • एनीमिया
  • बाहरी बवासीर में खून के थक्के (थ्रोम्बोस्ड)
  • इंफेक्शन
  • स्किन टैग
  • स्ट्रैंगुलेटेड बवासीर (गुदा की मांसपेशियां बाहर निकले हुए अंदरूनी बवासीर में खून का बहाव रोक देती हैं)

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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