मिर्च काटने के बाद हाथों में होने वाली जलन से छुटकारा दिलाएंगे ये 5 घरेलू उपाय

अगर आपको मिर्च काटते या पीसते समय जलन महसूस होती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए इन उपायों का इस्तेमाल जरूर करें...

These 5 home remedies will help you get rid of the burning sensation in your hands after cutting chillies.
मिर्च काटने के बाद हाथों में होने वाली जलन से छुटकारा दिलाएंगे ये 5 घरेलू उपाय
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 5, 2025 at 7:14 PM IST

हरी मिर्च न सिर्फ खाने में तीखापन लाती है, बल्कि उसका स्वाद भी बढ़ाती है. इसके अलावा, ये हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं. हरी मिर्च का तीखापन इसमें मौजूद कैप्साइसिन के कारण होता है, जो त्वचा पर जलन और गर्माहट का एहसास कराता है. मिर्च के तने के पास का सफेद भाग खास तौर पर तीखा होता है. मिर्च त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा कर सकती है, और कुछ लोगों की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है. मिर्च काटने से हाथों में जलन हो सकती है, इसलिए कई लोग मिर्च को छूने या काटने से डरते हैं.

अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, मिर्च में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, विटामिन सी (फोलेट से भरपूर), विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन, विटामिन के और ई शामिल हैं. हालांकि, अपने तीखेपन के कारण, हरी मिर्च को काटने से त्वचा में जलन हो सकती है. इससे राहत पाने के लिए आप ये आसान उपाय आजमा सकते हैं...

These 5 home remedies will help you get rid of the burning sensation in your hands after cutting chillies.
मिर्च काटने के बाद हाथों में होने वाली जलन से छुटकारा दिलाएंगे ये 5 घरेलू उपाय (ETV Bharat)

हरी मिर्च से होने वाली जलन से ऐसे पाएं राहत

  • दूध के उपाय
    अगर मिर्च की वजह से आपके हाथ जल रहे हैं, तो दूध आराम दे सकता है. एक कटोरी दूध में हाथ भिगोने से तुरंत आराम मिलता है. इसके अलावा, आप ठंडी दूध की मलाई भी लगा सकते हैं, जिससे तुरंत आराम मिलेगा.
  • फ्रेश एलोवेरा जेल
    अधिकांश घरों में एलोवेरा का पौधा होता है, जिसका इस्तेमाल त्वचा से लेकर बालों तक, हर चीज के लिए किया जा सकता है. अगर मिर्च की वजह से त्वचा में जलन हो रही है, तो ताजा एलोवेरा जेल लगाएं. एलोवेरा मिर्च की जलन में काम आता है.
  • नींबू का रस
    मिर्च के तीखेपन को कम करने में नींबू बहुत कारगर होता है, और अगर मिर्च की वजह से आपके हाथ जल रहे हैं, तो नींबू का रस लगाना फायदेमंद हो सकता है.
  • यह तेल काम करेगा
    अगर हरी मिर्च काटते या चटनी पीसते समय आपके हाथ जल रहे हैं, तो नारियल का तेल या जैतून का तेल लगाने से आराम मिल सकता है. देसी घी भी जलन कम करने में कारगर है.

हरी मिर्च खाने के फायदे

कई अध्ययनों के अनुसार, सीमित मात्रा में हरी मिर्च खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो देर न करें और आज ही इसके फायदों के बारे में जानें...

  • ऑक्सीडेटिव डैमेज में कमी : हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं और सेल्स डैमेज को रोकते हैं इसमें कैप्साइसिन होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए, यह कई क्रोनिक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है.
  • न्यूट्रिएंट्स से भरपूर : हरी मिर्च विटामिन ए, सी और ई से भरपूर होती है, जो गुड हेल्थ के लिए जरूरी है विटामिन A आंखों के लिए अच्छा है, जबकि विटामिन C सेल्स डैमेज को कम करता है और विटामिन E स्किन और बालों के लिए जरूरी है.
  • मेटाबॉलिज्म तेज होता है : हरी मिर्च खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न करने में मदद मिलती है कैलोरी बर्न करने से आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है.
  • हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी : हरी मिर्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, जिससे हार्ट डिजीज से बचाव होता है यह दिल और धमनियों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है.
  • गठिया में राहत : हरी मिर्च कैप्साइसिन से भरपूर होती है, एक न्यूट्रिएंट्स जो सूजन को कम करने में मदद करता है इससे गठिया का दर्द और सूजन कम हो जाती है
  • डाइजेशन के लिए फायदेमंद : हरी मिर्च पाचन क्रिया को तेज करती है इसे गैस्ट्रिक जूस के स्राव को तेज करने के लिए खाया जाता है, जो भोजन को तेजी से पचाने में मदद करता है और पोषक तत्वों को एक ही समय में अधिक आसानी से अवशोषित करने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

