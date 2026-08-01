रोजाना की ये 7 आदतें आपके फेफड़ों को तेजी से पहुंचाती हैं नुकसान, जानें किन कारणों से होता है कैंसर का खतरा
भले ही आप धूम्रपान न करते हों, लेकिन तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने (पैसिव स्मोकिंग) से फेफड़ों के कैंसर का खतरा काफी बढ़...
Published : August 1, 2026 at 1:16 PM IST
ज्यादातर लोग फेफड़ों को होने वाले नुकसान को सिर्फ स्मोकिंग से जोड़कर देखते हैं. लेकिन, स्मोकिंग के अलावा कई और भी कारण हैं जिनसे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. असल में, हमारे फेफड़े हर दिन हानिकारक चीजों के संपर्क में आते हैं. स्मोकिंग के अलावा, कई छिपे हुए कारण भी हैं जो रोजाना हमारे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता है.
ध्यान रखें कि हमारे फेफड़े बहुत संवेदनशील होते हैं, इन चीजों के संपर्क में आने से फेफड़े समय से पहले बूढ़े हो सकते हैं, उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों या फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों के मुख्य कारणों में फेफड़ों का कैंसर शामिल है. हालांकि तंबाकू इसका मुख्य कारण है, हालांकि, अब एक्सपर्ट्स उन लोगों में भी फेफड़ों का कैंसर देख रहे हैं जो धूम्रपान नहीं करते, खासकर भारत जैसे देशों में, महिलाओं और युवाओं में इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. इस रिपोर्ट में, पुणे के M.O.C. कैंसर केयर की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. रेशमा पुराणिक के अनुसार, उन सात रोजाना की आदतों के बारे में जानें जो चुपचाप आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं...
यहां सात रोज की आदतें बताई गई हैं जो चुपके से आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं
- एयर पॉल्यूशन लेवल को नजरअंदाज करना- कई भारतीय शहरों में अक्सर खराब एयर क्वालिटी देखी जाती है. लंबे समय तक फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) के संपर्क में रहने से फेफड़ों में सूजन हो सकती है और इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने कैंसर पैदा करने वाला एजेंट बताया है.
- सेकंड-हैंड स्मोक के संपर्क में आना- अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, तो भी दूसरों के छोड़े हुए धुएं या जलती हुई सिगरेट (जिसे पैसिव स्मोकिंग या सेकंड-हैंड स्मोक कहते हैं) को अंदर लेना बहुत खतरनाक है. तंबाकू के धुएं के रेगुलर संपर्क में आने से फेफड़ों की बीमारी और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.
- खराब हवादार किचन- तेज आंच पर तलने और ग्रिल करने से निकलने वाले धुएं में नुकसानदायक केमिकल हो सकते हैं. कई भारतीय घरों में, किचन में ठीक से हवादार न होने की वजह से इन पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में लंबे समय तक रहना पड़ता है.
- रोज अगरबत्ती, धूप या मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाना- भारतीय घरों में रोजाना अगरबत्ती, धूप या मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाना आम बात है. हालांकि, इनसे निकलने वाले धुएं में बारीक कण होते हैं जो सांस की नली में जलन पैदा कर सकते हैं और फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- घर के अंदर बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल करना- खाना पकाने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, कोयला, फसल का कचरा और केरोसिन से घरों में एयर पॉल्यूशन होता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का अंदाजा है कि घर के एयर पॉल्यूशन से लंग कैंसर और सांस की दूसरी गंभीर बीमारियां होती हैं.
- शारीरिक गतिविधि न करना- नियमित व्यायाम से फेफड़ों की क्षमता बनी रहती है और सांस लेने की शक्ति बेहतर होती है. एक जगह बैठकर बिताई जाने वाली जीवनशैली फेफड़ों की फिटनेस और सेहत पर बुरा असर डाल सकती है.
- सांस से जुड़े लगातार लक्षणों को नजरअंदाज करना- लंबे समय तक रहने वाली खांसी, सांस फूलना, सीने में बेचैनी या बार-बार सांस से जुड़े संक्रमण को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शुरुआती जांच से फेफड़ों की ऐसी बीमारियों का पता चल सकता है जिनका इलाज संभव है, जैसे कि कैंसर.
आपके फेफड़े भी आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह बूढ़े होते हैं. हालांकि कुछ रिस्क फैक्टर्स से बचा नहीं जा सकता, लेकिन पॉल्यूशन में कम से कम रहना, अच्छा वेंटिलेशन पक्का करना, तंबाकू के धुएं से बचना, और लगातार होने वाले लक्षणों पर ध्यान देना फेफड़ों की हेल्थ को बचाने में बहुत मदद कर सकता है. आज लाइफस्टाइल में किए गए छोटे-छोटे बदलाव फेफड़ों के काम को बनाए रखने और आने वाले सालों में फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं.