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इन 5 टिप्स की मदद से सालों तक चलेगा आपका फ्रिज, बार-बार रिपेयर करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

अगर आप चाहते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर लंबे समय तक चले और उसमें कोई खराबी न आए, तो इन टिप्स को जरूर आजमा कर देखें...

These 5 tips will help your refrigerator last for years. How to Extend the Lifespan of Your Refrigerator
इन 5 टिप्स की मदद से सालों तक चलेगा आपका फ्रिज, बार-बार रिपेयर करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 23, 2026 at 7:56 PM IST

5 Min Read
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मार्च 2026 के अंत में उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है, और तापमान सामान्य स्तर से काफी ऊपर चला गया है. आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे भीषण गर्मी और लू चलने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. नतीजतन, लोग अपने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल न केवल खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं, बल्कि पीने के पानी को ठंडा रखने के लिए भी कर रहे हैं.

वैसे तो घरों में साल के ज्यादातर समय रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इसके बिना किचन के काम-काज संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इसलिए, इस उपकरण का ठीक से रखरखाव करना और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. अगर आप गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह लंबे समय तक चले (खास तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में यह बिल्कुल भी खराब न हो) तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके फ्रिज को लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम करने में मदद करेंगे...

इन टिप्स का पालन करने से सालों तक बिना मरम्मत के चलेगा आपका फ्रिज....

फ्रिज के दरवाजें की रबर सील बदलें: अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज लंबे समय तक चले और उसमें कोई खराबी न आए, तो हर 12 महीने में इसके डोर पर लगी रबर सील की जांच करें. अगर वह ढीली हो जाए या कहीं से फट जाए, तो उसे बदल दें. अगर आप फ्रिज की रबर सील नहीं बदलते हैं, तो यूनिट पानी को ठीक से ठंडा नहीं कर पाएगी, और इससे कंप्रेसर पर भी बहुत अधिक जोर पड़ेगा. फ्रिज की रबर सील (गैस्केट) खराब होने पर ठंडी हवा बाहर निकलती है और गर्म हवा अंदर आती है, जिससे कूलिंग कम हो जाती है और कंप्रेसर पर लगातार दबाव पड़ता है. इससे बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है, फ्रिज के अंदर बर्फ जम सकती है और यहां तक कि कंप्रेसर जल सकता है.

कंडेंसर कॉइल्स को साफ करें: अपने फ्रिज को खराब होने से बचाने के लिए, इसके कंडेंसर कॉइल्स को साल में कम से कम दो बार साफ करना चाहिए. इससे फ्रिज की लगभग 70 प्रतिशत आम समस्याएं हल हो जाती हैं. असल में, कॉइल्स और पंखे पर धूल जमने से कंडेंसर ठीक से काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण कूलिंग ठीक से नहीं हो पाती. वहीं यदि आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो हर 2-3 महीने में सफाई करें, क्योंकि उनके बाल कॉइल्स को जल्दी बंद कर सकते हैं.

फ्रीजर के वेंट्स साफ करें: फ्रीजर के वेंट्स को साफ न करने से कूलिंग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसे समस्या से को रोकने के लिए, वेंट्स को साफ रखना बेहद जरूरी होता है, वेंट्स को साफ रखने से फ्रीजर के अंदर सही वेंटिलेशन बना रहता है और, इसके अलावा, इलेक्ट्रिसिटी बचाने में भी मदद मिलती है.

रेफ्रिजरेटर का तापमान 38 से 42 डिग्री फारेनहाइट के बीच रखें: अपने रेफ्रिजरेटर का तापमान हमेशा 38 से 42 डिग्री फारेनहाइट के बीच बनाए रखें. इसके अलावा, तापमान कंट्रोल सेटिंग्स पर नियमित रूप से नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि यूनिट में जरूरत से ज्यादा सामान न भरा हो. इन उपायों का पालन करके आप अपने रेफ्रिजरेटर को खराब होने से बचा सकते हैं.

रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करें: अपने रेफ्रिजरेटर को नुकसान से बचाने के लिए, समय-समय पर उसे डीफ्रॉस्ट करते रहें. डीफ्रॉस्ट करने से यूनिट के अंदर बर्फ जमने से बचाव होता है और बिजली की खपत कम करने में भी मदद मिलती है. रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करने के लिए, सबसे पहले उसकी बिजली बंद कर दें और उसमें से सारा सामान निकाल लें. दरवाजा खुला छोड़ दें या बर्फ पिघलाने के लिए उसके अंदर गर्म पानी का एक कटोरा रख दें. किसी भी नोकदार चीज का इस्तेमाल न करें. जब बर्फ पिघल जाए, तो पानी पोंछ लें, अंदर से बेकिंग सोडा से साफ करें, फिर उसे अच्छी तरह सुखा लें और रेफ्रिजरेटर को दोबारा चालू कर दें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

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