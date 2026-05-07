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मां का दिल करुणा और क्षमा का एक असीम सागर होता है, 'मदर्स डे' पर, ये 10 दिल को छू लेने वाले Quotes पढ़ें

मां अमृत का वह साक्षात रूप है, जिसके नाम में ही प्रेम बसता है. मां वह है जिसकी पुकार में ही मिठास घुली होती है. मां का प्रेम इतना मधुर होता है कि स्वयं ईश्वर भी उसे पाने के लिए लालायित रहे. इस ब्रह्मांड के रचयिता, स्वयं ईश्वर ने भी मानव रूप धारण किया और एक मां की कोख से जन्म लिया. मां की महिमा ऐसी ही होती है. मां के प्रेम का वर्णन करने का कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वह सदैव अपूर्ण ही रहता है, मां की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होती. जब त्याग और प्रेम का मिलन होता है, तभी एक मां का जन्म होता है. मां का कोई विकल्प नहीं है, जहां कहीं भी मां उपस्थित होती है, वहां सौभाग्य अपने पंख फैलाकर आनंद से नृत्य करने लगता है.

हर साल की तरह इस साल भी मई का दूसरा रविवार पूरी दुनिया के लिए बहुत खास होगा. क्योंकि इस खास दिन को हर कोई मदर्स डे के तौर पर मनाता है. हमारी जिंदगी में दया और स्नेह से भरी इस मां शब्द की बहुत खास जगह है. जिसे हम भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, मां के त्याग और उसके प्यार को शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है. लेकिन मदर्स डे अपनी भावनाओं को जाहिर करने और इसे और भी खास और यादगार बनाने का एक शानदार और खूबसूरत मौका है. अगर आप भी मदर्स डे के इस खास दिन पर सबसे अच्छे कोट्स और मैसेज ढूंढ रहे हैं, तो यह मदर्स डे स्पेशल खबर आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है...