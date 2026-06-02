5 मिनट का यह फुल बॉडी वर्कआउट आपको बना सकता है फिट और हेल्दी, जानिए कैसे?
5 मिनट की फुल-बॉडी एक्सरसाइज रूटीन आपकी एनर्जी को असरदार तरीके से बढ़ा सकती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकती है, और...
Published : June 2, 2026 at 5:00 PM IST
हर कोई हेल्दी, फिट और बिना किसी परेशानी के जिंदगी जीना चाहता है, इसे पाने के लिए, बहुत से लोग कड़ी मेहनत और एक्सरसाइज करते हैं. दूसरी ओर, कुछ लोग हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने से हिचकिचाते हैं. इसके अलावा, बहुत से लोग इतनी बिजी जिंदगी जीते हैं कि उनकी इच्छा के बावजूद, उन्हें एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिल पाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, आज की इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर, आइए जानें कि अगर आपको हेवी वर्कआउट पसंद नहीं है या आपके पास उन्हें करने का समय नहीं है, तो आप कैसे फिट रह सकते हैं...
बिना ज्यादा मेहनत के हेल्दी और फिट रहने के आसान तरीके
बहुत से लोगों को कड़ी मेहनत या जिम में घंटों पसीना बहाना पसंद नहीं होता है. इसलिए, वे जिम जाने से कतराते हैं और इसके बजाय बिना किसी फॉर्मल एक्सरसाइज के फिट रहने के आसान उपाय ढूंढते हैं. ऐसे लोगों के लिए फिट और एक्टिव रहने के लिए 5 मिनट का हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) सर्किट सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है.
हर एक्सरसाइज 45 सेकंड तक करें और 15 सेकंड का ब्रेक लें
जंपिंग जैक्स: 45 सेकंड शरीर को वार्मअप करने के लिए करें. जंपिंग जैक एक असरदार टोटल-बॉडी वर्कआउट है जिसे आप लगभग कहीं भी कर सकते हैं. यह एक्सरसाइज प्लायोमेट्रिक्स या जंप ट्रेनिंग का हिस्सा है. प्लायोमेट्रिक्स एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस वर्क का कॉम्बिनेशन है. इस तरह की एक्सरसाइज आपके दिल, फेफड़ों और मसल्स पर एक ही समय में काम करती है.
स्क्वाट्स: स्क्वैट्स आपकी जांघों, कूल्हों और बट में शरीर के निचले हिस्से की ताकत बनाने में मदद करने के लिए एक जरूरी एक्सरसाइज है. इसे रोजाना 45 सेकंड के लिए करें. ये आपके पेट और पीठ के निचले हिस्से की कोर मसल्स में भी ताकत बनाने में मदद करते हैं. इन सबसे आपकी इन चीजों में सुधार हो सकता है.
- फ्लेक्सिबिलिटी
- बैलेंस
- एंड्योरेंस
पुश-अप्स: इसे रोज 45 सेकंड के लिए करें, पुश-अप एक बेसिक कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है जो सिर्फ आपके शरीर के वजन का इस्तेमाल करके आपकी छाती, कंधों, ट्राइसेप्स और कोर को मजबूत बनाती है. नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन (NASM) के अनुसार, इस मूवमेंट में माहिर होने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी को बचाने और मसल्स के ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए पूरे शरीर में तनाव की जरूरत होती है.
माउटेंन क्लाइम्बर्स: इसे 45 सेकंड के लिए फुल बॉडी वर्कआउट और पेट की चर्बी कम करने के लिए लिए करें. माउंटेन क्लाइंबर एक डायनामिक, हाई-यूटिलिटी बॉडीवेट एक्सरसाइज है, जो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग को पूरे शरीर की ताकत और कोर स्टेबिलिटी के साथ जोड़ती है. इसे अक्सर रनिंग प्लैंक कहा जाता है, यह आपके ऊपरी शरीर को आइसोमेट्रिकली स्थिर करने के लिए मजबूर करता है, जबकि आपका निचला शरीर जबरदस्त मूवमेंट करता है, जिससे आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है.
प्लैंक: 45 सेकंड के लिए कोर और रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए जरूर करें. प्लैंक एक बहुत असरदार आइसोमेट्रिक कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जिसमें पुश-अप जैसी पोजिशन बनाए रखना होता है. यह मुख्य रूप से पेट की मसल्स, पीठ के निचले हिस्से और कंधों को टारगेट करता है, बिना किसी इक्विपमेंट के स्टेबिलिटी बनाता है और पोस्चर को बेहतर बनाता है.
5 मिनट सिर्फ आपके बॉडी वेट का इस्तेमाल करके मेजर मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट कर सकती है. छोटे एक्सरसाइज स्नैक्स साइंटिफिक रूप से साबित हुए हैं कि वे रोजाना की फिजिकल पावर को बढ़ाते हैं.