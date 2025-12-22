Year Ender 2025: साल 2025 में गूगल पर इन व्यंजनों को सबसे ज्यादा किया गया सर्च, लिस्ट देखकर उड़ जाएंगे होश
खाना हमेशा से लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने का एक माध्यम रहा है. हर देश का अपना खाना होता है जो उसके इतिहास और...
Published : December 22, 2025 at 5:59 PM IST
चाहे वह पारंपरिक त्योहारों के पकवान हों या अनोखे ड्रिंक्स, लोगों के गूगल सर्च पैटर्न से पता चलता है कि भारत का फूड कल्चर तेजी से बदल रहा है. देश भर में सबसे ज्यादा सर्च की गई टॉप 10 रेसिपी की एक लिस्ट जारी की गई है. गूगल की 'ईयर इन सर्च' रिपोर्ट ने ट्रेंडिंग रेसिपी का एक स्वादिष्ट और विविध मिश्रण पेश किया है. कम्फर्ट फूड से लेकर इनोवेटिव कॉकटेल और ब्रिटिश क्लासिक्स तक, यह लिस्ट साबित करती है कि भारतीय किचन पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक हैं. इस लिस्ट में क्षेत्रीय व्यंजन, हेल्दी ड्रिंक्स, इंटरनेशनल खाना, यॉर्कशायर पुडिंग जैसे क्लासिक ब्रिटिश व्यंजन, पोर्नस्टार मार्टिनी जैसे अनोखे कॉकटेल और महाराष्ट्र का मशहूर मोदक भी शामिल हैं.
यह सबसे ज्यादा सर्च की गई टॉप 10 रेसिपी की लिस्ट है...
इडली: साउथ इंडियन नाश्ते का एक मुख्य हिस्सा, इडली सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन सिर्फ अपने पारंपरिक रूप में नहीं. रागी इडली, स्टफ्ड इडली और इडली सैंडविच जैसे नए फ्यूजन वेरिएशन की सर्च से पता चलता है कि इस साउथ इंडियन डिश को हेल्थ और क्रिएटिविटी दोनों पर ध्यान देते हुए नए तरीके से बनाया जा रहा है.
पॉर्नस्टार मार्टिनी: नाम सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन यह ड्रिंक 2025 में खूब वायरल हुई. पैशन फ्रूट, वनीला वोडका और प्रोसेको से बना यह कॉकटेल सोशल मीडिया वीडियो और पॉप कल्चर में छा जाने के बाद भारत में जबरदस्त लोकप्रिय हो रहा है. इससे पता चलता है कि आजकल लोग नए फ्लेवर में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं.
मोदक या उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थी पर मोदक खाना जरूरी है. मोदक हमेशा से पॉपुलर रहे हैं, लेकिन इस साल, स्टीम किए हुए उकडीचे मोदक की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है. चॉकलेट मोदक, फ्यूजन फिलिंग वाले और एयर-फ्राइड मोदक जैसे मॉडर्न वेरिएशन भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं.
ठेकुआ: छठ पूजा के दौरान बनाया जाने वाला यह बिहारी व्यंजन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना यह व्यंजन अपने सरल और स्थानीय स्वाद से लोगों को अपने वतन और त्योहारों की याद दिलाता है.
उगादी पचड़ी: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यह पारंपरिक डिश छह स्वाद का मिश्रण है: मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार और कसैला. इसकी बढ़ती लोकप्रियता दिखाती है कि लोग क्षेत्रीय परंपराओं और उनके महत्व में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं.
चुकंदर कांजी: उत्तर भारत का यह फर्मेंटेड ड्रिंक चुकंदर और राई से बनता है. यह पेट के लिए फायदेमंद है. इसकी प्रोबायोटिक खूबियों के कारण 2025 में इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, जो पारंपरिक सेहतमंद ड्रिंक्स की ओर बढ़ते ट्रेंड का संकेत देता है.
तिरुवतिराई काली: तमिलनाडु में तिरुवतिराई त्योहार के दौरान बनने वाली यह मीठी डिश चावल, गुड़ और इलायची से बनाई जाती है. इसकी बढ़ती लोकप्रियता दिखाती है कि पारंपरिक त्योहारों के पकवान एक बार फिर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं.
यॉर्कशायर पुडिंग: यह इस लिस्ट में एक हैरान करने वाला नाम है. इंग्लैंड की यह बेक्ड डिश भारतीय किचन के लिए नई थी, इसलिए लोगों ने इसे जिज्ञासा और एक्सपेरिमेंट से खोजा.
गोंद कतीरा या गम ट्रैगाकैंथ: गर्मी के महीनों में इस्तेमाल होने वाला यह ठंडक देने वाला इंग्रीडिएंट, अपनी आयुर्वेदिक खूबियों की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है. ड्रिंक्स और डेजर्ट में इसके इस्तेमाल और फायदों ने इसे सीजनल फेवरेट बना दिया है.
कोलुकट्टई: यह साउथ इंडियन डिश मोदक जैसी होती है और विनायक चतुर्थी समेत कई त्योहारों पर बनाई जाती है. इसकी पॉपुलैरिटी क्षेत्रीय मिठाइयों में बढ़ती दिलचस्पी और पारंपरिक पकवानों के फिर से चलन में आने को दिखाती है.
