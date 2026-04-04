इन कारणों से घर में आ जाती हैं छिपकलियां, इनसे छुटकारा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आसान उपाय
छिपकलियों के घर में बने रहने के पीछे कई कारण हैं, इस खबर में जानें कि उन्हें घर में आने से कैसे रोका जाए...
Published : April 4, 2026 at 3:56 PM IST
छिपकलियां अक्सर हमारे घर, बाथरूम, किचन या बेडरूम की दीवारों पर दिख जाती हैं. असल में, वे कीड़ों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती हैं, मतलब छिपकलियां हमारे घर के इकोसिस्टम के लिए एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं. वे मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच, मकड़ियां और छोटे कीड़े खाती हैं, जिससे घर में बीमारी फैलाने वाले कीड़ों की संख्या कम रहती है, लेकिन उन्हें घर में देखना कई लोगों के लिए अजीब होता है. साथ ही, कोनों में उनका कचरा फैलाना किचन की हाइजीन के लिए खतरा हो सकता है, और ये छोटे रेंगने वाले कीड़े कई हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं. इस खबर में जानिए कि घर में छिपकलियां बार-बार क्यों आती हैं? आप इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या आसान घरेलू और नेचुरल तरीके अपना सकते हैं...
छिपकलियां बार-बार घरों में आती हैं?
छिपकलियां बार-बार घरों में इसलिए आती हैं क्योंकि वहां उन्हें मच्छर, मक्खियां और चींटियां जैसे खाने के सोर्स मिल जाते हैं. इसके साथ ही, घर का माहौल गर्म और सुरक्षित होता है, जो छिपकलियों को बहुत पसंद आता है. तेज रोशनी कीड़ों को खींचती है, जो बदले में छिपकलियों को खींचते हैं. छोटी दरारें, गैप और खुली खिड़कियों में घुसना आसान होता है, और अगर ये हालात बने रहते हैं, तो छिपकलियों के वापस आने का चांस रहता है..
घर के अंदर कीड़ों को कम करें- छिपकलियों को रोकने का सबसे असरदार तरीका है कि उनके खाने की सप्लाई बंद कर दी जाए, इसलिए घर के अंदर कीड़ों को कम करने के लिए, खाने की चीजों को बंद रखें और सतहों को साफ रखें, रेगुलर कचरा बाहर निकालें, खिड़कियों पर कीड़ों को पकड़ने वाली जाली का इस्तेमाल करें, और जहां कीड़े पनपते हैं वहां जमा पानी कम करें. कम कीड़ों का मतलब है कि आपके घर में कम छिपकलियां आएंगी.
अपने घर के आस-पास लाइटिंग एडजस्ट करें- बाहर और अंदर की लाइटिंग कीड़ों को खींचने में बड़ी भूमिका निभाती है और इनडायरेक्टली, छिपकलियों को कम करने में भी मदद करती है. ऐसे में, कीड़ों की संख्या कम करने के लिए गर्म या पीली लाइट लगाएं. रात में फालतू लाइट बंद कर दें, ढकी हुई या डायरेक्शनल लाइट का इस्तेमाल करें. यह आसान सा बदलाव खिड़कियों और दरवाजों के पास छिपकलियों की एक्टिविटी को बहुत कम कर सकता है.
एंट्री पॉइंट को सील करें- छिपकलियां छोटी जगहों से भी निकल सकती हैं. इसलिए अपने घर की दीवारों में दरारें, दरवाजों और खिड़कियों के आस-पास गैप, खुले वेंट या टूटी हुई स्क्रीन देखें और इन जगहों को कॉक, वेदर स्ट्रिपिंग या जाली से सील कर दें. एंट्री को रोकना सबसे भरोसेमंद लंबे समय के तरीकों में से एक है.
अपने घर को सूखा और हवादार रखें- छिपकलियां नमी वाली जगहों की तरफ खिंचती हैं. ऐसे में अपने घर को छिपकलियों के लिए कम आकर्षक बनाने के लिए लीक और नमी वाली जगहों को ठीक करें, किचन और बाथरूम में वेंटिलेशन बेहतर करें, जरूरत हो तो डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें. ध्यान रहें कि सूखा माहौल कीड़ों और छिपकलियों दोनों को दूर रखता है.
नेचुरल रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें- कुछ नेचुरल चीजें अपनी तेज गंध या टेक्सचर की वजह से छिपकलियों को दूर रखने में मदद कर सकती हैं. आम ऑप्शन में लहसुन या प्याज के टुकड़े, कोने वाले अंडे के छिलके, पेपर स्प्रे (हल्का, नॉन-टॉक्सिक), पेपरमिंट या यूकेलिप्टस जैसे एसेंशियल ऑयल शामिल हैं. हालांकि ये तरीके तुरंत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं जिससे छिपकलियां दूर रहना पसंद करती हैं.
साफ और सफाई बनाएं रखें– गंदगी छिपकलियों को छिपने की जगह देती है. इसलिए, इसे कम करने के लिए, स्टोरेज एरिया को ऑर्गनाइज रखें, कागज, बॉक्स या कपड़ों का ढेर न छोड़ें. फर्नीचर और अप्लायंसेज के पीछे रेगुलर सफाई करें. बता दें, साफ जगह छिपकलियों को छिपने और बैठने के लिए कम जगह देती है.
फिजिकल बैरियर लगाएं- अगर छिपकलियां अक्सर कुछ खास जगहों पर घुस जाती हैं, तो दरवाजे की झाडू या खिड़की की जाली जैसा कोई फिजिकल बैरियर लगाने के बारे में सोचें. इसमें वेंट के लिए एक जालीदार कवर भी होता है. ये बैरियर छिपकलियों को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर आने से रोकने में मदद करते हैं.
रोकथाम में रेगुलर रहें- लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह यह है कि वे अपनी कोशिशें बहुत जल्दी बंद कर देते हैं. भले ही छिपकलियां कुछ समय के लिए गायब हो जाएं, फिर भी रेगुलर सफाई, आने-जाने के रास्तों की निगरानी और कीड़ों को कंट्रोल करने जैसे उपायों पर ध्यान देते रहें. इन तरीकों को लगातार या रेगुलर इंटरवल पर अपनाएं.
बार-बार छिपकलियों का आना कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके घर के वातावरण में उनके अनुकूल बदलावों का संकेत है.