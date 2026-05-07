मां का दिल करुणा और क्षमा का एक असीम सागर होता है, 'मदर्स डे' पर, ये 10 दिल को छू लेने वाले Quotes पढ़ें
मां एक ऐसा शब्द हैं जिसे कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मां की व्याख्या शब्दों तक सीमित नहीं हो सकती. इन कोट्स जरूर...
Published : May 7, 2026 at 6:11 PM IST
मां अमृत का वह साक्षात रूप है, जिसके नाम में ही प्रेम बसता है. मां वह है जिसकी पुकार में ही मिठास घुली होती है. मां का प्रेम इतना मधुर होता है कि स्वयं ईश्वर भी उसे पाने के लिए लालायित रहे. इस ब्रह्मांड के रचयिता, स्वयं ईश्वर ने भी मानव रूप धारण किया और एक मां की कोख से जन्म लिया. मां की महिमा ऐसी ही होती है. मां के प्रेम का वर्णन करने का कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वह सदैव अपूर्ण ही रहता है, मां की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होती. जब त्याग और प्रेम का मिलन होता है, तभी एक मां का जन्म होता है. मां का कोई विकल्प नहीं है, जहां कहीं भी मां उपस्थित होती है, वहां सौभाग्य अपने पंख फैलाकर आनंद से नृत्य करने लगता है.
हर साल की तरह इस साल भी मई का दूसरा रविवार पूरी दुनिया के लिए बहुत खास होगा. क्योंकि इस खास दिन को हर कोई मदर्स डे के तौर पर मनाता है. हमारी जिंदगी में दया और स्नेह से भरी इस मां शब्द की बहुत खास जगह है. जिसे हम भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, मां के त्याग और उसके प्यार को शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है. लेकिन मदर्स डे अपनी भावनाओं को जाहिर करने और इसे और भी खास और यादगार बनाने का एक शानदार और खूबसूरत मौका है. अगर आप भी मदर्स डे के इस खास दिन पर सबसे अच्छे कोट्स और मैसेज ढूंढ रहे हैं, तो यह मदर्स डे स्पेशल खबर आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है...
मदर्स डे के मौके पर मां की महानता के बारे में 10 कोट्स, इस तरह है...
- मां के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, मां जीवन का आधार है, निस्वार्थ प्रेम है, सर्वोच्च त्याग है और ईश्वर की साक्षी है, जिसके बिना न कोई जन्म संभव है, न कोई तरक्की और न ही जीवन का कोई अर्थ है.
- कार्येषु दासी...करणेषु मंत्री...भोजेषु माता...मातृ दिवस के अवसर पर यह पंक्तियां माता के नि:स्वार्थ प्रेम और समर्पण को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं. इन सभी रूपों में प्रेम, सुरक्षा और समर्पण का साक्षात रूप हैं, उन सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सादर प्रणाम!
- मां केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वह शीतल छाया है जो हमें हर तपिश से बचाती है. मातृ दिवस की शुभकामनाएं
- मेरे अस्तित्व से लेकर मेरे व्यक्तित्व तक, मेरी मां का ही आशीर्वाद है. आपको मातृ दिवस की शुभकामनाएं
- मां गोंद की तरह होती हैं. भले ही आप उन्हें देख न पाएं, वे परिवार को एक साथ जोड़े रखती हैं. हैप्पी मदर्स डे
- मां का हृदय करुणा और क्षमा का एक असीम सागर होता है, जिसकी गहराई में हमेशा क्षमा पाई जाती है. मातृ दिवस की शुभकामनाएं
- मां का प्यार वह ईंधन है जो एक सामान्य इंसान को असंभव को संभव करने में सक्षम बनाता है. मातृ दिवस की शुभकामनाएं
- मां ही हमें जीवन देती है, संस्कार देती है और सही-गलत का फर्क सिखाती है. उसकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि बिगड़ी हुई किस्मत भी संवर जाती है. हैप्पी मदर्स डे.
- ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई, मातृ दिवस की शुभकामनाएं
- मां एक छायादार पेड़ के समान है, जो स्वयं तपती धूप (जीवन के कष्ट) सहती है, लेकिन अपने बच्चों को ठंडक और छांव (सुकून और सुरक्षा) देती है.