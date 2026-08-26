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सांपों को घर से दूर रखेंगे ये 5 पौधे, Snakebite से बचने के लिए इन्हें आज ही घर के बाहर लगाएं

सांपों को घर से दूर रखेंगे ये 5 पौधे, Snakebite से बचने के लिए इन्हें आज ही घर के बाहर लगाएं ( GETTY IMAGES )