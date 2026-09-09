इन Yoga और प्राणायाम से दूर होंगे ग्रहदोष, शरीर रहेगा फिट और बीमारियों से मिलेगी मुक्ति!
किसी खास ग्रह से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों को दूर रखने के लिए कौन-से योग और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? ज्योतिषाचार्य से जानिए...
Published : September 9, 2026 at 1:36 PM IST
ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि ज्योतिष और योग विज्ञान के अनुसार, अलग-अलग ग्रहों के बीच असंतुलन से शारीरिक बीमारियां और मानसिक परेशानियां होती हैं. हालांकि, खास योगासनों और प्राणायाम तकनीकों से इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है. हर ग्रह शरीर के खास सिस्टम और दोषों (जैविक तत्वों) से जुड़ा होता है. इसलिए, कुछ खास एक्सरसाइज करने से ग्रहों के बुरे असर को कम किया जा सकता है और उनके अच्छे गुणों को बढ़ाया जा सकता है. जानें कि किन ग्रहों के लिए कौन-सी योग क्रियाएं और प्राणायाम तकनीकें अपनानी चाहिए ताकि उनसे जुड़ी समस्याओं और बीमारियों से बचा जा सके...
सूर्य: ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, कुंडली में सूर्य की खराब स्थिति मुख्य रूप से हमारे आत्मविश्वास पर असर डालती है. साथ ही, हम इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि हमारे आभा-मंडल (aura) पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा, हमें आंखों की समस्या, कमजोर नर्वस सिस्टम, दिल की बीमारी और खून की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इससे निपटने के लिए, सूर्य नमस्कार के साथ-साथ नियमित रूप से अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका और अग्निसार का प्रैक्टिस करना चाहिए. ये प्रैक्टिस सूर्य से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में बहुत फायदेमंद होते हैं.
चंद्रमा: कमजोर चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा भावुक बना देता है, जिससे आपको बाहरी दुनिया में हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. साथ ही, कमजोर चंद्रमा से लगातार स्ट्रेस और बेचैनी बनी रहती है. अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो इसे मजबूत करने के लिए आपको नियमित रूप से अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए. इन अभ्यासों के साथ कुछ देर 'ओम' का जाप करने से बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं. इसके अलावा, खूब पानी पिएं.
मंगल: जब आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव नकारात्मक होता है, तो इससे स्वभाव में बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ जाती है. सेक्स से जुड़े मामलों में, यह आपको या तो बहुत कमजोर या फिर बहुत ज्यादा कामुक बना सकता है, दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं. इसके अलावा, यह आपकी एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बदल सकता है, जिससे आप या तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा सुस्त, दोनों ही स्थितियां फायदेमंद नहीं हैं. मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, आपको नियमित रूप से पद्मासन (लोटस पोज), तितली आसन (बटरफ्लाई पोज), मयूरासन (पीकॉक पोज) और शीतलीकरण प्राणायाम (कूलिंग ब्रेथ) का अभ्यास करना चाहिए.
बुध: जब आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव नकारात्मक होता है, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता काफी कम हो जाती है. चूंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय ही आपके जीवन की हर स्थिति की दिशा तय करते हैं, इसलिए बुध का महत्व स्पष्ट है. पीड़ित बुध त्वचा संबंधी रोगों का एक मुख्य कारण है. पीड़ित बुध को संतुलित करने के लिए, आपको नियमित रूप से भस्त्रिका, भ्रामरी और अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए. निस्संदेह, इन अभ्यासों के साथ 'ओम' का जाप करने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और मानसिक स्पष्टता व रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभूतपूर्व सुधार आएगा. इसके अलावा, हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाना भी फायदेमंद साबित होगा.
गुरु: ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, जब आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित होता है, तो लिवर की समस्याएं लगभग निश्चित हो जाती हैं. पीड़ित गुरु मोटापा और डायबियटीज का एक प्रमुख कारण है. इससे कैंसर भी हो सकता है. गुरु को संतुलित करने के लिए, कपालभाति, सर्वांगासन और अग्निसार क्रिया का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद है. अपनी दिनचर्या में सूर्यनमस्कार को शामिल करने से और भी बेहतर और तेज परिणाम मिलेंगे. साथ ही, मिठाइयों और पीले रंग के खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना भी आवश्यक है.
शुक्र: कुंडली में पीड़ित शुक्र प्रजनन अंगों और यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा करता है. यह महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी विकारों का एक प्रमुख कारण है और व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं से वंचित कर सकता है. पीड़ित या कमजोर शुक्र को संतुलित करने के लिए, धनुरासन, हलासन, मूल बंध और जानुशिरासन का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद है. इसके अलावा, रात में 'ठंडी' प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों (जैसे दही और चावल)के सेवन से बचने पर बेहतर और तेज परिणाम मिलते हैं.
शनि: अगर कुंडली में शनि पीड़ित हो, तो व्यक्ति को पेट की समस्याएं, एसिडिटी, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. इन समस्याओं से चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सुस्ती और नींद न आने की दिक्कत होती है, जिससे आपके काम पर बुरा असर पड़ता है. नतीजतन, आर्थिक और मानसिक तनाव भी बढ़ता है. पीड़ित शनि के असर को कम करने के लिए, नियमित रूप से कपालभाति, अनुलोम-विलोम, अग्निसार, पवनमुक्तासन, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के साथ-साथ अन्य आसन करने चाहिए. इसके अलावा, भारी और तैलीय भोजन से परहेज करने से जल्दी और लंबे समय तक रहने वाले फायदे मिलेंगे.
राहु: राहु का असर लगभग हमेशा नकारात्मक होता है; अगर यह लग्न (पहले घर) या दूसरे, पांचवें या आठवें घर में हो, तो इसके नतीजे और भी बुरे हो सकते हैं. बुध की तरह, राहु मुख्य रूप से दिमाग और सोचने-समझने की क्षमता पर असर डालता है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और आपकी सोच स्पष्ट नहीं रहती. आपकी बोली कठोर या अप्रिय हो सकती है. आपमें बेवजह गुस्सा करने और बेकार की बहस करने की आदत बन सकती है, जिससे आपके लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. राहु के असर को कम करने के लिए योग और ध्यान सबसे अच्छे उपाय हैं. नियमित रूप से अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, उद्गीथ और भस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद है. आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठकर 'ओम' का जाप करने से भी काफी फायदा होता है.
केतु: केतु के कारण एनीमिया, बवासीर, अपच, त्वचा रोग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इससे खून में अशुद्धियां भी आ जाती हैं. पीड़ित केतु के प्रभाव को कम करने के लिए अग्निसार, अनुलोम-विलोम, कपालभाति और शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए.
सोर्स-
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3415184/
(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट धार्मिक मान्यताओं और जानकारी के साथ-साथ एक ज्योतिषी के बयानों पर आधारित है. यहां दी गई किसी भी जानकारी पर काम करने से पहले किसी संबंधित एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है. यह रिपोर्ट सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है.)