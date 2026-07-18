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फिट और एनर्जी से भरपूर रहने के लिए रोज सुबह जरुर करें ये 8 काम, जानिए क्या?

आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, इसी पर आपके पूरे दिन की नींव टिकी होती है. जैसे एक मजबूत नींव इमारत को मजबूत बनाती है, वैसे ही सुबह के शुरुआती कुछ घंटे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत तय करते हैं. मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह का एक सकारात्मक विचार या अच्छी आदत आपके पूरे दिन को शानदार बना सकती है. इसके उलट, देर से उठने की हड़बड़ी न सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ाती है, बल्कि पूरे दिन आपके मूड और काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है. आप कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव करके इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपनी सुबह को बेहतर और ऊर्जावान बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं...