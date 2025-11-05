ETV Bharat / lifestyle

मिर्च काटने के बाद हाथों में होने वाली जलन से छुटकारा दिलाएंगे ये 5 घरेलू उपाय

हरी मिर्च न सिर्फ खाने में तीखापन लाती है, बल्कि उसका स्वाद भी बढ़ाती है. इसके अलावा, ये हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं. हरी मिर्च का तीखापन इसमें मौजूद कैप्साइसिन के कारण होता है, जो त्वचा पर जलन और गर्माहट का एहसास कराता है. मिर्च के तने के पास का सफेद भाग खास तौर पर तीखा होता है. मिर्च त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा कर सकती है, और कुछ लोगों की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है. मिर्च काटने से हाथों में जलन हो सकती है, इसलिए कई लोग मिर्च को छूने या काटने से डरते हैं.

अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, मिर्च में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, विटामिन सी (फोलेट से भरपूर), विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन, विटामिन के और ई शामिल हैं. हालांकि, अपने तीखेपन के कारण, हरी मिर्च को काटने से त्वचा में जलन हो सकती है. इससे राहत पाने के लिए आप ये आसान उपाय आजमा सकते हैं...