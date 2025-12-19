भारत में नए साल का जश्न मनाने के लिए ये है 5 सर्वश्रेष्ठ स्थान, आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए
नए साल की शुरुआत हो रही है. क्या आपको गोवा या मनाली के ट्रैफिक जाम से डर लगता है? तो जानें कहां घूमना सही है...
Published : December 19, 2025 at 3:39 PM IST
साल 2025 खत्म होने वाला है और नया साल 2026 शुरू होने वाला है. तो अगर आप गोवा की भीड़ या मनाली के ट्रैफिक जाम की वजह से नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए कहीं और जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, नए साल का दिन सिर्फ जश्न मनाने का ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी करने का भी समय होता है. अगर आप शोर-शराबे वाली पार्टी के बजाय खुले आसमान के नीचे शांति से नए साल का स्वागत करना चाहते हैं? इस बार आप भारत की इन पांच खूबसूरत और शांत जगहों पर जा सकते हैं जहां आप नया साल मना सकते हैं...
लैंडोर, उत्तराखंड: अगर आपको पहाड़ पसंद हैं लेकिन आप मिसौरी की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो लैंडोर आपके लिए जन्नत है. मिसौरी नदी के ठीक ऊपर बसा यह छोटा सा शहर अपनी शांति और पुराने ब्रिटिश आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. घने देवदार के जंगल माहौल में एक अनोखा जादू भर देते हैं. मशहूर विंटर लाइन का नजारा और एक शांत कैफे में गर्म कॉफी की एक चुस्की आपके साल की शुरुआत को यादगार बना देगी.
तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश: अगर आप नेचर की गोद में खो जाना चाहते हैं, तो कुल्लू या मनाली के बजाय तीर्थन वैली घूमने के बारे में सोचें। बहती नदी की आवाज और खूबसूरत लकड़ी के घर आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. यह जगह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास है. यहां आप मछली पकड़ने, ट्रेकिंग करने या बस नदी के किनारे बैठकर किताब पढ़ने का मजा ले सकते हैं. यहां की शांति आपकी शहरी ज़िंदगी की थकान को तुरंत दूर कर देगी.
गोकर्ण, कर्नाटक: अगर आपको बीच पसंद हैं लेकिन गोवा की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो गोकर्ण आपके लिए एकदम सही जगह है. ओम बीच और पैराडाइज बीच पर सूर्यास्त देखना सच में एक आध्यात्मिक अनुभव है. गोकर्ण में आपको फेस्टिव माहौल और आध्यात्मिक शांति दोनों मिलेंगे. यहां, आप रेत पर नंगे पैर चलकर, लहरों की सुकून देने वाली आवाज सुनते हुए नए साल का स्वागत कर सकते हैं.
ओरछा, मध्य प्रदेश: अगर आपको इतिहास पसंद है और आप शाही शान-शौकत की तारीफ करते हैं, तो मध्य प्रदेश का ओरछा शहर आपको निराश नहीं करेगा. बेतवा नदी के किनारे बसा यह शहर आपको पुराने समय में ले जाएगा. इसके किले, महल और गढ़ देखने लायक हैं. शाम को नदी के किनारे बैठकर, सूर्यास्त देखते हुए और शानदार वास्तुकला की तारीफ करते हुए, आपके सेलिब्रेशन में एक शाही टच जुड़ जाएगा। आप इस जगह को अपनी गति से और पूरी शांति से घूम सकते हैं.
जिरो वैली, अरुणाचल प्रदेश: अगर आप एक अनोखे और असाधारण अनुभव की तलाश में हैं, तो नॉर्थईस्ट इंडिया जाएं. अरुणाचल प्रदेश की जिरो वैली अपनी हरी-भरी हरियाली और आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां के धान के खेत और चीड़ के जंगल किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं. यह जगह इतनी शांत है कि आप लगभग अपनी धड़कन सुन सकते हैं. साल के पहले दिन प्रकृति के इतने करीब होना सच में एक शानदार अनुभव है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)