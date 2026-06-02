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5 मिनट का यह फुल बॉडी वर्कआउट आपको बना सकता है फिट और हेल्दी, जानिए कैसे?

हर कोई हेल्दी, फिट और बिना किसी परेशानी के जिंदगी जीना चाहता है, इसे पाने के लिए, बहुत से लोग कड़ी मेहनत और एक्सरसाइज करते हैं. दूसरी ओर, कुछ लोग हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने से हिचकिचाते हैं. इसके अलावा, बहुत से लोग इतनी बिजी जिंदगी जीते हैं कि उनकी इच्छा के बावजूद, उन्हें एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिल पाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, आज की इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर, आइए जानें कि अगर आपको हेवी वर्कआउट पसंद नहीं है या आपके पास उन्हें करने का समय नहीं है, तो आप कैसे फिट रह सकते हैं...

बिना ज्यादा मेहनत के हेल्दी और फिट रहने के आसान तरीके

बहुत से लोगों को कड़ी मेहनत या जिम में घंटों पसीना बहाना पसंद नहीं होता है. इसलिए, वे जिम जाने से कतराते हैं और इसके बजाय बिना किसी फॉर्मल एक्सरसाइज के फिट रहने के आसान उपाय ढूंढते हैं. ऐसे लोगों के लिए फिट और एक्टिव रहने के लिए 5 मिनट का हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) सर्किट सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है.

हर एक्सरसाइज 45 सेकंड तक करें और 15 सेकंड का ब्रेक लें

जंपिंग जैक्स: 45 सेकंड शरीर को वार्मअप करने के लिए करें. जंपिंग जैक एक असरदार टोटल-बॉडी वर्कआउट है जिसे आप लगभग कहीं भी कर सकते हैं. यह एक्सरसाइज प्लायोमेट्रिक्स या जंप ट्रेनिंग का हिस्सा है. प्लायोमेट्रिक्स एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस वर्क का कॉम्बिनेशन है. इस तरह की एक्सरसाइज आपके दिल, फेफड़ों और मसल्स पर एक ही समय में काम करती है.

स्क्वाट्स: स्क्वैट्स आपकी जांघों, कूल्हों और बट में शरीर के निचले हिस्से की ताकत बनाने में मदद करने के लिए एक जरूरी एक्सरसाइज है. इसे रोजाना 45 सेकंड के लिए करें. ये आपके पेट और पीठ के निचले हिस्से की कोर मसल्स में भी ताकत बनाने में मदद करते हैं. इन सबसे आपकी इन चीजों में सुधार हो सकता है.