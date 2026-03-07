इंटरनेशनल विमेंस डे जान लें अपने अधिकार? यह हर भारतीय महिला के लिए है जरूरी
इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 के मौके पर जानिए कि भारत में महिलाओं के पास क्या-क्या अधिकार है और उनके लिए यह कितना फायदेमंद है...
Published : March 7, 2026 at 7:05 PM IST
इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाता है और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है. यह देश, नस्ल, भाषा, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं के पार महिलाओं के योगदान का सम्मान करता है. लोग इस दिन को खास तरीकों से मनाते हैं, कई ऑफिस इवेंट ऑर्गनाइज करते हैं, केक काटते हैं और विमेंस डे मनाते हैं.
इतिहास
इंटरनेशनल विमेंस डे की शुरुआत 1910 में हुई थी, जब जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के महिला ऑफिस की लीडर क्लारा जेटकिन ने कोपेनहेगन में वर्किंग विमेन की दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह आइडिया पेश किया था. 17 देशों की 100 से ज्यादा महिलाओं ने एकमत होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था. इसके बाद, पहला इंटरनेशनल विमेंस डे 19 मार्च, 1911 को मनाया गया. पूरे यूरोप में रैलियां और प्रदर्शन हुए, जिसमें 30,000 महिलाओं का एक बड़ा जुलूस भी शामिल था. 1913 में, इंटरनेशनल विमेंस डे की तारीख 8 मार्च तय की गई, और तब से यह हर साल इसी दिन मनाया जाता है.
2026 की थीम...
यूनाइटेड नेशंस (UN) ने विमेंस डे (रविवार, 8 मार्च) के लिए एक दमदार थीम चुनी है. यह है: "अधिकार और न्याय के साथ-साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई". (Rights. Justice. Action. For all women and girls.") यह थीम हमें इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि अगर कानून उन्हें लागू नहीं करता है तो कोई भी अधिकार फायदेमंद नहीं है. इसके अलावा, विमेंस डे 2026 ग्लोबल कैंपेन थीम, "गिव टू गेन," इस बात पर जोर देती है कि हमारा सहयोग कैसे जेंडर इक्वालिटी का रास्ता बना सकता है. यह कैंपेन हर व्यक्ति और ऑर्गनाइजेशन से अपना समय, रिसोर्स और गाइडेंस शेयर करने की अपील करता है ताकि महिलाएं न केवल आगे बढ़ सकें बल्कि अपने लक्ष्य भी हासिल कर सकें. तभी समाज और पूरी इकॉनमी बेहतर होगी.
यह आइडिया आसान लेकिन गहरा है, दरअसल जब हम महिलाओं के सपनों और सफलताओं में योगदान देते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है. बल्कि, यह पूरे समाज में फैलता है, हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाता है और एक ऐसा समाज बनाता है जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो और सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो सके.
भारत में महिलाओं को अधिकार
- बराबर सैलरी का अधिकार: महिलाओं को बराबर काम के लिए पुरुषों के बराबर सैलरी का अधिकार है.
- इज्जत और तमीज का अधिकार: हर महिला को प्यार और इज्जत से पेश आने का अधिकार है. यह न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक सभ्य समाज की नींव भी है. जब महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का माहौल मिलता है, तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज में योगदान दे पाती हैं. एक सही समाज बनाने के लिए इस अधिकार को बनाए रखना बहुत जरूरी है.
- काम की जगह पर हैरेसमेंट के खिलाफ अधिकार: महिलाओं को ऐसी जगहों पर काम करने का अधिकार है जहां हैरेसमेंट न हो. इसका मतलब है कि काम की जगह पर कोई गलत बर्ताव, धमकी या गलत व्यवहार न हो.
- घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार: हर महिला को बिना किसी नुकसान के डर के घर पर रहने का अधिकार है. इसका मतलब है कि कोई शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण न हो, और एक सुरक्षित घर हो.
- मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार: हर महिला को भारत में, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मुफ्त कानूनी मदद मिलने का अधिकार है. इससे कानूनी सिस्टम में निष्पक्षता और बराबरी पक्की होती है, जिससे सभी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का बराबर मौका मिलता है.
- रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार: किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं होने का अधिकार है. ऐसा इसलिए है क्योंकि रात में खतरा बढ़ जाता है, और यह अधिकार यह पक्का करता है कि कानून महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार और सम्मान से पेश आए.
- स्टॉकिंग के खिलाफ अधिकार: हर महिला को अनचाहे ध्यान और धमकियों से आजादी का अधिकार है. यह अधिकार स्टॉकिंग से बचाता है, जिससे यह पक्का होता है कि महिलाएं बिना किसी डर के आजादी से घूम-फिर सकें.
- अश्लील चित्रण के खिलाफ अधिकार: महिलाओं को मीडिया में इज्जतदार तरीके से दिखाने और गलत या शोषण करने वाले तरीके से दिखाने से सुरक्षा का अधिकार है. इस अधिकार का मकसद ऐसा माहौल बनाना है जहां महिलाएं स्टीरियोटाइप तक सीमित न रहें, और पॉजिटिव और सशक्त प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दें.
- ऑनलाइन हैरेसमेंट के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार: ऑनलाइन दुनिया में, महिलाओं को गलत व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करने का अधिकार है. यह एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल के महत्व को पहचानता है, रिपोर्टिंग को बढ़ावा देता है और साइबर क्राइम को रोकने में मदद करता है.
- इंटरनेट से मॉर्फ्ड फोटो हटाने के तुरंत स्टेप्स: अगर आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो बिना इजाजत इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो तुरंत हटवाने का अधिकार है
- मैटरनिटी लीव का अधिकार अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार: एक लैंडमार्क फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार घोषित किया, जो जीवन और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है.
- जीरो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) का अधिकार: जीरो FIR एक ऐसी FIR है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल किया जा सकता है, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो या पुलिस स्टेशन का जूरिस्डिक्शन कुछ भी हो.
- राइट टू डिस्कनेक्ट: राइट टू डिस्कनेक्ट एक नया लेबर लॉ या पॉलिसी है जो एम्प्लॉई को यह लीगल अधिकार देता है कि उन्हें ऑफिस के घंटों के बाद काम से जुड़े कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब देने के लिए मजबूर न किया जाए. इसका मकसद "हमेशा अवेलेबल" वर्क कल्चर से बचना और वर्क-लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना है.
यह महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद है?
महिलाओं पर अक्सर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं. जैसे कि नौकरी और बिना पैसे के घर और देखभाल का काम. यह कानून सीधे तौर पर महिलाओं की मदद करता है. जैसे कि...
- मानसिक तनाव कम करना
- कामकाजी मांओं को सपोर्ट करना
- एक सही और हेल्दी वर्क कल्चर को बढ़ावा देना