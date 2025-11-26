ETV Bharat / lifestyle

पार्टनर संग बिताना चाहते हैं क्वालिटी टाइम, कम बजट में इन रोमांटिक जगहों पर घूमने का बनाएं प्लान

भारत में उन जगहों के बारे में जानें जो कपल्स के लिए रोमांटिक पल बिताने के लिए एकदम सही हैं. यहां 11 जहगों की लिस्ट...

These places in India are extremely romantic; plan a trip with your partner.
पार्टनर संग बिताना चाहते हैं क्वालिटी टाइम, कम बजट में इन रोमांटिक जगहों पर घूमने का बनाएं प्लान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 26, 2025 at 1:30 PM IST

जब खूबसूरत जगहों की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में विशेध का ख्याल आता है. लेकिन भारत में भी कई खूबसूरत और मनमोहक जगहें हैं. जहां घूमकर जानें के बाद आपका मन खूशी से भर जाएगा. अगर आप घूमने के शौकीन हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए. भारत में इन जगहों पर घूमना आपको खुशी देगा. इस आर्टिकल में भारत की सबसे खूबसूरत और शानदार जगहों के बारे में जानें...

ऊटी, तमिलनाडु
दक्षिण भारत का सबसे मशहूर हिल स्टेशन, ऊटी, तमिलनाडु में है और अपने खूबसूरत पहाड़ों, चाय के बागानों और लाल छत वाले बंगलों के लिए मशहूर है. इसे दक्षिण भारत में "हिल स्टेशनों की राजकुमारी" के नाम से जाना जाता है. ऊटी अपनी कुदरती खूबसूरती और ठंडे मौसम के लिए टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है.

ऊटी कपल्स के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, शांत माहौल और कई रोमांटिक जगहों के लिए जाना जाता है. यहां आप डोड्डाबेट्टा पीक के नजारों का मजा ले सकते हैं, पायकारा लेक पर बोट राइड कर सकते हैं और बॉटनिकल गार्डन में घूम सकते हैं. एवलांच लेक और ऊटी लेक जैसी जगहें कपल्स के लिए परफेक्ट हैं.

युमथांग वैली, सिक्किम
सिक्किम अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, लेकिन युमथांग वैली के शानदार नजारे सच में अनोखे होते हैं. "फूलों की घाटी" के नाम से भी जानी जाने वाली युमथांग वैली समुद्र तल से 3,564 मीटर की ऊंचाई पर है. देश-विदेश से टूरिस्ट यहां इसके खूबसूरत नजारों का मजा लेने आते हैं. यहां की मनमोहक झीलें विजिटर्स को कश्मीर का एहसास कराती हैं.

मुन्नार, केरल का टी गार्डन हिल
केरल सिर्फ अपने खूबसूरत बीच के लिए ही नहीं, बल्कि मुन्नार के लिए भी जाना जाता है. मुन्नार सच में एक खूबसूरत जगह है. केरल के मुन्नार में टी गार्डन देखने लायक है. समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद, यहां की हरी-भरी हरियाली और शानदार प्राकृतिक नजारे आने वालों को अपनी ओर खींचते हैं.

लद्दाख
अगर आपको खूबसूरत पहाड़ों के बीच समय बिताना पसंद है, तो यह आपके लिए एकदम सही जगह है. आस-पास का नजारा देखने लायक है, यहां की हरी-भरी हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ देखने लायक हैं. यहां कई एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है, जिसमें हाइकिंग, क्लाइंबिंग और कैंपिंग शामिल हैं.

नोहकलिकाई फॉल्स, मेघालय
नोहकलिकाई फॉल्स देश के सबसे बड़े झरनों में से एक है.यह जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है. कहा जाता है कि एक लोकल खासी लड़की, जिसका नाम लिकाई था, एक बार चट्टान से कूद गई थी. उसी के नाम पर नोहकलिकाई फॉल्स का नाम रखा गया है.

नंदा देवी, उत्तराखंड
उत्तराखंड में मौजूद नंदा देवी एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है. इसकी पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से बर्फ की सफेद चादर से ढके रहते हैं. अगर आप नेचर की खूबसूरती का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस जगह पर जरूर जाना चाहिए.

लोनार सरोवर, महाराष्ट्र
लोनार सरोवर को भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है. महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में मौजूद लोनार सरोवर झील एक खारे सोडा वाली झील है. लोनार सरोवर झील के आसपास मौजूद बहुत सारे पेड़-पौधे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं.

लेह लद्दाख
लेह को भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है. हिमालय की गोद में बसा लेह एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक बहुत ही रोमांचक डेस्टिनेशन है. यहां के पहाड़ और खूबसूरत झीलें किसी को भी खुश कर सकती हैं. यहां घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं. अगर आप अभी तक लेह नहीं गए हैं, तो अभी प्लान बनाएं.

KEY मोनेस्ट्री, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में मौजूद की गोम्पा एक बौद्ध मठ है. समुद्र तल से लगभग 13,668 फीट की ऊंचाई पर एक नदी के पास होने की वजह से, यह नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है.

होगेनक्कल फॉल्स, तमिलनाडु
होगेनक्कल फॉल्स, जिसे नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, नेचर लवर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस है. झरने का शानदार नजारा सच में बहुत खूबसूरत है. यह जगह जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए.

जांस्कर माउंटेन रेंज, हिमाचल
अगर आप जमी हुई नदियों पर ट्रेकिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो हिमाचल के जांस्कर जाएं. हर साल जनवरी और फरवरी में नदियां जम जाती हैं. बर्फ से ढकी इन नदियों को चादर ट्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि नदियों पर जमी बर्फ पर चलना थोड़ा रिस्की है, लेकिन यहां हिमालय के खूबसूरत नजारों, जमे हुए झरनों और पुराने मठों का शानदार अनुभव लेने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे.

