Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / lifestyle

डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 5 फल, रोजाना सेवन से कंट्रोल में रहता है ब्‍लड शुगर लेवल

हम आपको कुछ ऐसे फलों से परिचित करा रहे हैं जिनमें चीनी की मात्रा कम होती है और जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं...

these-5-fruits-are-extremely-beneficial-for-diabetic-patients-keeping-blood-sugar-levels-under-control
डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 5 फल, रोजाना सेवन से कंट्रोल में रहता है ब्‍लड शुगर लेवल (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 14, 2025 at 1:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आजकल बहुत से लोग कम उम्र में ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. डायबिटीज भी इन्हीं में से एक है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती लाइफस्टाइल, खान-पान की आदतें और फिजिकल एक्टिविटी की कमी जैसे फैक्टर्स डायबिटीज का कारण बन सकते हैं. हालांकि, डायबिटीज से पीड़ित लोग अक्सर इस बात को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं. उन्हें फलों का चुनाव भी बहुत सोच-समझकर करना पड़ता है. क्योंकि कुछ फल बहुत मीठे होते हैं, उन्हें खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसलिए, वे इन पांच कम चीनी वाले फलों को खाना पसंद करते हैं. आइए इस खबर जानें जानें वो कौन से फल हैं...

these-5-fruits-are-extremely-beneficial-for-diabetic-patients-keeping-blood-sugar-levels-under-control
डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 5 फल, रोजाना सेवन से कंट्रोल में रहता है ब्‍लड शुगर लेवल (GETTY IMAGES)
  • खट्टे फल: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, नींबू, संतरा या शकरकंद जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं. खट्टे फलों में कई अन्य पोषक तत्व और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है. इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. इसलिए, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है.
  • रास्पबेरी: रास्पबेरी में कैलोरी बहुत कम होती है. ये विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है. इसलिए, रोजाना रसभरी खाना डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है. इनका सेवन उनके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती हैं. रास्पबेरी में एंथोसायनिन नामक बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं. 100 ग्राम रसभरी में केवल 4.4 ग्राम चीनी होती है, यही वजह है कि विशेषज्ञ डायबिटीज रोगियों के लिए रास्पबेरी खाने की सलाह देते हैं.
  • स्ट्रॉबेरी: बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ी मीठी और थोड़ी खट्टी स्ट्रॉबेरी में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है. लेकिन यह सच नहीं है. 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में सिर्फ 7 ग्राम चीनी होती है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि डायबिटीज रोगी इन्हें बिना किसी झिझक के खा सकते हैं.
  • कीवी: साइंसडायरेक्ट. कॉम की वेबसाइट के मुताबिक, ये फल विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन्हें खाने से हार्ट हेल्थ भी बेहतर होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये हड्डियों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं. 100 ग्राम कीवी फल में केवल 9 ग्राम चीनी होती है.
these-5-fruits-are-extremely-beneficial-for-diabetic-patients-keeping-blood-sugar-levels-under-control
डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 5 फल, रोजाना सेवन से कंट्रोल में रहता है ब्‍लड शुगर लेवल (GETTY IMAGES)

रिसर्च डिटेल
जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित 2014 के एक अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पाया कि डायबिटीज से पीड़ित जिन लोगों ने 12 हफ्तों तक रोजाना दो कीवी फल खाए, उनमें ब्लड शुगर का स्तर कम था. ईरान के शाहिद बेहेश्टी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डॉ. मोहम्मद अली गफारी ने इस अध्ययन में भाग लिया. उन्होंने बताया कि डायबिटीज से पीड़ित जिन लोगों ने रोजाना दो कीवी फल खाए, उनमें ब्लड शुगर का लेवल कम था.

  • एवोकाडो: साइंसडायरेक्ट.कॉम के अनुसार, एवोकाडो में विटामिन सी, ई, के और बी होते हैं. ये हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखते हैं. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इन्हें रोजाना अपने आहार में शामिल करने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है. यह आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है. आधे एवोकाडो में केवल 0.66 ग्राम चीनी होती है. इसलिए, विशेषज्ञ डायबिटीज के रोगियों को रोजाना एवोकाडो खाने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं.. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CITRUS FRUITS FOR DIABETES PATIENTS
DIABETICS EAT FRUIT IN HINDI
DIABETICS ARE EATING FRUIT
मधुमेह के लिए सर्वोत्तम फल
BEST FRUITS FOR DIABETES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.