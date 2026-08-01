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रोजाना की ये 7 आदतें आपके फेफड़ों को तेजी से पहुंचाती हैं नुकसान, जानें किन कारणों से होता है कैंसर का खतरा

ज्यादातर लोग फेफड़ों को होने वाले नुकसान को सिर्फ स्मोकिंग से जोड़कर देखते हैं. लेकिन, स्मोकिंग के अलावा कई और भी कारण हैं जिनसे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. असल में, हमारे फेफड़े हर दिन हानिकारक चीजों के संपर्क में आते हैं. स्मोकिंग के अलावा, कई छिपे हुए कारण भी हैं जो रोजाना हमारे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता है.

ध्यान रखें कि हमारे फेफड़े बहुत संवेदनशील होते हैं, इन चीजों के संपर्क में आने से फेफड़े समय से पहले बूढ़े हो सकते हैं, उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों या फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों के मुख्य कारणों में फेफड़ों का कैंसर शामिल है. हालांकि तंबाकू इसका मुख्य कारण है, हालांकि, अब एक्सपर्ट्स उन लोगों में भी फेफड़ों का कैंसर देख रहे हैं जो धूम्रपान नहीं करते, खासकर भारत जैसे देशों में, महिलाओं और युवाओं में इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. इस रिपोर्ट में, पुणे के M.O.C. कैंसर केयर की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. रेशमा पुराणिक के अनुसार, उन सात रोजाना की आदतों के बारे में जानें जो चुपचाप आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं...