ETV Bharat / lifestyle

Year Ender 2025: साल 2025 में गूगल पर इन व्यंजनों को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, लिस्ट देखकर उड़ जाएंगे होश

Year Ender 2025: साल 2025 में गूगल पर इन व्यंजनों को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, लिस्ट देखकर उड़ जाएंगे होश ( GETTY IMAGES )