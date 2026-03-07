ETV Bharat / lifestyle

इंटरनेशनल विमेंस डे जान लें अपने अधिकार? यह हर भारतीय महिला के लिए है जरूरी

इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाता है और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है. यह देश, नस्ल, भाषा, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं के पार महिलाओं के योगदान का सम्मान करता है. लोग इस दिन को खास तरीकों से मनाते हैं, कई ऑफिस इवेंट ऑर्गनाइज करते हैं, केक काटते हैं और विमेंस डे मनाते हैं.

इतिहास

इंटरनेशनल विमेंस डे की शुरुआत 1910 में हुई थी, जब जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के महिला ऑफिस की लीडर क्लारा जेटकिन ने कोपेनहेगन में वर्किंग विमेन की दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह आइडिया पेश किया था. 17 देशों की 100 से ज्यादा महिलाओं ने एकमत होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था. इसके बाद, पहला इंटरनेशनल विमेंस डे 19 मार्च, 1911 को मनाया गया. पूरे यूरोप में रैलियां और प्रदर्शन हुए, जिसमें 30,000 महिलाओं का एक बड़ा जुलूस भी शामिल था. 1913 में, इंटरनेशनल विमेंस डे की तारीख 8 मार्च तय की गई, और तब से यह हर साल इसी दिन मनाया जाता है.

2026 की थीम...

यूनाइटेड नेशंस (UN) ने विमेंस डे (रविवार, 8 मार्च) के लिए एक दमदार थीम चुनी है. यह है: "अधिकार और न्याय के साथ-साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई". (Rights. Justice. Action. For all women and girls.") यह थीम हमें इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि अगर कानून उन्हें लागू नहीं करता है तो कोई भी अधिकार फायदेमंद नहीं है. इसके अलावा, विमेंस डे 2026 ग्लोबल कैंपेन थीम, "गिव टू गेन," इस बात पर जोर देती है कि हमारा सहयोग कैसे जेंडर इक्वालिटी का रास्ता बना सकता है. यह कैंपेन हर व्यक्ति और ऑर्गनाइजेशन से अपना समय, रिसोर्स और गाइडेंस शेयर करने की अपील करता है ताकि महिलाएं न केवल आगे बढ़ सकें बल्कि अपने लक्ष्य भी हासिल कर सकें. तभी समाज और पूरी इकॉनमी बेहतर होगी.