सांपों को घर से दूर रखेंगे ये 5 पौधे, Snakebite से बचने के लिए इन्हें आज ही घर के बाहर लगाएं
लेमनग्रास एक बेहतरीन प्राकृतिक डिओडोरेंट है. इसकी पत्तियों में मौजूद 'सिट्रोनेला' नामक तेल से नींबू जैसी तेज खुशबू आती है. सांपों को यह गंध बिल्कुल...
Published : August 26, 2026 at 7:56 PM IST
मानसून के मौसम में ठंडी और सुहावनी हवा मन को सुकून तो देती है, लेकिन साथ ही थोड़ी बेचैनी भी पैदा करती है. जब बारिश का पानी शहर में भर जाता है, तो घरों में सांपों का घुसना एक आम खतरा बन जाता है. वे सुरक्षित और सूखी जगहों की तलाश में बाहर निकलते हैं और अक्सर अनजाने में हमारे घरों में आ जाते हैं.
अक्सर घरों के आंगन, बगीचों और पार्किंग एरिया में सांप देखे जाते हैं, ये ऐसी जगहें हैं जहां बच्चे अक्सर खेलते हैं. इस मौसम में अचानक सांप के सामने आ जाने का डर हमेशा बना रहता है. सांपों और दूसरे कीड़ों को घर से दूर रखने के लिए ज्यादातर लोग केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन केमिकल्स से बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के बजाय, हम अपने घर के बगीचों में कुछ खास तरह के पौधे लगाकर सांपों को नेचुरली दूर रख सकते हैं. ये पौधे कौन से हैं? इनकी खासियतें क्या हैं? आइए, विस्तार से जानते हैं...
इन पौधों को अपने घर के बाहर या पास जरूर लगाएं
गेंदे का पौधा- घरों और बगीचों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उगाए जाने वाले गेंदे के पौधे सांपों को दूर रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. गेंदे के पौधे की जड़ों और पत्तियों से एक तेज गंध निकलती है. इंसानों को तो यह गंध अच्छी लगती है, लेकिन सांपों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आती. इसलिए, जिन घरों में गेंदे के पौधे घने लगे होते हैं, वहां सांप आने से बचते हैं.
लेमनग्रास- लेमनग्रास एक बेहतरीन नेचुरल डिओडोरेंट है. इसकी पत्तियों में मौजूद 'सिट्रोनेला' तेल से नींबू जैसी तेज खुशबू आती है. सांपों को यह गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती. इसके अलावा, इसे घर के आस-पास लगाने से न सिर्फ सांपों, बल्कि मच्छरों और दूसरे जहरीले कीड़ों की समस्या भी काफी कम हो जाती है.
लहसुन- जो किचन में आसानी से मिल जाता है, सांपों को दूर रखने का एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है. लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स की तेज गंध सांप के नर्वस सिस्टम को कुछ समय के लिए उलझन में डाल सकती है. इसलिए, बगीचे के किनारों पर या गमलों में लहसुन लगाने से सांपों को दूर रखने में मदद मिल सकती है.
सर्पगंधा- आयुर्वेद में सर्पगंधा (या सर्पकंठी) पौधे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सांप के काटने के इलाज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. माना जाता है कि इसकी जड़ों से निकलने वाली तीखी और कड़वी गंध सांपों को दूर रखने में मदद करती है. आज भी, ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के लिए घर के आस-पास इस पौधे को उगाने का चलन आम है.
दवना या दौना का पौधा- दवना या दौना के पौधों से ऐसी खुशबू निकलती है जो इंसानों को तो अच्छी लगती है, लेकिन सांपों के लिए नुकसानदायक होती है. ये पौधे अपने आस-पास खुशबूदार घेरा बना लेते हैं, जिससे सांप उस रास्ते से दूर रहते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं.
आम तौर पर, बारिश के मौसम में घर के आस-पास की जगह को साफ रखना और फालतू झाड़ियों को हटाना जरूरी होता है. इसके अलावा, अपने बगीचे, बालकनी या पार्किंग एरिया में बताए गए इन प्राकृतिक पौधों को लगाने से घर की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही आप सांपों के डर के बिना सुरक्षित रह सकते हैं.
अध्ययन:
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041010123002404
- https://www.researchgate.net/publication/379986299_STUDIES_ON_THE_DIVERSITY_OF_SNAKE_REPELLENT_PLANTS_WITHIN_SOME_COMMUNITIES_IN_DELTA_STATE_NIGERIA