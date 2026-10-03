ETV Bharat / lifestyle

इन 9 फलों को जमाकर भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, जानिए क्यों?

इन 9 फलों को जमाकर भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, जानिए क्यों? ( GETTY IMAGES )

गर्मियों में खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाने में रेफ्रिजरेटर हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है. कम तापमान कई खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है. बाहर अधिक तापमान होने के कारण चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों में हर खाने की चीज को फ्रिज में रखना सही नहीं है, क्योंकि ठंडे तापमान के कारण कुछ चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं या उनका स्वाद बदल सकता है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कुछ फलों को भी रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन फलों को रेफ्रिजरेटर के बजाय कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए...

लीची- गर्मियों में अक्सर लोग बड़ी मात्रा में लीची खरीदते हैं और उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए उसे फ्रिज में रख देते हैं. हालांकि, यह केवल छिलके पर ताजगी बनाए रखता है, जबकि लीची आंतरिक रूप से खराब हो सकती है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि लीची को फ्रिज में न रखें. इन्हें लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें पानी में स्टोर करना सबसे अच्छा तरीका है.

पपीता- पपीते को फ्रिज में रखने से इसके स्वाद और बनावट में बदलाव आ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर का कम तापमान पपीते के पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है. इसलिए पपीते को पूरी तरह पकने तक फ्रिज में रखने से बचें.

तरबूज - कई लोग तरबूज को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए उसे फ्रिज में रखने की गलती करते हैं. हालांकि, ऐसा करने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं और इसकी पौष्टिकता भी कम हो जाती है. यही कारण है कि विशेषज्ञ तरबूज को फ्रिज में न रखने की सलाह देते हैं.

केला- इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है केला. केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. फ्रिज में रखने पर इनके छिलके काले पड़ने लगते हैं, जिसके कारण कई लोग, खासकर बच्चे इन्हें खाने से कतराते हैं. सर्वोत्तम ताजगी और स्वाद के लिए उन्हें कमरे के तापमान पर संग्रहीत करने की अनुशंसा की जाती है. हालांकि पूरी तरह से पके केले को रेफ्रिजरेटर में कुछ दिनों तक संग्रहीत किया जा सकता है, भले ही त्वचा काली हो जाए, लेकिन अंदर का फल बरकरार रहता है.

अनानास- अनानास को फ्रिज में रखने से इसकी बनावट और स्वाद खराब हो सकता है. इसलिए, इसे फ्रिज में न रखना ही सबसे अच्छा है. फ्रिज में रखने के कारण फल बहुत नरम हो जाता है, जिससे उसका नेचुरल स्वाद बदल जाता है. अनानास को कमरे के तापमान पर संग्रहीत करने से इसकी ताजगी बनाए रखने में मदद मिलती है और इसकी विशेषताओं में अवांछित परिवर्तन को रोका जा सकता है. हालांकि, यदि अनानास पूरी तरह से पका हुआ है, तो इसे बहुत नरम होने से बचाने के लिए इसे कुछ दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर जा सकता है.

आम (GETTY IMAGES)

आम- आमों को फ्रिज में रखने की गलती न करें, क्योंकि ठंडा तापमान उनके पकने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और उनके स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकता है. फ्रिज में स्टोर करने से इसपर काले धब्बे पड़ सकते हैं या असमान रूप से पक सकते हैं. आम के पूरे स्वाद और रस का आनंद लेने के लिए इसे कमरे के तापमान पर स्टोर करना सबसे अच्छा तरीका है.

एवोकैडो- एवोकैडो को रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ठंडा तापमान पकने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और उन्हें सख्त कर सकता है. फ्रिज में रखने से इस फल के स्वाद और बनावट पर भी असर पड़ सकता है. ध्यान रखें कि कच्चे एवोकाडो को फ्रिज में न रखें बल्कि इसके पूरी तरह पकने के बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं.

संतरे- रेफ्रिजरेटर में रखने पर संतरे सूख सकते हैं और अपना रस खो सकते हैं. इसलिए इन्हें कमरे के तापमान पर ही स्टोर करें. ऐसा करने से इनका स्वाद और ताजगी बरकरार रहती है. संतरे को फ्रिज में रखने से इसका स्वाद खराब हो सकता है, खाने पर इसका स्वाद कड़वा या खट्टा हो सकता है.

सेब- ठंडे तापमान के कारण सेब के फल का रंग फीका पड़ सकता है, बनावट और स्वाद खराब हो सकता है, साथ ही इसका कुरकुरापन भी खत्म हो सकता है. इसके अतिरिक्त, रेफ्रिजरेटर में रखे सेब अन्य खाद्य पदार्थों की गंध को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे उनका स्वाद प्रभावित हो सकता है. सेब की ताजगी और स्वाद बनाए रखने के लिए, उन्हें कमरे के तापमान पर ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करना सबसे अच्छा तरीका है.

आड़ू- आड़ू को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उनके पकने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे स्वाद और गूदेदार बनावट खत्म हो जाती है. उन्हें कमरे के तापमान पर रखने से वे प्राकृतिक रूप से पक जाते हैं, जिससे उनकी मिठास और रसीलापन बढ़ जाता है. सर्वोत्तम स्वाद और बनावट के लिए, आड़ू को काउंटर पर रखें और उनकी ताजगी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से पकने पर ही उन्हें फ्रिज में रखें.

जामुन- विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लैकबेरी का सेवन ताजा ही करना चाहिए. इन्हें कमरे के तापमान पर संग्रहित करना सबसे अच्छा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में नमी जमा होने से फल खराब हो सकते हैं

बेर (GETTY IMAGES)

बेर- यह सुझाव दिया जाता है कि कच्चे प्लम या बेर को फ्रिज में न रखें, क्योंकि वे वहां नहीं पकेंगे और ठंडी जलवायु इसके स्वाद और बनावट को नुकसान पहुंचा सकती है. यहां तक ​​कि पके हुए आलूबुखारे भी रेफ्रिजरेटर में रखने पर अपना स्वाद और बनावट खो देते हैं.