एप्पल साइडर विनेगर के ये घरेलू नुस्खे आपको कर देंगे हैरान, जानें कैसे करें इस्तेमाल
एप्पल साइडर विनेगर एक ऑल-राउंडर है, यह न सिर्फ वन घटाने या सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि साफ-सफाई के लिए भी बहुत मददगार है...
Published : June 15, 2026 at 2:36 PM IST
बहुत से लोग एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल घर की सफाई से लेकर खाने का स्वाद बढ़ाने तक कई कामों के लिए करते हैं. इसमें मौजूद एसिटिक एसिड की वजह से यह घर की सफाई, सेहत और किचन के कामों में बहुत काम आता है. इसके साथ ही इसका इस्तेमाल फल-सब्जियां धोने, चेहरे को टोन करने, बाल साफ करने, डैंड्रफ हटाने और माउथवॉश के तौर पर भी किया जाता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल घर की कई दूसरी जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है. इस खबर में एप्पल साइडर विनेगर से जुड़े कुछ अन्य असरदार घरेलू उपायों के बारे में जानें...
साइडर विनेगर के असरदार घरेलू उपाय इस प्रकार है...
हाथों की दुर्गंध दूर करने के लिए करें इस्तेमाल
मछली, मीट या प्याज छूने से हाथों में अक्सर बदबू रह जाती है और साबुन से धोने के बाद भी आसानी से नहीं जाती. हालांकि, इस समस्या से छुटकारा के लिए एप्पल साइडर विनेगर एक असरदार उपाय माना जाता है. एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके हाथों से बदबू दूर करने के लिए, सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धोएं. फिर, थोड़े विनेगर मिले पानी से उन्हें दोबारा धोएं. आखिर में, अपने हाथों को गुनगुने पानी से धो लें, इससे हाथों की बदबू आसानी से चली जाएगी.
चश्मे पर लगे जिद्दी दाग हो जाएंगे गायब
रोजाना इस्तेमाल से चश्मे पर दाग पड़ना आम बात है. इन दागों को हटाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जोर से पोंछने पर लेंस पर खरोंच आ सकती है. इससे निपटने के लिए, बस चश्मे पर थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर स्प्रे करें और मुलायम कपड़े से पोंछकर साफ कर लें. ऐसा करने से चश्मा एकदम से नया जैसा चमक जाएगा.
गमलों में उगने वाले खरपतवार को खत्म किया जा सकता है
एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके बगीचों और गमलों में उगने वाले खरपतवार को खत्म किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए, 3/4 कप एप्पल साइडर विनेगर को 1/4 कप पानी के साथ मिलाएं और इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें और खरपतवार को खत्म करने के लिए इस मिश्रण का स्प्रे करें.
दूध के कंटेनर और जग को साफ करने के लिए उपयोगी
अगर बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले दूध के कंटेनर और जग को रेगुलर साफ न किया जाए, तो उनके बीमार पड़ने का खतरा रहता है. ऐसे में, सिरके से इन चीजों को साफ करने से बैक्टीरिया पनपने से रोका जा सकता है. ऐसा करने के लिए, गर्म पानी में थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और दिन में एक बार इस मिश्रण से कंटेनर और जग को धो लें. फिर, उन्हें दोबारा गर्म पानी से धो लें. इससे यह पक्का हो जाता है कि कंटेनर में सिरके की गंध न रहे.
मोमबत्ती के दाग
कभी-कभी मोमबत्ती से फर्श और लकड़ी की चीज़ों पर दाग लग सकते हैं. इन्हें एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके आसानी से हटाया जा सकता है. इसके लिए, बराबर मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर और पानी मिलाएं, इस मिश्रण में एक कपड़ा डुबोएं और दाग वाली जगह पर रगड़ें.
बर्तनों से स्टिकर आसानी से हटाने में मदद करता है
नए खरीदे गए बर्तनों से स्टिकर और बारकोड हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हालांकि, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है. ऐसा करने के लिए, एक स्प्रे बोतल में थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर डालें और इसे स्टिकर पर स्प्रे करें. फिर, इसे अपने हाथ से रगड़ें और स्टिकर आसानी से निकल जाएगा.
बर्तन पर लगे जिद्दी दाग हटाने में मददगार
खाना जलने से अक्सर बर्तन के अंदर जिद्दी काली परत जम जाती है, और स्टोव पर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बर्तन का बाहरी हिस्सा भी काला पड़ सकता है. घर पर बिना ज्यादा मेहनत के इन काले और जले हुए बर्तनों को आसानी से साफ करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर एक असरदार उपाय है. ऐसा करने के लिए, प्रभावित बर्तन में एक कप पानी और एक कप एप्पल साइडर विनेगर डालें और इसे स्टोव पर गर्म करें. आंच बंद करने के बाद, इसमें दो बड़े चम्मच बेकिंग सोडा डालें और इसे झाग बनने दें. जब झाग बैठ जाए, तो मिश्रण को फेंक दें और बर्तन को पानी से धो लें. आखिर में, इसे पेपर टॉवल से पोंछकर सुखा लें.