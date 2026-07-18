फिट और एनर्जी से भरपूर रहने के लिए रोज सुबह जरुर करें ये 8 काम, जानिए क्या?
इन आसान आदतों के साथ अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें. ये आपकी एनर्जी बढ़ाएंगी, फोकस बेहतर करेंगी और आपको एक ज्यादा प्रोडक्टिव दिन के...
फिट और एनर्जी से भरपूर रहने के लिए रोज सुबह जरुर करें ये 8 काम, जानिए क्या? (GETTY IMAGES)
Published : July 18, 2026 at 6:01 AM IST
आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, इसी पर आपके पूरे दिन की नींव टिकी होती है. जैसे एक मजबूत नींव इमारत को मजबूत बनाती है, वैसे ही सुबह के शुरुआती कुछ घंटे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत तय करते हैं. मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह का एक सकारात्मक विचार या अच्छी आदत आपके पूरे दिन को शानदार बना सकती है. इसके उलट, देर से उठने की हड़बड़ी न सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ाती है, बल्कि पूरे दिन आपके मूड और काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है. आप कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव करके इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपनी सुबह को बेहतर और ऊर्जावान बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं...
- एक रेगुलर रूटीन बनाएं- एक जैसा रूटीन अच्छी और प्रोडक्टिव सुबह के लिए जरूरी है. जब आप हर दिन (वीकेंड पर भी) एक ही समय पर उठते हैं, तो आपका शरीर उस रिदम के हिसाब से ढल जाता है. रोज एक ही समय पर उठने से आपका सर्केडियन रिदम (शरीर की नैचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक) बैलेंस रहता है. इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, हार्मोन सही ढंग से काम करते हैं, और जागने पर आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं.
- सोकर उठते ही पानी पिएं- सुबह उठते ही पानी पीने से रात भर के बाद शरीर में पानी की कमी पूरी होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और आंतों की सफाई में मदद मिलती है. इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. अगर आप चाहें, तो हल्के गर्म पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं.
- अपने शरीर को स्ट्रेच करें या हिलाएं- आपको पूरे वर्कआउट की जरूरत नहीं है. बस कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग भी कमाल कर सकती है. सोकर उठने के तुरंत बाद स्ट्रेचिंग करना या शरीर को हिलाना-डुलाना बहुत फायदेमंद होता है. इससे रात भर के आराम के बाद मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जोड़ों की अकड़न दूर होती है और शरीर दिन भर के कामों के लिए ऊर्जावान बनता है. इसके लिए 5-10 मिनट हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी देर टहलें, या अपने कमरे में डांस भी कर सकते है.
- अपने फोन से दूर रहें- हममें से ज्यादातर लोग जागते ही अपना फोन उठाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जागने के तुरंत बाद फोन से दूर रहना मानसिक शांति और दिन भर बेहतर काम करने के लिए बहुत जरूरी है. जागते ही फोन चेक करने से दिमाग पर जानकारी का बोझ बढ़ जाता है, जिससे तनाव, एंग्जायटी और आंखों पर जोर पड़ सकता है. इसके बजाय, उन 30 मिनटों का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के अपने दिन की शुरुआत करने के लिए करें.
- माइंडफुलनेस या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें- जब आप बिस्तर पर भी हों, तो पांच मिनट गहरी सांस लेना या बस चुपचाप बैठना आपके दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना सकता है. आपको कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप बैठें, कुछ गहरी सांसें लें, और इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है.
- हेल्दी नाश्ता करें- सुबह का हेल्दी नाश्ता आपके दिमाग और शरीर के लिए ईंधन का काम करता है. नाश्ते में एनर्जी देने वाले फूड्स शामिल करें और चीनी से बचें. प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर शामिल करें, जो एक संपूर्ण नाश्ता बनाते हैं. अंडे, एवोकाडो टोस्ट, दाल का चीला, स्प्राउट्स सलाद और फलों व नट्स के साथ ओटमील नाश्ते में शामिल करने के लिए अच्छे विकल्प हैं.
- थोड़ी धूप लें- धूप एक नेचुरल कैफीन बूस्ट की तरह काम करती है. सुबह की धूप आपके शरीर के सोने-जागने के साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करती है. सुबह की कॉफी का मजा लेते हुए कुछ मिनट के लिए बाहर निकलें या खिड़की के पास बैठें, इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा
- म्यूजिक या कुछ प्रेरणादायक सुनें- सुबह का माहौल और दिन की अच्छी शुरुआत मायने रखती है. तैयार होते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक या कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनें, इससे आपको पॉजिटिव सोच बनाने और आने वाले दिन के लिए उत्साहित महसूस करने में मदद मिलेगी.