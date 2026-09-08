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भारत के इस राज्य में है दुनिया का सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी हनुमान मंदिर, जानें यहां कैसे पहुंचें?

भारत के इस राज्य में है दुनिया का सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी हनुमान मंदिर, जानें यहां कैसे पहुंचें? ( GETTY IMAGES )

मंदिर तक कैसे पहुंचें यह मंदिर आम तौर पर सुबह से रात तक खुला रहता है. यहां एक तय समय-सारणी के अनुसार सुबह लगभग 7:00 बजे से लेकर दोपहर और शाम तक दर्शन (देवता के दर्शन) की सुविधा रहती है. मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है (जो लगभग 110 किमी दूर है). सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन (लगभग 35 किमी दूर) और दौसा रेलवे स्टेशन (लगभग 45 किमी दूर) हैं. यह जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे (NH-21) से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.

मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि यह भगवान हनुमान के बाल रूप (बालाजी) को समर्पित एक बेहद मशहूर और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली मंदिर है. यह मंदिर दुनिया भर में बुरी आत्माओं, अलौकिक बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से राहत पाने की जगह के तौर पर जाना जाता है. यहां बालाजी की मूर्ति इंसानी हाथों से नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह पहाड़ से अपने-आप प्रकट हुई थी. मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसमें लगातार पानी बहता रहता है. बालाजी महाराज के साथ-साथ, भक्त यहां प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं.

दो पहाड़ियों के बीच बसा यह मंदिर दुनिया के उन कुछ रहस्यमयी मंदिरों में से एक है जहां दैवीय कृपा और चमत्कारी घटनाएं वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर देती हैं. बहुत ज्यादा अध्ययन और जांच-पड़ताल के बावजूद, इसके पीछे का रहस्य आज भी अनसुलझा है.

भारत में कई ऐसे अलौकिक और रहस्यमयी मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों, अनोखी वास्तुकला और परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. ऐसी ही एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी धाम. श्री बालाजी को समर्पित यह विश्व-प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में घाटा मेहंदीपुर में सदियों से स्थित है. पुराने समय में, यह इलाका एक घना जंगल हुआ करता था जहां कई तरह के जंगली जानवर रहते थे. राजस्थान के दौसा और गंगापुर (पहले करौली) जिलों के बीच स्थित यह मंदिर गहरे चमत्कारी महत्व वाला स्थान है.

मंदिर की तुलना अदालत से की जाती है

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि इस मंदिर को भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है. यह मंदिर दुनिया भर में मशहूर है, खासकर नकारात्मक शक्तियों, बुरी आत्माओं और तंत्र (जादू-टोने) से जुड़ी परेशानियों से राहत दिलाने के लिए. मूर्ति की छाती के बाईं ओर एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार पानी की धारा बहती रहती है. भक्त इसे भगवान बालाजी का पसीना मानते हैं. वैज्ञानिक भी इस पानी के स्रोत का रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं. इस मंदिर की तुलना अदालत से की जाती है जहां आध्यात्मिक परेशानियों और संकटों का समाधान किया जाता है.

तीन मुख्य देवताओं की होती है पूजा

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि इस मंदिर में तीन मुख्य देवताओं की पूजा की जाती है. पहले हैं श्री बालाजी महाराज, जो भगवान हनुमान का बाल रूप हैं. उन्हें मुख्य रूप से भोग के तौर पर लड्डू चढ़ाए जाते हैं. दूसरे हैं प्रेतराज सरकार, जो बुरी आत्माओं और दुष्ट शक्तियों को दंड देते हैं. उन्हें पके हुए चावल चढ़ाए जाते हैं और तीसरे हैं कोतवाल कप्तान (भैरव बाबा) ये भगवान शिव का ही एक रूप जो न्याय और व्यवस्था बनाए रखते हैं, उन्हें उड़द की दाल चढ़ाई जाती है.

यहां चढ़ाया गया प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए.

मान्यता है कि यहां चढ़ाया गया प्रसाद (जैसे लड्डू, चावल और उड़द की दाल) कभी भी घर नहीं ले जाया जाता है. माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्माएं पीछे आ सकती हैं, इसलिए बचा हुआ प्रसाद या तो वहीं छोड़ दिया जाता है या दान कर दिया जाता है. मंदिर परिसर से कोई भी खाने-पीने की चीज या खुशबूदार चीज बाहर नहीं ले जानी चाहिए.

पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि इस मंदिर में पूजा करने के बाद, जब आप इसके परिसर से बाहर निकलते हैं, तो आपको सीधे आगे बढ़ना होता है. पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है. ऐसा माना जाता है कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मंदिर में पीछे छूटी बुरी आत्माएं आप पर फिर से हावी हो सकती हैं. मंदिर परिसर में घुसते ही एक अलग तरह की भारी ऊर्जा महसूस होती है. यहां आने वाले परेशान लोग अक्सर अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिन्हें बुरी आत्माओं का साया माना जाता है.

उनका कहना है कि यहां लोग खुद को जंजीरों से बांधते हैं, चिल्लाते हैं या रोते हैं. फिर भी, बिना किसी दवा के, सिर्फ बालाजी की 'अर्जी' (याचिका) और 'पेशी' (धार्मिक उपस्थिति) के भरोसे, वे पूरी तरह ठीक होकर लौटते हैं. इस प्रक्रिया के लिए नियमित पूजा और उपस्थिति जरूरी है.

(Disclaimer: खबर धार्मिक मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)